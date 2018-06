विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल

1. इंटोमोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है?(a) ह्यूमन बिहेवियर (b) इंसेक्टस(c) ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स(d) फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स जवाब- (b)2. इनमें से किस स्ट्रीम में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है?(a) लिट्रेचर, पीस एंड इकनॉमिक्स (b) मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी(c) केमिस्ट्री एंड फिजिक्स (d) इनमें से सभी जवाब- (d)3. गैलिलियो ने किस चीज की खोज की थी?(a) टेलीस्कोप का विकास (b) जूपिटर के चार सेटेलाइट की खोज (c) रेगुलर टाइम मेजरमेंट वाला पेंडूलम (d) इनमें से सभी जवाब- (b)4. धूप में बैठने से स्वास्थ्य लाभ किस कारण से मिलता है?(a) सूर्य की रौशनी से बैक्टरिया मर जाते हैं(b) शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.(c) वर्णक कोशिकाएं सूर्य की रौशनी पाकर उत्तेजित होती है जिससे त्वचा अच्छी रहती है.(d) अल्ट्रावायलेट किरण स्कीन ऑयल को विटामिन डी में बदल देती है.जवाब- (d)5. ‘फादर ऑफ ज्यॉमेट्री’ किसे माना जाता है?(a) अरस्तू (b) यूक्लिड (c) पायथागोरस (d) कैप्लरजवाब- (b)6. भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं?(a) वॉलीबॉल (b) फुटबॉल (c) हॉकी (d) टेनिसजवाब- (c)7. किसने गणितीय गणना में कंप्यूटर को भी मात दे दिया?(a) शकुंतला देवी (b) राजा रामनंन (c) रामानुजन (d) रीना पाणिग्रहीजवाब- (a)8. गुरू गोपी कृष्ण नृत्य की किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं?(a) भरतनाट्यम् (b) कुचिपुड़ी (c) कथक (d) मणिपुरीजवाब- (a)9. रेडियम की खोज किसने की थी?(a) मेरी क्यूरी (b) बेंजामिन फ्रैंकलिन (c) अल्बर्ट आइंस्टीन (d) आइजैक न्यूटनजवाब- (a)10.जे.बी. डनलप इनमें से किस खोज के लिए जाने जाते हैं?(a) हवाई जहाज (b) रबड़ टायर (c) रबड़ बूट (d) ऑटोमोबाइल व्हील रीमजवाब- (b)11. बॉलप्वाइंट कलम किसने बनाया?(a) वाटरमैन ब्रदर्स (b) राइट ब्रदर्स (c) बीरो ब्रदर्स (d) बीक ब्रदर्सजवाब- (c)12. बीसी राय का अवॉर्ड किस फील्ड में काम करने के लिए दिया जाता है.(a) पर्यावरण के क्षेत्र में (b) पत्रकारिता में (c) मेडिसीन (d) म्यूजिकजवाब- (c)13. पुलीत्जर पुरस्कार किस साल से दिया जा रहा है?(a) 1829 (b)1918 (c)1822 (d)1917जवाब- (d)14. किरण बेदी को रैमन मैग्सैसे पुरस्कार किस क्षेत्र में मुख्य योगदान देने के लिए दिया गया?(a) गवर्नमेंट सर्विस (b) कम्यूनिटी सर्विस (c) साहित्य (d) पत्रकारिताजवाब- (a)15. इनमें से किसको भारत र| पुरस्कार राष्ट्रपति बनने से पहले मिल चुका था?(a) डा. राजेंद्र प्रसाद (b) आर. वेकेंटरमन(c) वी.वी गिरी (d) डा. जाकिर हुसैन जवाब- (d)16. मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है?(a) डा. राजेंद्र प्रसाद (b) इंदिरा गांधी (c) राजीव गांधी (d) महात्मा गांधीजवाब-(c)17. ‘फॉरबीडेन वर्सेज’ के लेखक कौन हैं?(a) डी एच लॉरेंस (b) सलमान रुश्दी (c) तसलीमा नसरीन (d) अबू नुवासजवाब- (a)18. इनमें से कौन सी किताब विक्रम सेठ ने लिखी है?(a) ए सूटेबल बॉय (b) इस्लामिक बम(c) माई गॉड डायड यंग (d) लुक बैक इन एंगर जवाब- (a)पेज पर अपनी प्रतिक्रिया और सवाल यहां भेजेंbhaskarjobjunction@gmail.comभास्कर संवाददाता | सीकरआरआरवीयूएनएल ने असिस्टेंट इंजीनियर के 46 व जूनियर इंजीनियर के 1151 पदों पर भर्ती निकाली है। बिजली निगम में सर्वाधिक पद इलेक्ट्रिक विकल्प में निकाले गए हैं। