परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान के सवाल

Q1. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?(a) विंडोज Vista (b) लाइनेक्स(c) माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (d) एप्पल मैक ओएसQ2. वेन आरेख का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?(a) लुसीन विदी (b) जॉन वेन(c) थिओफिलस वॉन केनेल (d) लुईस उरीQ3. स्पंज, फाइलम से किस प्रकार संबंधित है?(a) प्रोटोजोआ (b) एनीलिडा (c) पेरिफेरा (d) निडारियाQ4. निम्नलिखित में से कौन सा स्राव ओजोन परत को कम करने का प्राथमिक कारण है?(a) नाइट्रस ऑक्साइड (b) हाइड्रोजन डाइऑक्साइड(c) क्लोरोफ्लोरो कार्बन (d) कार्बन मोनोऑक्साइडQ5. महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी?(a) पटना (b) फतेहपुर सीकरी (c) इस्लामाबाद (d) लाहौरQ6. सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की?(a) आइजैक न्यूटन (b) अल्बर्ट आइंस्टीन(c) निएल बोहर (d) माइकल फैराडेQ7. महासागर की गहराई को मापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है?(a) लेक्सोमीटर (b) नैनोमीटर (c) फाथोमीटर (d) हाइड्रोमीटरQ8. विधानसभा के विचार-विमर्श के मार्गदर्शन के लिए आंदोलन आपत्ति संकल्प किसके शुरू किया गया था?(a) जवाहर लाल नेहरू (b) किरण देसाई(c) के नटवर सिंह (d) केएम मुंशीQ9. राज्य सभा के सदस्य का कार्यकाल ______ वर्षों का होता है?(a) 8 (b) 6 (c) 4 (d) 2Q10. लिम्बा राम किस खेल से सम्बन्धित है?(a) भाला फेंक (b) तीरंदाजी (c) क्रिकेट (d) बैडमिंटनQ11. पुस्तक ‘ग्लिम्प्स ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री’ किसने लिखी थी?(a) शशि थरूर (b) महात्मा गांधी(c) निर्राद सी चौधरी (d) जवाहर लाल नेहरूQ12. निम्नलिखित में से कौन से अणु, द्विगुण सहसंयोजक बंध से जुड़ जाते हैं?(a) Cl₂ (b) O₂ (c) N₂ (d) He₂Q13. _______ मंदिर रणकपुर का प्रसिद्ध मंदिर है?(a) शिव (b) जैन (c) कृष्णा (d) रामQ14. जल्लीकट्टू _____ से सम्बन्धित है?(a) त्रिचूर (b) कार्तिगाई (c) ओणम (d) पोंगलQ15. भारतीय संसद में आम तौर पर वित्त बजट कौन प्रस्तुत करता है?(a) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (b) बजट मंत्री(c) वित्त मंत्री (d) वित्त सचिवQ16. कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जानवर की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था?(a) बंगाल टाइगर (b) हिम तेंदुए(c) एशियाई शेर (d) एक सींग वाले राइनोसQ17. किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्र का जनक कहकर सम्बोधित किया था?(a) जवाहर लाल नेहरू (b) सुभाष चंद्र बोस(c) सरोजिनी नायडू (d) चंद्रशेखर आजादउत्तर : 1 उत्तर : 1 (c), 2 (b), 3 (c), 4 (c), 5 (d), 6 (b), 7 (c), 8 (a), 9 (b), 10 (b), 11 (d), 12 (b), 13 (b), 14 (d), 15 (c), 16 (a), 17 (b)

भास्कर संवाददाता | सीकर

देश के अग्रणी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ के दो हजार पदों पर भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। परीक्षा दो चरणों में होगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा पर पूरी ताकत लगानी होगी। प्रारंभिक परीक्षा जुलाई के प्रथम सप्ताह में होगी और मुख्य परीक्षा अगस्त के प्रथम सप्ताह में होने की उम्मीद है। मुख्य परीक्षा के परिणाम के बाद इंटरव्यू व समूह चर्चा होगी। अंतिम परिणाम 1 नवंबर 2018 को घोषित किया जाएगा। सामान्य वर्ग के परीक्षार्थी एसबीआई पीओ परीक्षा में चार बार प्रयास कर सकता है। जबकि ओबीसी वर्ग का परीक्षार्थी सात बार प्रयास कर सकता है। इसी तरह एससी एसटी के विद्यार्थी पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

