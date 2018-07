‘टॉयलेट : एक प्रेम कथा’ का सेकंड पार्ट ला रहे हैं अक्षय

Áपिछले साल रिलीज हुई अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर ‘टॉयलेट : एक प्रेम कथा’ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट आ रहा है। रविवार को अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा... ‘Time to get ready for the next Blockbuster - Mission #Toilet2! Iss baar badlega poora desh! Coming soon.’ इस वीडियाे में अक्षय कहते हैं, ‘टाॅयलेट तो बना लिया, लेकिन कथा अभी बाकी है।’ इस फिल्म का पहला पार्ट श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया था।Áपिछले साल रिलीज हुई अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर स्टारर ‘टॉयलेट : एक प्रेम कथा’ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट आ रहा है। रविवार को अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा... ‘Time to get ready for the next Blockbuster - Mission #Toilet2! Iss baar badlega poora desh! Coming soon.' इस वीडियाे में अक्षय कहते हैं, 'टाॅयलेट तो बना लिया, लेकिन कथा अभी बाकी है।' इस फिल्म का पहला पार्ट श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया था।संजय दत्त और अजय देवगन जल्द ही अपने-अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जाएंगे। संजय इन दिनों मुंबई में 'कलंक' की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में उनके प्रोड्क्शन हाउस की फिल्म 'प्रस्थानम' की शूटिंग चल रही है। इस बीच संजय वक्त निकालकर फैमिली के साथ छुटि्टयों पर जाने का प्लान बना रहे हैं। वे प|ी मान्यता, बेटे शहरान और बेटी इकरा के साथ सिंगापुर जा सकते हैं। वेकेशन से लौटने के बाद वे 'टोटल धमाल' और 'पानीपत' की शूटिंग में जुट जाएंगे। वहीं अजय भी फैमली गेट टुगेदर के लिए प|ी काजोल, बेटे युग और बेटी नायसा के साथ यूरोप ट्रिप प्लान कर रहें हैं।टीवी एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ऋतिक रोशन के अपोजिट 'सुपर 30' से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली हैं। मृणाल इसमें सिर्फ ऋतिक की लव इंट्रेस्ट का ही रोल प्ले नहीं कर रहीं बल्कि वे एक क्लासिकल डांसर का किरदार भी निभा रही हैं। फिल्म के लिए मृणाल ने बिरजू महाराज की शिष्य रेणू शर्मा से कथक सीखा है। इसके लिए वे जल्द ही एक स्पेशल सॉन्ग भी शूट करेंगी। फिल्म की 70 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी है।आमतौर पर जब कोई एक्टर व्यस्त होता है तो फिल्ममेकर्स उसकी जगह किसी और को कास्ट कर लेते हैं। लेकिन 'जोड़ी ब्रेकर्स' और 'गुड बॉय बैड बॉय' फेम डायरेक्टर अश्विनी चौधरी के साथ ऐसा नहीं है। वे अपनी अगली फिल्म 'फिफ्टी-फिफ्टी' के लिए रणदीप हुड्डा का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल, रणदीप बीते दो साल से फिल्म 'बैटल आॅफ सारागढ़ी' के लिए बीयर्ड लुक रखे हुए है। वहीं अश्विनी की फिल्म के लिए उन्होंने क्लीन शेव लुक अपनाना होगा। चूंकि, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं इसलिए अश्विनी रणदीप के लिए इंतजार कर रहे हैं। अश्विनी कहते हैं, 'रणदीप मेरा भाई है। मैं उसके अलावा इस फिल्म में किसी और एक्टर को कास्ट नहीं करना चाहता। मैं इंतजार कर रहा हूं कि वे जल्द से जल्द अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करके क्लीन शेव कर लें।'दैिनक भास्कर, भरतपुर, सोमवार, 2 जुलाई, 2018बी ते कुछ वक्त से दीपिका पादुकोण अपनी फिल्मों को लेकर बेहद चूजी हो गई हैं। 