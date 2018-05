इजरायली वेब शो ‘होस्टेज’ का रीमेेक बना रहे हैं सुधीर

Áडायरेक्टर सुधीर मिश्रा इन दिनों मुंबई में वेब शो ‘हाेस्टेज’ की शूटिंग कर रहे हैं। इस थ्रिलर वेब शो में रोनित रॉय, टिस्का चोपड़ा, प्रवीण डबास और दिलीप ताहिल जैसे कलाकार एक साथ काम कर रहे हैं। यह शो 2013 में इसी नाम से बने इजरायली वेब शो का रीमेक है। ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ और ‘दासदेव’ जैसी फिल्में निर्देशित कर चुके सुधीर मिश्रा पहली बार किसी वेब शो का निर्देशन कर रहे हैं।Áफॉक्स स्टार स्टूडियोज (एफएसएस) और साजिद नाडियाडवाला एक बार फिर से साथ काम करने जा रहे हैं। इस बार दाेनों ‘दंंगल’ फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी की अगली फिल्म प्रोड्यूस करेंगे। इस फिल्म की कहानी आज की जनरेशन और उनके सपनों के इर्द-गिर्द बुनी गई है। 30 अगस्त 2019 को रिलीज होने वाली इस फिल्म का नाम और कास्ट जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे। चर्चा है कि इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत लीड रोल प्ले करेंगे।Áसुशांत सिंह राजपूत इन दिनों तीरंदाजी सीख रहे हैं। लगातार प्रैक्टिस से उन्होंने इस खेल को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। सुशांत ने इससे पहले एम एस धोनी की बायोपिक के लिए क्रिकेट की कम्पलीट ट्रेनिंग ली थी। शायद वे तीरंदाजी भी किसी फिल्म के लिए सीख रहे हों। बहरहाल, इन दिनों सुशांत, सारा अली खान के साथ फिल्म 'केदारनाथ' की शूटिंग में व्यस्त हैं। यह फिल्म 30 नवंबर को रिलीज होगी।Áअभिषेक बच्चन बॉलीवुड के उन सेलेब्रिटी में से हैं जो अकसर सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हैं। हाल ही में एक ट्रोलर ने ट्वीट कर अभिषेक की समानता क्रिकेटर रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट बिन्नी से करते हुए लिखा... 'स्टुअर्ट बिन्नी बाॅलीवुड से अभिषेक बच्चन के रेप्लिका हैं। दोनों की खूबसूरत प|ियां हैं और दोनों ही अपने-अपने पिता की बदौलत मूवीज/क्रिकेट में आए हैं। दोनों ही यूजलैस हैं।'फिल्म में वरुण का रोमांटिक एंगल सोनाक्षी सिन्हा के साथ है। सोनाक्षी फिल्म में बंजारों की टोली की एक महिला का किरदार निभा रही हैं। वहीं माधुरी दीक्षित इस मंडी की लीडर हैं। इतिहासकारों की मानें तो उस दौर में मंडी के लोहारों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। 'कलंक' की कहानी इसी बुनियाद पर गढ़ी गई है।दैिनक भास्कर, भीलवाड़ा, शुक्रवार, 25 मई, 2018अमित कर्ण| मुंबईव रुण धवन इन दिनों अपने मेंटर करण जौहर की फिल्म ‘कलंक’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। अभिषेक बर्मन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग एक महीने से मुंबई में चल रही है। फिल्म के सेट पर मौजूद सूत्रों की मानें तो वरुण इस पीरियड फिल्म में अंग्रेजों के जमाने के लोहार की भूमिका में हैं। वे इस फिल्म में अविभाजित भारत के एक ऐसे मुस्लिम लोहार का किरदार निभा रहे हैं, जिसकी लाहौर की हीरा मंडी में दुकान थी। यह मंडी मुगलों के जमाने से मशहूर रही है, तब वहां गीत-संगीत की महफिलें सजती थीं। मगर अंग्रेजों ने अपने दौर में इस मंडी को बदलना चाहा। इसी बात से नाराज वरुण का किरदार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकता है। इस काम में उनकी मदद आदित्य रॉय कपूर का किरदार करेगा। आदित्य इस फिल्म में एक शिल्पकार के रोल में हैं।