एक्सपर्ट्स ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा एक, सात और आठ जुलाई को आयोजित की जाएगी। जबकि मुख्य परीक्षा चार अगस्त को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसलिए अभ्यर्थियों को पूरी ताकत लगानी होगी। मॉक टेस्ट की मदद भी ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सफल होने के लिए गणित, अंग्रेजी व रीजनिंग पर पूरा फोकस करना होगा। इनमें से एक सब्जेक्ट में भी कमजोर असफलता की तरफ ले जा सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को पीओ बनने के लिए गणित व रीजनिंग के सवालों को बार-बार हल करने की आदत डालनी चाहिए।इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार 19 मई से लेकर 1 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें असिस्टेंट कमाडेंट को जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी(पायलट) और कॉमर्शियल प्रायलट एंट्री ब्रांच में नियुक्त किया जाएगा। जनरल ड्यूटी और जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए सिर्फ पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।चयन प्रक्रिया : टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यह दो चरणों में आयोजित होगा। पहले चरण में उम्मीदवारों को क्वालिफिकेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में उम्मीदवारों से मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और डिस्कशन आधारित टेस्ट होंगे। इसके स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को दूसरे और अंतिम चरण में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा। उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए मेडिकल के तय मानकों पर खरा उतरना होगा। इसमें ऊंचाई, वजन और सीने की माप शामिल है।गणित | इस विषय से प्रारंभिक परीक्षा में 35 सवाल 35 अंकों के तथा मुख्य परीक्षा में 35 सवाल 50 अंकों के पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी को गणनाओं पर आधारित टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। साथ ही कॉमन टॉपिक श्रेणी सरलीकरण, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण-चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात-समानुपात आदि पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हर सवाल का जवाब देने के बजाय जल्दी और आसान प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। जटिल प्रश्नों में उलझना नहीं चाहिए। कौनसा प्रश्न आसान हैं तथा कम से कम समय में हल होगा, इसकी तैयारी अभ्यर्थी को मॉक पेपर देने चाहिए। गणित में कठिन भाग डीआई के प्रश्नों का होता है। इसलिए पहाड़े, वर्ग-वर्गमूल, घन-घनमूल, जोड़, गुणा, भाग की अच्छी प्रैक्टिस जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभ्यर्थियों को पुराने पेपर के आधार पर तैयारी भी करनी चाहिए।रीजनिंग | एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह भाग सबसे ज्यादा स्कोरिंग का होता है। इस पूरे भाग को अटेम्प करते समय गति तथा शुद्धता को निश्चित करने का प्रयास करें। क्योंकि यहां पर नेगेटिव अंकों का भी प्रावधान रहेगा। इस भाग में सबसे पहले ग्रुप वाले प्रश्नों को हल करना चाहिए। जैसे इक्विलिटी, सिलोलिम्म, इनपुट-आउटपुट, रक्त संबंध के प्रश्न। इसके वाद बैठक व्यवस्था अथवा पहली के प्रश्नों को हल करना चाहिए। इस विषय से 50 फीसदी भाग बैठक व्यवस्था या पहली परीक्षाण का ही होगा।अंग्रेजी | विशेषज्ञों ने बताया कि इस विषय में आपके भाषा के ज्ञान में से बुनियादी ज्ञान को जानने की कोशिश करेगा। जिसमें व्याकरण व शब्दावली का विशेष ध्यान रखें। अंग्रेजी के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए विद्यार्थियों को वोकेवलरी पर विशेष ध्यान देना होगा। रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए रोजाना अंग्रेजी का अखबार पढ़ें। ग्रामर के नियमों को अच्छे से ध्यान में रखें। ग्रामर और वोकेवलरी की सहायता से ही अंग्रेजी में अच्छे अंक अर्जित किया जा सकते हैं।बैकिंग एंड जनरल इकोनॉमिक्समुख्य परीक्षा में इस विषय के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंकिंग में सामान्य बैंकिंग व बैंकिंग शब्दावली के प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप देश के महत्वपूर्ण घटनाओं और गतिविधियों के बारे में जानते हैं। जैसे- राजनीति, सामाजिक, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार, बाजार कृषि, वित्त, पुरस्कार, भारतीय रिजर्व बैंक, कार्यप्रणाली, रेपोरेट, सीआरआर, एसएलआर आदि का ज्ञान होना चाहिए।