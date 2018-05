6 जून से शुरू होंगे ‘केबीसी’ के लिए रजिस्ट्रेशन

Áअमिताभ बच्चन 18 साल पुराने गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ के जरिए एक बार फिर छोटे पर्दे पर नजर आएंगे। चैनल ने शो का पहला प्रोमो रिलीज कर दिया है। इसके रजिस्ट्रेशन 6 जून से शुरू होंगे। इस प्रोमो में अमिताभ बच्चन रैप सॉन्ग गा रहे हैं। केबीसी का यह 10वां सीजन है और इसके तीसरे सीजन को छोड़कर बाकी सभी नौ सीजन अमिताभ ने ही होस्ट किए हैं। 2007 में आए शो के तीसरे सीजन को शाहरुख खान ने होस्ट किया था।Áसंजय दत्त और नरगिस फाखरी इन दिनों किर्गिस्तान में फिल्म ‘तोरबाज’ की शूटिंग कर रहे हैं। दोनों ने बुधवार को फिल्म का मेजर शेड्यूल पूरा कर लिया है। 30 दिन के इस शेड्यूल को काफी खराब मौसम के बीच फिल्माया गया है। इस फिल्म का निर्देशन गिरीश मलिक कर रहे हैं। फिल्म की कहानी अफगानिस्तान में बच्चों के आत्मघाती हमलावर बनाए जाने के इर्द-गिर्द बुनी गई है।Áफिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर एक बार फिर बेटे अर्जुन कपूर के साथ काम शुरू करने जा रहे हैं। यह एक मसाला फिल्म होगी जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू की जाएगी। बोनी कपूर ने इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है..., ‘हां, हम साथ में एक फिल्म कर रहे हैं। इसे मैं जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रोड्यूस करूंगा। जैसे ही बाकी चीजें फाइनल हो जाएंगी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी।’ इससे पहले दोनों ने 2015 मंें रिलीज हुई फिल्म ‘तेवर’ में पहली बार साथ काम किया था। अर्जुन इन दिनों लंदन में ‘नमस्ते इंग्लैंड’ की शूटिंग कर रहे हैं।Á‘रईस’, ‘ओमकारा’ अौर ‘तलवार’ जैसी फिल्मों के लिए कास्टिंग कर चुके हनी त्रेहान अब डायरेक्शन फील्ड में डेब्यू करने वाले हैं। वे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ क्राइम थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश की जा रही है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि हनी ने इस फिल्म के लिए तापसी को अप्रोच किया था पर उन्हें यह प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। इसके साथ ही वे नवाज के अपोजिट काम नहीं करना चाहती थीं इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया। इस फिल्म से पहले हनी अपने करीबी दोस्त विशाल भारद्वाज की ‘सपना दीदी’ डायरेक्ट करने वाले थे पर बाद में विशाल ने इस फिल्म को खुद ही डायरेक्ट करने का फैसला किया। बहरहाल, विशाल इन दिनों ‘छुरियां’ की शूटिंग में व्यस्त हैं।उमेश कुमार उपाध्याय| मुंबईक रण जौहर के साथ तीसरी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं। उनके साथ कोई काॅन्ट्रेक्ट है या किसी दूसरे बैनर की फिल्में करना नहीं चाहते?एक वक्त था जब करण जौहर सिर्फ मेरे प्रोड्यूसर थे लेकिन आज वो मेरे मेेंटर बन गए हैं। उन्होंने लाइफ के बारे में मुझे बड़ी अमेजिंग चीजें सिखाई हैं। जिस तरह से वे लोगों से मिलते हैं, मुझे उनसे बेहद प्रेरणा मिलती है। मेरी दिली ख्वाहिश है कि उन्हें कभी छोड़कर न जाऊं। मैं हमेशा ‘धर्मा प्रोडक्शन’ का एक पार्ट बना रहना चाहता हूं। आमतौर पर कोई भी काॅन्ट्रेक्ट तीन फिल्मों का होता है। लेकिन मैं अपने मन में उनके साथ 100 फिल्मों का काॅन्ट्रेक्ट साइन कर चुका हूं। ‘धड़क’ की शूटिंग पूरी हो चुकी है। इन दिनों क्या कर रहे हैं?पिछले दिनों हमने ‘रणभूमि’ अनाउंस की है तो उसी की तैयारी चल रही है। फिलहाल मेरा पूरा ध्यान ‘धड़क’ और इस शो पर है। ‘धड़क’ की शूटिंग पूरी हो चुकी है। यह फिल्म 20 जुलाई को ही रिलीज होगी। इसमें जाह्नवी (कपूर) और ईशान (खट्‌टर) का काम काबिल-ए-तारीफ है। मुझे लगता है कि दोनों इंडस्ट्री में लंबे समय तक राज करेंगे। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि उनका काम बोले। ट्रेलर आते ही लोगों को पता चल जाएगा कि उनमें कितना हुनर है। अपने बच्चों की खुद क्या तारीफ करूं। लोग करेंगे तब खुशी मिलेगी। दर्शक आपको बतौर डायरेक्टर जानते हैं अपने डांस प्रेम के बारे में कुछ बताएंगे?जब मैं सात साल का था, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक फंक्शन में स्टेज पर खड़ा कर दिया था। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ था कि मैं डांस का दीवाना हूं। तब से लेकर अाज तक मेरी फैमिली में जब भी फंक्शन हुआ, महफिल मैंने ही जमाई है। मेरी फिल्मों में डांस के प्रति मेरी दीवानगी दिख ही जाती है। यही वजह है कि माधुरी दीक्षित के साथ ‘डांस दीवाने’ जज कर रहा हूं। मैं माधुरी के डांस का भी जबरदस्त दीवाना हूं। माधुरी के अलावा आप किस डांसर के फैन हैं?मैं गोविंदा और ऋतिक रोशन का बहुत बड़ा फैन हूं। वरुण धवन का डांस भी मुझे बहुत पसंद है। रणवीर सिंह की डांसिंग एनर्जी बहुत कमाल की है। इन सबमें एक पैशन है जिसका मैं दीवाना हूं। शो की मुख्य जज माधुरी दीक्षित मानी जा रही हैं। यहां आपका प्लस पॉइंट क्या होगा, जिससे दर्शक आपसे कनेक्ट कर पाएंगे?मुझ में हजार Look what just came in the mail. I’ve been waiting to share this with you. My first ever cover for a magazine. I hope you’ll like it.मैगजीन के इस इश्यू में जाह्नवी का पहला इंटरव्यू भी छपा है, जिसमेंे उन्होंने अपनी पहली फिल्म ‘धड़क’ के बारे में बात की है।Áऋतिक रोशन इन दिनों ‘सुपर 30’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म के अलावा उनके पास एक के बाद एक पांच प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी वजह से वे अगले दो साल तक शूटिंग में व्यस्त रहने वाले हैं। ‘सुपर 30’ के बाद ऋतिक यशराज फिल्मस की अनटाइटल्ड फिल्म में बिजी हो जाएंगे। फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ होंगे। इस फिल्म को अगस्त से दिसंबर तक स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल में शूट किया जाएगा। इसके बाद ऋतिक अगले साल फरवरी में रोहित धवन की फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इसमें उनके अपोजिट दिशा पाटनी को कास्ट किया जा सकता है। इन तीनों फिल्मों के बाद ऋतिक अक्टूबर में अपनी सुपरहिट फ्रेंचाइजी ‘कृष’ पर काम शुरू करेंगे।10