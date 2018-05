रणवीर सिंह के नाम से स्विट्जरलैंड में चलेगी ट्रेन

Áजल्द ही स्विट्जरलैंड में रणवीर सिंह के नाम पर ट्रेन चलने वाली है, जिसका नाम ‘रणवीर ऑन टूर’ होगा। स्विस टूरिज्म ने रणवीर की लोकप्रियता को देखते हुए यह फैसला लिया है। दरअसल, रणवीर स्विटरलैंड टूरिज्म के इंडियन ब्रैंड एम्बेसडर हैं। स्विट्जरलैंड में उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। इन दिनों भी वे वहीं छुटि्टयां मना रहे हैं। वे पहले बॉलीवुड एक्टर हैं, जिनके नाम पर ट्रेन चलाई जाएगी।



बोनी कपूर की बेटियों के रिश्तों में आ रहा है सुधार



Áबोनी कपूर अकसर अपनी बेटियों जाह्नवी और खुशी कपूर के साथ डिनर करते दिखाई देते हैं। आपने कभी बोनी को अपनी पहली प|ी मोना के बच्चों अर्जुन आैर अंशुला कपूर व दूसरी प|ी श्रीदेवी के बेटियों जाह्नवी आैर खुशी के साथ नहीं देखा होगा। ...लेकिन अब ऐसा होने लगा। अर्जुन आैर अंशुला के संबंध धीरे-धीरे अपनी सौतेली बहनों जाह्नवी आैर खुशी से सुधर रहे हैं। आजकल इनकी एक साथ तस्वीरें भी आने लगी हैं। हाल ही में हुई एक डिनर पार्टी के दौरान अंशुला और जाह्नवी कपूर एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आईं। इस मौके पर खुशी आैर बोनी भी मौजूद थे।



‘रेस 3’ में यूलिया ने गाया सलमान के लिए गाना



Áफिल्म ‘रेस 3’ के लिए डायरेक्टर रेमाे डीसूजा ने खासतौर पर गीतकार और संगीतकारों से रोमांटिक ट्रैक तैयार करवाए हैं। फिल्म के लिए एक रोमांटिक गाना तो खुद सलमान ने भी लिखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के लिए सलमान की कथित गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर ने भी गाना गाया है। इस रोमांटिक ट्रैक से वे बतौर सिंगर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैंं। उन्होंने इस गाने को सिर्फ चार घंटों में ही रिकॉर्ड कर लिया था। यूलिया इससे पहले मनीष पॉल के साथ सिंगल ‘हरजाई’ लेकर आईं थीं।



बचपन में ले जाएगा ‘बायोस्कोपवाला’



A still from the film ‘Bioscopewala’



An Adaptation of Rabindranath Tagore's “kabuliwala”



डैनी डेन्जोंगपा की अगली फिल्म ‘बायोस्कोपवाला’ 1961 में आई बलराज साहनी की ‘काबुलीवाला’ से प्रेरित है। यह फिल्म पिछले साल ही बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इसे इस साल 25 मई को रिलीज किया जा रहा है। इसमें डैनी बच्चों को बायोस्कोप में फिल्में दिखाने वाले बने हैं।



दैिनक भास्कर, भीलवाड़ा, रविवार, 29 अप्रैल, 2018



अमित कर्ण



14 दिसंबर 1961 में बलराज साहनी स्टारर ‘काबुलीवाला’ रिलीज हुई थी। निर्माता बिमल रॉय और निर्देशक हेमंत गुप्ता की इस फिल्म ने उस जमाने में खूब चर्चा बटेारी थी। आज भी ‘काबुलीवाला’ का जिक्र सुनकर लोग अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। यह फिल्म गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर की कहानी काबुलीवाला पर केंद्रित थी। अब कई दशकों बाद ऐसी ही कहानी पर एक नई फिल्म आ रही है, बस नाम बदला हुआ है। इस बार ‘काबुलीवाला’ की जगह ‘बायोस्कोपवाला’ है। इसमें डैनी डेन्जोंगपा ने वैसा ही रोल निभाया है, जैसा बलराज साहनी ने ‘काबुलीवाला’ में निभाया था। यह फिल्म ‘काबुलीवाला’ की आधुनिक व्याख्या है। इसमें डैनी कोलकाता के छोटे-छोटे इलाकों में बायोस्कोप पर बच्चों को फिल्में दिखाने वाले बने हैं।



Balraj Sahni as



Kabuliwala



शादी के लिए...