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के 34 व जूनियर इंजीनियर के लिए 693 पद हैं। साल 2016 में भर्तियां नॉन टेक्निकल प्रश्न-पत्र के जरिए की गई थी। इस बार प्रश्न पत्र का माध्यम तकनीक व नॉन तकनीकी रखा है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि पांचों विभागों में तकनीकी क्षेत्र से संबंधित विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। आरआरवीयूएनल के एईएन के 46, इलेक्ट्रिकल में आरवीयूएन के दो, आरवीपीएन के 16 और जेवीवीएन के 16 पद हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दो जुलाई है। इसके लिए अभ्यर्थी इंजीनियरिंग का नियमित 4 वर्षीय डिग्री होल्डर होना जरूरी है। विशेष छूट के अंतर्गत जो अभ्यर्थी अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष का अभ्यर्थी है, वो भी आवेदन कर सकता है। निम्नतम आयु एक जनवरी 2019 तक 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी वेबसाइट से हासिल की जा सकती है।एक्सपर्ट : इंजी. अंशुल गोयल (जेईएन एकेडमी, जयपुर)भारत के लिए यह बड़ी खुशी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी 2.61 ट्रिलियन की हो गई है। जीडीपी के मामले में भारत फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए छठे स्थान पर आ गया है। वहीं अमेरिका पहले पायदान पर है। अमेरिका के बाद चीन दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार इटली और कनाडा सबसे नीचले पायदान पर आ गए हैं। चिंता की बात यह भी है कि चीन 12.01 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है और भारत को तेजी से पीछे छोड़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपनी ग्रोथ में और तेजी दिखानी होगी। केंद्र सरकार के प्रयास काम आ रहे हैं, लेकिन इसमें और तेजी की जरूरत है। केंद्र सरकार के नोटबंदी और जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी, लेकिन समय के साथ इसमें सुधार होने लगा।विज्ञप्ति के अनुसार आरएसईबी की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम गत परीक्षा पत्रों से भिन्न है। इस बार पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए विभाग ने प्रश्न पत्रा को दो भागों में विभाजित किया है। जिसमें भाग-1 60 प्रतिशत तकनीकी तथा भाग-2 40 प्रतिशत नॉन तकनीकी आएगा। परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन होगा व पेपर का समय 2 घंटे होगा। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का माध्यम अंग्रेजी होगा। भाग-ठ में हिंदी भाषा से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का माध्यम हिन्दी होगा। परीक्षा का चयन एक ही परीक्षा के माध्यम से होगा। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि परीक्षा प्रश्न-पत्र में गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग होगी।जूनियर इंजीनियर के लिए यह जरूरीजूनियर इंजीनियर के लिए आरएसईबी विभाग द्वारा 693 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। सभी विद्यार्थियों का पात्रता एवं योग्यता असिस्टेंट इंजीनियर के समान ही है। आरवीपीएन के 66 पद, जेवीवीएन के 306 पद, एवीवीएन के 215 पद और जेडीवीवीएन के 106 पद हैं। जूनियर इंजीनियर के प्रश्न पत्र भी दो भागों में विभाजित है। इसके भाग-क में 60 फीसदी टेक्निकल तथा भाग-ठ में 40 फीसदी नॉन टेक्निकल है। इस प्रश्न-पत्र का माध्यम अंग्रेजी होगा, लेकिन भाग-ब में हिन्दी भाषा के प्रश्नों का माध्यम हिन्दी ही होगा। प्रश्न पत्र ऑनलाइन होगा व उसका समय 2 घंटे होगा। प्रश्न पत्र प्रकार का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। प्रश्न पत्र आईबीपीएस के द्वारा करवाया जाएगा।