‘दस का दम’ रिप्लेस कर सकता है ‘कौन बनेगा करोड़पति’

Áचर्चा है कि सलमान खान का रियलिटी टीवी शो ‘दस का दम’ बंद हो सकता है। 9 साल के गैप के बाद शुरू हुए इस शो के तीसरे सीजन की टीआरपी रेटिंग्स लगातार गिरने की वजह से चैनल ने इसे बंद करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस शो को अमिताभ बच्चन का हिट शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 10’ रिप्लेस करेगा। यह शो 3 सितंबर से रात 8.30 बजे ऑन एयर होना है। ऐसे में संभव है कि चैनल को सलमान का शो बंद करना पड़े।Áटीवी शो ‘दिया और बाती हम’ में संध्या बींदणी का किरदार निभाकर घर-घर में फेमस हुईं एक्ट्रेस दीपिका सिंह एक बार फिर से छोटे परदे पर वापसी कर सकती हैं। दीपिका को पौराणिक सीरियल ‘मेरे साईं’ के लिए अप्रोच किया गया है। वे इसमें ‘तुलसा’ नाम का किरदार निभा सकती हैं। यह एक ऐसा किरदार है जिसका शिरडी में रहस्मय तरीके से अंत हो जाता है। यह एक कैमियो लेकिन महत्वपूर्ण रोल है। हालांकि दीपिका ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है पर हो सकता है कि वे इस शो से दो साल बाद कमबैक करें।Áइंडस्ट्री में चर्चा है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्‌ट रिलेशनशिप में हैं। दोनों अयान मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग के दौरान करीब आए आैर बीते कुछ महीनों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। शुक्रवार रात रणबीर को आलिया के घर पर स्पॉट किया गया। दोनों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। खास बात यह है कि इन तस्वीरों में महेश भट्ट भी नजर आ रहे हैं। वे रणबीर और आलिया के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं।Áदिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया टेलीविजन इंडस्ट्री के जाने माने कपल्स में से एक हैं। दोनों ने 8 जुलाई 2016 को शादी की थी। रविवार को उनकी शादी की दूसरी सालगिराह है। इस मौके पर विवेक और दिव्यांका अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर मालदीव्स गए हैं। दोनों वहां अपनी सेकंड एनिवर्सारी सेलिब्रेट करेंगे। दोनों दो दिन की छुट्टियां बिता कर काम पर वापस लौटेंगे। विवेक इन दिनों ‘कयामत की रात’ और दिव्यांका ‘ये है मोहब्बतें’ की शूटिंग में व्यस्त हैं।इ स फिल्म की शूटिंग चंबल में हुई है। भूमि ने वहां कलाकारों के साथ महीने भर का वक्त बिताया था। वे बताती हैं, ‘हमने बहुत मुश्किल परिस्थितियों में फिल्म की शूटिंग की है। मौसम हमारे साथ कभी नहीं होता था। चंबल में इतनी गर्मी होती थी कि मेरी स्किन जल जाती थी पर इसके बावजूद भी मैं शूटिंग में जुटी रही। ना कभी इससे परेशान हुई और ना ही रुकी। जितना मेरे लिए इस फिल्म को शूट करना मुश्किल था उतना ही इसमें मेरा किरदार शानदार है।’ इस फिल्म में भूमि के अपोजिट सुशांत सिंह राजपूत होंगे। दोनों की ही सेट से कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। भूमि कहती हैं, ‘लोगों ने अब तक सुशांत, मुझे अौर मनोज (बाजपेयी) को इस तरह नहीं देखा होगा जैसे कि वे इस फिल्म में देखेंगे। वे हमारा काम देखकर सरप्राइज होंगे।’