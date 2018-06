‘क्वांटिको 3’ पर मचे बवाल के बाद प्रियंका ने मांगी माफी

Áअमेरिकी टीवी शो ‘क्वांटिको 3’ पर मचे बवाल के बाद प्रियंका चोपड़ा ने फैंस से मांफी मांग ली है। दरअसल प्रियंका ने इस शो में एफबीआई कॉप की भूमिका निभाई है। शो में हिंदू आंतकवाद से जुड़ा एक सीन था जिस पर बीते दिनों काफी हंगामा मचा था। दर्शकों ने इसका विरोध करते हुए प्रियंका को निशाना बनाया था। इसके बाद इस सीन के लिए निर्माताओं ने मांफी मांगी थी। अब रविवार को प्रियंका ने माफी मांगते हुए लिखा..., ‘क्वांटिको’ के हालिया विवादित एपिसोड से कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके लिए मैं बेहद दुखी हूं और आपसे माफी मांगती हूं। ऐसा करना मेरा मकसद नहीं था और न ही कभी रहेगा। मुझे भारतीय होने पर गर्व है और यह कभी नहीं बदलेगा।’Áराजकुमार हिरानी की अपकमिंग फिल्म ‘संजू’ का दूसरा गाना ‘कर हर मैदान फतेह’ रविवार को रिलीज कर दिया गया है। इस मोटीवेशनल गाने को सुखविंदर और श्रेया घोषाल ने गाया है। वहीं इसके वीडियो में संजय का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर ड्रग्स के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। संजय दत्त के जीवन पर आधारित यह फिल्म 29 जून को रिलीज होगी।Á‘रोजा’ के मशहूर गाने ‘भारत हमको जान से भी प्यारा है’ में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले हरिहरन लंबे अर्से बाद उसी मिजाज का गाना लेकर अाने वाले हैं। यह गाना ‘द पोलिश ब्राइड’ फेम डायरेक्टर करीम ट्रेडिया की अपकमिंग फिल्म ‘गांधी द काॅन्सपिरेसी’ में सुनाई देगा। गाने के बोल हैं ‘वक्त असरार है’। इसे प्रशांत पिल्लई ने कम्पोज किया है। फिल्म में यह गाना उस वक्त आता है, जब सभी बंटवारे के चलते बड़े परेशान रहते हैं। फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी।आप ‘लस्ट स्टोरीज’ के साथ डिजिटल स्पेस पर डेब्यू कर रही हैं?जी हां, इसके अलावा भी मेरे पास कई और ऑफर्स हैं।कैं सर से रिकवरी करने वाली मनीषा कोइराला इन दिनों जिंदगी को पूरी तरह जी रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वे स्विमिंग में हाथ आजमाती हुई नजर आ रही हैं। इस बारे में जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा, ‘मुझे पता था कि लोग यही सवाल करेंगे इस उम्र में मैं स्विमिंग क्यों सीखना चाहती हूं। मुझे हमेशा से ही पानी में रहना पसंद है पर मैंने कभी तैरना नहीं सीखा। अब जाकर मुझे लगा कि कुछ नया करना चाहिए तो मैं स्विमिंग सीख रही हूं। इन दिनों मैं रोज सुबह 6 बजे स्विमिंग करती हूं। मेरे ऊपर इसका जुनून सवार है।’ स्विमिंग ट्रेनिंग, सोलो ट्रिप... लगता है आप पोस्ट रिकवरी सेशन को पूरी तरह एंजॉय कर रही हैं?मैं बांहें खोल कर जिंदगी के मजे ले रही हूं। वो सब कुछ कर रही हूं जो मुझे पसंद है। मुझे नेचर पसंद है, ट्रैकिंग पसंद है, लॉन्ग वॉक पसंद है... इसलिए ये सभी कर रही हूं। जब आपको कैंसर का पता लगा था तब आपका कॅरिअर लगभग खत्म हो चुका था। पिछले साल आपने ‘डियर माया’ से वापसी की और अब एक के बाद एक तीन फिल्मों में नजर आएंगी। कमबैक पर क्या कहना है?40 वर्ष की उम्र के बाद भी अगर आप काम कर पा रहे हैं तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। सच कहूं तो जब मैं 20 साल की थी तब मुझे पता ही नहीं था कि मैं अपने काम से कितना प्यार कर पाऊंगी। लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं काम करते हुए मरना चाहती हूं। क्या आपने कभी इटैलियन मूवी ‘द पोस्टमैन’ का नाम सुना है। इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने के बाद इसके एक्टर मासिमो ट्रॉसी का निधन हो गया था। मैं उनकी कीमत इस फिल्म के जरिए ही जानती हूं क्योंकि मेरे लिए सिनेमा और एक्टिंग ही सब कुछ है। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं तो हमेशा उसे करते रहें। यकीन मानिए उसे करते हुए दुनिया को अलविदा कहने से बेहतर कुछ और नहीं है। मैं खुशनसीब हूं जो मुझे हर तरह के किरदार निभाने का मौका मिला। अब मुझे सिर्फ टाइपकास्ट होने का डर सताता है। इंडस्ट्री में 40 के ऊपर की एक्ट्रेस को तुरंत मां के किरदारों में देखने लगते हैं। ‘लस्ट स्टोरीज’ में आपकी स्टाेरी एक्स्ट्रा मेरिटियल अफेयर की है। क्या कोई बोल्ड सीन भी दिया है?इस फिल्म में मुझे एक नया किरदार निभाने का स्कोप मिला है। हालांकि, मैं कंजरवेटिव हूं इसलिए मेरी बोल्डनैस की कुछ लिमिटेशन है। यहां तक की मेरे डायरेक्टर (दिबाकर बैनर्जी) ने मुझसे कहा कि लोग जानते हैं कि मैंने आपकी वजह से बोल्ड फिल्म नहीं बनाई।संजय को आप काफी वक्त से जानती हैं। ‘प्रस्थानम’ में उनके साथ फिर से काम करने जा रही हैं। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए...बाबा को मैं बचपन से जानती हूं। जब ‘रॉकी’ रिलीज हुई थी तब मैं उनकी फैन बन चुकी थी। उस वक्त मैं शायद 7वीं या 8वीं क्लास में थी। हमें घर फिल्मों के पोस्टर्स लगाने की अनुमति नहीं थी तो मैं अलमारी पर उनके पोस्टकार्ड चिपकाया करती थी। जब मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला तब मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी बड़ी फैन थी। उन्होंने मुझसे तुरंत पूछा, ‘फैन थे। क्यों अब नहीं हैं?’ उनके साथ काम करके हमेशा खुशी होती है। फिर से साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूं।दैिनक भास्कर, भीलवाड़ा, सोमवार, 11 जून, 2018शुरुआत मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इस किरदार के साथ कितना न्याय का पाऊंगी। मैं नवर्स थी पर राजकुमार हिरानी और उनकी टीम पूरी तरह तैयार थी। हमने कई लुक टेस्ट किए और ढ़ेर सारा डिस्कशन किया। मैंने नरगिस जी की डॉक्यूमेंट्री देखी और उनके बारे में लिखी गई किताबें पढ़ीं।नेहा धूपिया और अंगद बेदी की शादी को एक महीना पूरा हो चुका है। इस मौके पर रविवार को नेहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पति अंगद के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा...One month down ... forever to go... love you @angadbedi.नेहा और अंगद ने 10 मई को गुपचुप तरीके से गुरुद्वारे में शादी की थी। इनकी शादी की तस्वीरें अगले दिन सामने आई थीं। दोनों जुलाई के पहले हफ्ते में रिसेप्शन होस्ट करने का प्लान कर रहे हैं।One Month DownÁइंडिपेंडेंट म्यूजिक से एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद आयुष्मान खुराना ‘चन कित्थां गुजारी रात वे’ के साथ वापसी कर रहे हैं। इस गानें काे रोचक काेहली ने कम्पोज किया है और इसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हैं। आयुष्मान ने इस गाने को अपनी आवाज दी है। हाल ही में उन्होंने इसका वीडियो शूट किया। वे कहते हैं, ‘मैं इस गाने को रिकॉर्ड और शूट करते वक्त बेहद एक्साइटेड था। दो साल बाद मैं कोई सिंगल लेकर आया हूं। पिछले साल मैं तीन फिल्मों में बिजी रहा और तीनों में ही मैंने एक-एक गाना गाया। ऐसे में इंडिपेंडेंट सॉन्ग लाने का वक्त नहीं मिला।’ गाने के वीडियो में आयुष्मान के साथ साउथ की एक्ट्रेस प्रनिथा सुभाष दिखाई देंगी। वीडियाे में आयुष्मान अंडरकवर कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। इस वीडियाे को खारदुंगला पास, गंगटोक और ताशी नामग्याल अकादमी जैसी जगहों पर शूट किया गया है।