करण जौहर के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अभिषेक बर्मन एक्शन का दमदार तड़का लगा रहे हैं। लोहार के किरदार के लिए वरुण धवन ने भी पहली बार बल्की बॉडी बनाई है। फिल्म में उनका ओपनिंग सीन ही 15 मिनट की फाइट से शुरू होता है। सूत्रों ने बताया कि वरुण के ओपनिंग एक्शन सीन को सिंगल टेक में शूट किया गया है। मंडी में दुकान थी। यह मंडी मुगलों के जमाने से मशहूर रही है, तब वहां गीत-संगीत की महफिलें सजती थीं। मगर अंग्रेजों ने अपने दौर में इस मंडी को बदलना चाहा। इसी बात से नाराज वरुण का किरदार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकता है। इस काम में उनकी मदद आदित्य रॉय कपूर का किरदार करेगा। आदित्य इस फिल्म में एक शिल्पकार के रोल में हैं।करण जौहर के बैनर तले बन रही इस फिल्म में अभिषेक बर्मन एक्शन का दमदार तड़का लगा रहे हैं। लोहार के किरदार के लिए वरुण धवन ने भी पहली बार बल्की बॉडी बनाई है। फिल्म में उनका ओपनिंग सीन ही 15 मिनट की फाइट से शुरू होता है। सूत्रों ने बताया कि वरुण के ओपनिंग एक्शन सीन को सिंगल टेक में शूट किया गया है। इस सीन को फिल्माने से पहले वरुण ने हफ्ते भर की वर्कशॉप ली थी। हाल ही में सेट पर होली सॉन्ग की भी शूटिंग की गई।Á‘हेराफेरी’ सीरीज की तीसरी फिल्म ‘हेराफेरी 3’ को इंद्र कुमार डायरेक्ट करेंगे। गुरुवार को इंद्र ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट कर लिखा..., ‘This is going to be a fun project with a stellar star cast Akshay Kumar, Suniel Shetty and Paresh RawalLooking forward to #HeraPheri3’ सूत्रों के मुताबिक, ‘इस सीरीज के तीनों एक्टर्स अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद प्रोजेक्ट को फाइनल कर दिया गया था। दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 के बीच फिल्म की शूटिंग स्टार्ट टू फिनिश शेड्यूल में शूट की जाएगी।Áगुरुवार को सोशल मीडिया पर कंगना रनोट की एक तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में वे अपने भांजे पृथ्वी राज चंदेल के साथ एंजॉय कर रही हैं। यह तस्वीर कुछ दिनों पहले की है जब कंगना मनाली स्थित अपने घर पर छुटि्टयां मना रही थीं। इन दिनों कंगना मुंबई में फिल्म ‘मेंटल है क्या’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव आैर अमायरा दस्तूर हैं। प्रकाश कोवेलामुदी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं।Áराजकुमार हिरानी के िनर्देशन में बनी रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘संजू’ एक्टर संजय दत्त की बायोपिक है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि संजय दत्त ने इस बायोपिक के राइट्स राजकुमार हिरानी को फ्री में दिए हैं। हालांकि इस बारे में हिरानी या संजय की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। इससे पहले जब धोनी की बायोपिक बनी थी तब अफवाह उड़ी थी कि नीरज पांडे और फॉक्स स्टार इंडिया ने धोनी को तकरीबन 40 करोड़ रुपए दिए हैं। बाद में नीरज ने खुद क्लीयर किया था कि धोनी को इतनी रकम नहीं दी गई। बहरहाल, संजय इन दिनों किर्गिस्तान में ‘तोरबाज’ की शूटिंग कर रहे हैं। जल्द ही वहां से लौटकर वे अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में बिजी हो जाएंगे। यह फिल्म साउथ की हिट फिल्म ‘प्रस्थानम’ का हिंदी रीमेक होगी। इसकी 90 फीसदी शूटिंग लखनऊ में होगी। संजय इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे। इस फिल्म में उनके अपोजिट मनीषा कोईराला होंगी। दोनों दस साल बाद साथ काम करने जा रहे हैं।