1. चाय तथा कॉफी के अधिकतर पौधे किस प्रकार की मिट्टी में लगाए जाते हैं?2. के-2 पर्वत चोटी हिमालय की किस रेंज में स्थित है?3. भारत का बारातंग द्वीप किस प्रकार के वॉल्केनो के लिए प्रसिद्ध हुआ है?4. बाइलॉजिकल डेजर्ट भारत की किस नदी को कहा जाता है?5. कहां पर जाकर लूनी नदी समाप्त होती है?6. किस नदी में बेतवा नदी अंतत: मिल जाती है?7. विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहां पैदा की जाती है?8. कौनसा विश्व का सबसे ऊंचा तथा सबसे बड़ा पठार है?9. कहां गोबी मरूस्थल स्थित है?10. यह बताइए कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौनसा है?उत्तर : 1. पर्वतीय मृदा में, 2. कराकोरम रेंज, 3. मड वॉल्केनो के लिए, 4. दामोदर नदी को, 5. कच्छ के रन में, 6. यमुना नदी में, 7. ताइवान में, 8. तिब्बत का पठार, 9. मंगोलिया तथा तिब्बत में, 10. समुद्रकम्प्यूटर | मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, बुनियादी इंटरनेट ज्ञान, प्रोटोकॉल, इनपुट-आउटपुट डिवाइस, एमएसवर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट का ज्ञान भी जरूरी है। इसकी तैयारी के लिए किताब के साथ-साथ कम्प्यूटर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए।परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी जरूर नोट कर लेंचयन प्रक्रिया : चयन प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा तथा इंटरव्यू के माध्यम से होगा। प्रारंभिक परीक्षा 1, 7 और 8 जुलाई को होगी। मुख्य परीक्षा 4 अगस्त को आयोजित की जायेगी। दोनों परीक्षाएं ऑनलाइन होगी।प्रारंभिक परीक्षा : प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकतम समय 60 मिनट का होगा। रीजनिंग 35 सवाल, गणित 35 सवाल व अंग्रेजी के 30 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक विषय के लिए 20 मिनट का समय उपलब्ध रहेगा। किसी भी विषय में न्यूनतम अंक की बाध्यता नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित नहीं की जाएंगे।मुख्य परीक्षा : मुख्य परीक्षा दो चरणों में होगी। पहला वस्तुनिष्ठ और दूसरा चरण वर्णात्मक होगा।1. वस्तुनिष्ठ मुख्य परीक्षा में 155 सवाल 200 अंकों के पूछे जाएंगे। रीजनिंग व कम्प्यूटर के 45 सवाल, गणित के 35 सवाल व अंग्रेजी के 35 सवाल, सामान्य ज्ञान व बैंकिंग के 40 सवाल पूछे जाएंगे।2. वर्णात्मक परीक्षा में 30 मिनट में दो सवाल (निबंध अथवा पत्र) पूछे जाते हैं।साक्षात्कार व समूह चर्चा : मुख्य परीक्षा में चयनित विद्यार्थीयों को साक्षात्कार व समूह चर्चा में भाग लेना होता है। अंतिम परिणाम मुख्य परीक्षा साक्षात्कार व समूह चर्चा के अंकों का योग से निर्धारित किया जाता है। साक्षात्कार में सफल विद्यार्थीयों को सभी जरूरी शैक्षणिक व मूल दस्तावेज दिखाने होंगे।विशेषज्ञ : अविनाश शेखावत, विशाल चौधरी, विश्वास आत्रेय1. कालिका पुराण/काली पुराण/सती पुराण हिन्दू धर्म में किससे संबंधित है?2. कौनसा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से विख्यात है?3. मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केन्द्र कौनसा था?4. ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी तथा हीन है। कथन किसने कहा?5. ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?6. औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। उस मस्जिद का नाम क्या है?7. कितनी बार मुहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था?8. शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का नाम क्या था?9. मुहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था?10. बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी?उत्तर : 1. शाक्त (शक्ति) से, 2. चंद्रगुप्त द्वितीय, 3. तक्षशिला, 4. सिस्टर निवेदिता के द्वारा, 5. दादाभाई नौरोजी, 6. मोती मस्जिद, 7. 17 बार, 8. रुपया, 9. जूना खां, 10. गुलबर्गा (अहसानाबाद)