'पद्मावत' की सक्सेस के बाद से तो वे अपनी फिल्मों के चुनाव को लेकर और ज्यादा सावधानी बरत रही हैं। सूत्राें की मानें तो पिछले छह माह में ऑफर हुई कई फिल्मों में से अब नीरज घेवाण की स्क्रिप्ट ने उनका ध्यान आकर्षित किया है। नीरज इससे पहले 'मसान' जैसी फिल्म निर्देशित करने के साथ ही 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' जैसी फिल्म में भी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर चुके हैं। नीरज इन दिनों इस स्क्रिप्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट पूरा करने में जुटे हुए हैं। जैसे ही स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी वे तुरंत दीपिका को इसके लिए अप्रोच करेंगे। फिलहाल वे दीपिका के साथ फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं और दीपिका को यह स्क्रिप्ट पसंद भी आ रही है। हालांकि, अभी तक उन्होंने यह फिल्म साइन नहीं की है। फिल्म को लेकर फिलहाल डिस्कशन चल रहा है। इस वुमन सेंट्रिक फिल्म में दीपिका लीड रोल प्ले करेंगी।दीपिका चाहती हैं कि अब उनके कॅरिअर में कॉमर्शियल और आउट अॉफ बॉक्स फिल्मों के बीच बैलेंस हो। 2014 में उन्होंने 'हैप्पी न्यू ईयर' के साथ ही 'फाइंडिंग फैनी' भी की थी। जहां उन्होंने एक तरफ 'पीकू' की वहीं 'बाजीराव मस्तानी' जैसी फिल्म का हिस्सा भी रहीं। यहां तक की इस साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म 'पद्मावत' देने के बाद उन्होंने विशाल भारद्वाज की फिल्म साइन की। चर्चा है कि वे इंडिया की पहली मेगा बजट सुपरहीरोइन फिल्म का भी हिस्सा होंगी।भले ही दीपिका ने अपनी अगली फिल्मों का चुनाव कर लिया हो पर अब तक उन्होंने किसी भी फिल्म को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। सूत्रों की मानें तो वे अपनी शादी की तैयारियों में जुटी हुई हैं। अब वे जो भी फिल्म साइन करेंगी उसकी शूटिंग अपनी शादी के बाद ही करेंगी। अगर दीपिका नीरज की फिल्म साइन करती हैं तो यह फिल्म अगले साल फ्लोर पर जाएगी। इससे पहले वे विशाल भारद्वाज की फिल्म पूरी करेंगी।सोनाली बेंद्रे रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज' सीजन 3 में बतौर जज नजर आने वाली थीं। जुलाई के पहले हफ्ते में इस शो का फर्स्ट एपिसोड शूट होना था पर आखिरी वक्त में सोनाली ने शो करने से मना कर दिया। अब इस शो पर साेनाली की जगह हुमा कुरैशी दिखाई देंगी। यह हुमा का टेलीविजन डेब्यू होगा।फिटनेस लवर सुनील शेट्टी इन दिनों युवाओं को फिटनेस के प्रति जागरुक कर रहे हैं। 56 वर्षीय सुनील ने रविवार को जिमिंग करते हुए एक तस्वीर शेयर की है। उन्होंने लिखा... A one hour work out is just 4% of your day so NO EXCUSES PLS #fitness #fitnessmotivation #healthyliving #wellness @missionfitindiaofficial. तस्वीर में सुनील अपनी फिटनेस से आज के युवाओं को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं।Áप्रियंका चाेपड़ा का प्रोड्क्शन हाउस पर्पल पेबल पिक्चर्स के बैनर तले इन दिनों फिल्म ‘नालिनी’ की शूटिंग की जा रही है। यह फिल्म गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर और एक मराठी लड़की के संबंध के इर्द-गिर्द बुनी गई है। प्रोड्क्शन हाउस फिल्म की शूटिंग पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी कैंपस में करना चाहता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ने कैंपस में शूटिंग की परमिशन नहीं दी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि फिल्म का टॉपिक लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट कर सकता है इसलिए वे इसे कैंपस में शूट करने की अनुमति नहीं दे सकते।अन्नपूर्णा तुरखुड और रबींद्रनाथ टैगोरडॉक्यूमेंट्स और रिर्सच पर आधारित ‘निलिनी’ एक मराठी बंगाली फिल्म है। यह फिल्म 1878-79 के दौर की कहानी है जिसमें 17 वर्षीय टैगोर और अन्नपूर्णा तुरखुड के संबंध की कहानी बयां की जाएगी। दोनों के रिश्ते को देवेंद्र बाबू (टैगोर के पिता) ने ठुकरा दिया था।