पाठ्यक्रम के बारे में जानिए : भाग-क में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटीनेशन, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पॉवर सिस्टम, अनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स, पॉवर इलेक्ट्रोनिक्स और माइक्रो प्रोसेशर के बारे में पूछा जाएगा। जबकि पार्ट बी में रीजनिंग एंड मेंटल एबीलिटी, मैथेमेटिक्स-12वीं क्लास तक, जीके, जीएस व करंट अफेयर्स, जनरल हिंदी व जनरल अंग्रेजी के जुड़े सवाल होंगे।तैयारी कैसे करें : यदि प्रश्न पत्र में 200 सवाल है, तो प्रश्न पत्र में थ्योरी सवाल ज्यादा आएंगे। यदि प्रश्न पत्र 100 प्रश्नों का है, तो उसमें न्यूमेरिकल सवाल ज्यादा होंगे। विद्यार्थी अपने नोट्स, प्रीवियस ईयर के सवाल और स्टैंडर्ड बुक का चयन करें।उत्तर : 1. सिक्किम में, 2. उत्तरप्रदेश, 3. रोहतांग दर्रे से होकर, 4. 2.3, 5. 7 प्रतिशत, 6. गोदावरी नदी को, 7. कच्छ का रन, 8. तिब्बत का पठार, 9. मेघालय में, 10. यमुना नदी की।सफलता कैसे प्राप्त करें : सबसे ज्यादा विद्यार्थी के प्रश्न यही होते हैं कि आज के इस बढ़ते कम्पीटिशन के युग में हमें सफलता कैसे मिलेगी। परीक्षा में सफलता दिलाने का सर्वोत्तम श्रेय आपकी रणनीति तय करती है। रणनीति जितनी उत्तम होगी सफलता भी उसी को मिलती है। नियमित प्रोग्रेसिव पेपर दें। समय की नियमितता किसी भी सफलता के लिए अहम भूमिका अदा करती है। अपना एक गाइडर चुने चाहे वो कोई संस्था, या को आपसे अधिक अनुभवी जिसकी सलाह आपको आगे तक ले जाएं।इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आईबीपीएस) ने ऑफिसर स्केल I, II, III अौर ऑफिस असिस्टेंट के कुल 10 हजार 190 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 2 जुलाई, 2018 तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है। वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी ने भी एनडीए और नेवल एकेडमी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है।शैक्षणिक योग्यता : ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपरपज) और ऑफिसर स्केल I -किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री और कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज। आॅफिसर स्केल II (मैनेजर) - 50 फीसदी अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री। दो वर्ष का कार्यअनुभव। ऑफिसर स्केल II (स्पेशलिस्ट मैनेजर) - 50 फीसदी अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, आईटी या एग्रीकल्चर से बैचलर डिग्री। सीए, एलएलबी, एमबीए करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर स्केल III - 50 फीसदी अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री। डिग्री के बाद कम से कम पांच वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस।प्रमुख तिथियां : आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जुलाई, 2018 है।आयु सीमा : ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपरपज)- 18 से 28 वर्ष, ऑफिसर स्केल I (असिस्टेंट मैनेजर) - 18 से 30 वर्ष, आॅफिसर स्केल I मैनेजर ‌‌‌‌‌व स्पेशलिस्ट ऑफिसर - 21 से 32 वर्ष, ऑफिसर स्केल III - 21 से 40 वर्षचयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। पदों के आधार पर परीक्षा का प्रारूप अलग-अलग होगा। इसके बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।पदों का विवरण : ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपरपज) के 5249, ऑफिसर स्केल I (असिस्टेंट मैनेजर) के 3312, आॅफिसर स्केल I मैनेजर के 1208, आॅफिसर स्केल I स्पेशलिस्ट आफिसर के 261, ऑफिसर स्केल III के 160 हैं।भरतपुर(धौलपुर), बुधवार, 20 जून, 2018 | 15