￼ बुल्गारिया में ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग कर रहे नागार्जुन और मौनी रॉय

'शिवा', 'खुदागवाह' और 'एलओसी कारगिल' जैसी हिंदी फिल्मों में काम कर चुके साउथ इंडियन सुपरस्टार नागार्जुन ने अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले कर रहीं एक्ट्रेस मौनी रॉय ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर नागार्जुन के साथ एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा..., Grateful thankful peaceful about all shoot days these days #justhowwonderfulisHe फिल्म की शूटिंग इन दिनों बुल्गािरया में चल रही है। इस फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन भी अहम किरदार निभाएंगे।