सजने लगा है सोनम का घर



Áसोनम कपूर दिल्ली बेस्ड बिजनेस मैन आनंद आहूजा से 8 मई को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं आैर 10 दिन पहले ही अनिल कपूर के घर को सजाया जाने लगा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसमें सोनम की मम्मी सुनीता कपूर सभी इंतजाम को देखते हुए नजर आ रही हैं। शुक्रवार रात बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स भी अनिल कपूर के घर पहुंचे। इनमें करण जौहर, मोहित मरवाहा, मसाबा गुप्ता, फराह खान आैर अंशुला कपूर शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम की शादी के फंक्शन दो दिन चलेंगे। 7 मई को संगीत और हल्दी सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। वहीं, 8 मई को शादी होगी।



जनवरी में रिलीज होनी थी फिल्म, लेकिन तारीख बदली गई...



यह फिल्म ‘बायोस्कोपवाला’ पिछले साल ही बन गई थी, लेकिन इसे 25 मई को रिलीज किया जा रहा है। वह इसलिए क्योंकि इसी महीने में गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। सात मई को उनकी बर्थ एनिवर्सिरी है, जिसे ध्यान में रखते हुए निर्माताओं ने फिल्म को मई के महीने में रिलीज करने का मन बनाया है। वैसे इसे जनवरी में रिलीज किया जाना था। देब मेडेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म डैनी के अलावा आदिल हुसैन, टिस्का चोपड़ा भी नजर आने वाली हैं। इसमें ‘काबुलीवाला’ कहानी की बच्ची ‘मिनी’ से प्रेरित किरदार को गीतांजलि थापा निभा रही हैं।



अब 600 स्क्रीन्स पर होगी रिलीज



चर्चा है कि यह फिल्म 600 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म में तीन गाने हैं, तीनों ही गुलजार ने लिखे हैं। बहुत जल्द फिल्म का ट्रेलर भी आने वाला है। निर्माताओं की कोशिश थी कि इस फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में भी हो लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।



 वेब सीरीज में बार ओनर का किरदार निभाएंगे प्रतीक बब्बर



Áफिल्म ‘लंदन पेरिस न्यूयॉर्क’ के डायरेक्टर अनु मेनन एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। इस वेब सीरीज में प्रतीक बब्बर बार आेनर जय वाडिया के किरदार में दिखाई देंगे। ‘फोर मोर शॉट्स’ नाम से बनने वाली इस सीरीज में मिलिंद सोमण, कीर्ती कुल्हारी और वीजे बानी भी होंगे। प्रतीक ने हाल ही में टाइगर श्रॉफ की फिल्म ‘बागी-2’ से कमबैक किया है।



poster ut



शनिवार को फिल्म का पोस्टर भी जारी किया गया।



हॉलीवुड फिल्म...



साल की सबसे बड़ी ओपनर बनी ‘इन्फिनिटी वॉर’



पहले दिन कमाए 31.30 करोड़ रुपए, 2000 स्क्रीन्स पर हुई है रिलीज



Áशुक्रवार को रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म ‘एवेंजर्स : इन्फिनिटी वॉर’ इस साल की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है। इस फिल्म ने पहले दिन 31.30 करोड़ रुपए की कमाई कर ‘पद्मावत’ आैर ‘बागी-2’ जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया है। एक ट्रेड एक्सपर्ट ने ट्वीट करते हुए एवेंजर्स का ओपनिंग डे का कलेक्शन शेयर किया है। यह फिल्म एवेंजर्स सीरीज का तीसरा पार्ट है।



इन फिल्मों की पहले दिन की कमाई







पद्मावत



19 करोड़



 ‘बागी-2’ आैर ‘पद्मावत’ 2000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थीं, तब जाकर उन्होंने इतनी कमाई की। जबकि एवेंजर्स : इन्फिनिटी वॉर 2000 स्क्रीन्स पर ही रिलीज हुई है।



6



बागी-2



25.10 करोड़