बॉलीवुड में कई डकैत ड्रामा फिल्में बन चुकी हैं। शेखर कपूर की ‘बैंडिट क्वीन’ इस जोनर की यादगार फिल्मों में से एक थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने कहा था कि ‘सोन चिड़िया’ उस यंग जनरेशन के लिए बनाई गई है जिन्होंने सीमा बिस्वास स्टारर ‘बैंडिट क्वीन’ नहीं देखी। इस बारे में भूमि कहती हैं, ‘जैसे ही फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा दर्शकों को पता चल जाएगा कि हमने इस फिल्म में कैसा काम किया है। हर फिल्म मुश्किल होती है पर उसे कई कलाकार मिलकर अपनी मेहनत से आसान बनाते हैं। हमने इस फिल्म के लिए चार महीने तैयारी की। अभिषेक का विजन कमाल का है। सुशांत और मैंने मॉनीटर पर जाकर अपना कोई भी शॉट चैक नहीं किया। हमें उन पर पूरा भरोसा था।’दैिनक भास्कर, भरतपुर, रविवार, 8 जुलाई, 2018गालियां देना कोई बड़ी बात नहीं है...इस फिल्म से पहले ‘इश्किया’, ‘डेढ़ इश्किया’ और ‘उड़ता पंजाब’ जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके अभिषेक अपनी फिल्मों को रियलिस्टिक टच देने के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में काफी गालियां सुनने को मिलती हैं। भूमि कहती हैं, ‘मुझे नहीं लगता कि गालियां देना कोई बड़ी बात है। देश के कई शहरों में लोग आमतौर पर ऐसे ही बात करते हैं।’ जब उनसे पूछा गया कि सोसाइटी के लिए महिलाओं को गालियां देते हुए देख पाना आसान होगा तो वे बोलीं... ‘आजकल दर्शक पॉवरफुल वुमन के किरदारों को असेप्ट कर रहे हैं। इस मामले में एकता कपूर, प्रियंका चोपड़ा और इंद्रा नूई ने फॉलो करती हूं। मैं भी कुछ इसी तरह की फिल्में करना चाहती हूं। ‘सोन चिड़िया’ में भी कई मुद्दों पर आवाज उठाई गई है।’‘गरम मसाला’ और ‘देसी बॉयज’ जैसी हिट फिल्में दे चुके अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम इस स्वतंत्रता दिवस पर एक-दूसरे के आमने सामने होंगे। इस क्लैश के बारे में अक्षय कहते हैं...Áअक्षय कुमार स्टारर फिल्म ‘गोल्ड’ और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ 15 अगस्त को साथ रिलीज होने वाली हैं। दोनों ही फिल्मों की ऑडियंस और बिजनेस बंटा हुआ है। इस क्लैश के बारे में अक्षय कहते हैं, ‘मुझे नहीं लगता कि क्लैश की स्थिति आएगी पर अगर ऐसा हुआ तो मुझे यकीन है कि दोनों ही फिल्मों को अच्छा बिजनेस करने का मौका मिलेगा। मैं किसी से यह तो नहीं कहूंगा कि उनकी पहली पसंद कौन सी फिल्म होनी चाहिए। यह उन दर्शकों की चॉइस है जो पैसे खर्च करके एंटरटेनमेंट करने जा रहे हैं। मेरा काम उन्हें बस इतना बताना है कि मैं उनके लिए एक अच्छी फिल्म लेकर आ रहा हूं।’Áमल्लिका शेरावत इन दिनों भारत में हैं। वे काम के सिलसिले में इंडस्ट्री के दोस्तों से मुलाकात कर रही हैं। हाल ही में उन्हांेंने पूजा भट्‌ट और महेश भट्‌ट से मुलाकात की। इस मुलाकात की एक तस्वीर महेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा... An enduring friendship! The MURDER girl and me.चर्चा है कि भट्‌ट कैंप मल्लिका को लेकर फिर से किसी फिल्म पर काम करने वाला है। यह फिल्म ‘मर्डर’ फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म हो सकती है। इमरान हाशमी जो इस फ्रेंचाइजी की पिछली तीनों फिल्मों का हिस्सा रहे हैं वे इस पार्ट में भी लीड रोल प्ले कर सकते हैं। फिलहाल फिल्म की कास्टिंग होने में वक्त है।जॉन को शुभकामनाएं देते हुए अक्षय ने कहा...,जॉन मेरे दोस्त हैं। इंडस्ट्री में हम सभी दोस्त हैं इसलिए हम एक साथ अपनी फिल्में लेकर आ सकते हैं।’