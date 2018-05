...तो क्या सच में पिता बनने वाले हैं करण पटेल

Áकुछ दिन पहले शाहिद कपूर, नील नितिन मुकेश आैर सानिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि जल्द ही उनके घर नन्हा मेहमान आने वाला है। इंडस्ट्री से अब टीवी एक्टर करण पटेल के पिता बनने की खबर भी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ‘करण की प|ी प्रेग्नेंट हैं आैर वे नवंबर तक मां बन जाएंगी।’ हालांकि करण पटेल इन बातों को अफवाह बता रहे हैं, उनका कहना है कि ‘जब मैं पापा बनने वाला होऊंगा तो खुद अनाउंस करूंगा।’



‘कलंक’ के सेट पर घुसे सांप, रोकनी पड़ी शूटिंग



Áइन दिनो मुंबई में करण जौहर की मल्टीस्टारर फिल्म ‘कलंक’ की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म के लिए करण ने 15 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई में दिल्ली का सेट बनाया है। सोमवार शाम जब वरुण आैर आलिया शूटिंग कर रहे थे तो सेट पर दो सांप घुस आए। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई आैर शूटिंग रोकनी पड़ी। इसके बाद सांपों को पकड़ कर जंगल में छोड़ दिया गया आैर फिर शूटिंग शुरू हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब करण ‘माई नेम इज खान’ की शूटिंग कर रहे थे तब भी ऐसा हुआ था। शूटिंग के बीच सांप आ जाने से शूटिंग रोकनी पड़ी थी।



Posterut



फिल्म ‘तेरी भाभी है पगले’ का फर्स्ट पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए कृष्णा अभिषेक ने लिखा है..., ‘Get ready for a comedy rollercoaster this July! विनोद तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कृष्णा अभिषेक, रजनीश दुग्गल, नाजिया हुसैन, दीपशिखा नागपाल, मुकुल देव, सुनील पाल, कल्याणी राम, नेंसी मरवाहा आैर अमन वर्मा नजर आने वाले हैं। यह फिल्म 6 जुलाई को रिलीज होगी।



प्रियंका ‘यूबी लुक्पी’ का हिस्सा नहीं हैं



ओमंग कुमार ने बताया...



Omung



Kumar



‘मैरीकॉम’ बना चुके ओमंग कुमार रग्बी को लेकर ‘यूबी लुक्पी’ नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। चर्चा थी कि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म का हिस्सा होंगी, लेकिन ओमंग ने किसी आैर एक्ट्रेस को फाइनल किया है...



अमित कर्ण | मुंबई



चा र साल पहले प्रियंका चोपड़ा के साथ हिट फिल्म ‘मैरीकॉम’ दे चुके ओमंग कुमार अब स्पोर्ट्स ड्रामा ‘यूबी लुक्पी’ ला रहे हैं। यह फिल्म रग्बी पर बेस्ड है। हाल ही में जब ओमंग ने फिल्म की घोषणा की थी, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में लीड किरदार निभाएंगी लेकिन, जब ओमंग कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होने कहा...,







‘प्रियंका इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। उनकी जगह किसी और हीरोइन से बात चल रही है। उस हीरोइन के अलावा इस फिल्म में भारत की रग्बी की टीम के लिए कुल 15 आैर कलाकारों की कास्टिंग होनी है। प्रियंका को कास्ट न करने की वजह यह है कि वे इस किरदार में फिट नहीं बैठती हैं।’







 ओमंग इन दिनों स्टार कास्ट को फाइनल कर रहे हैं। जल्द ही वे रेकी के लिए मणिपुर आैर इंग्लैंड के विभिन्न इलाकों में जाने वाले हैं।







ओमंग ने आगे कहा...,



‘इत्तेफाक ही है कि इस खेल का जनक भारत होने के बावजूद ‘रग्बी’ देश में पॉपुलर नहीं है। जबकि इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल क्रिकेट को यहां मजहब का दर्जा प्राप्त है। मेरा मानना है कि क्रिकेट भले पॉपुलर है, मगर उस पर बायोपिक फिल्म नहीं चलने वाली। उसके बजाय बैडमिंटन, टेनिस, रेसलिंग से जुड़े खिलाड़ियों की बायोपिक लोगों को पसंद आएगी। क्रिकेट पर जितनी बायोपिक बननी थी, वे बन चुकीं।



‘रग्बी’ मणिपुर से अपने देश ले गए थे फिरंगी ओमंग का दावा है कि रग्बी का जनक भारत ही है, खासकर मणिपुर का इलाका। उन्होंने कहा, ‘यह खेल राजा-महाराजाओं के सागर मंथन के जमाने से चल रहा है। तब नारियल से यह खेल खेला जाता था। उस खेल में किसी जंग पर जाने से पहले सिपाही नारियल से खेलते हुए आखिर में नारियल महाराजा को अर्पित करते थे। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्हें यह खेल बहुत पसंद आया। वे इसे अपने मुल्क ले गए। वहां यह खेल चर्चित हो गया।’



अमित कर्ण | मुंबई



करण-बिपाशा ने मनाई ‘मंकीवर्सरी’



Áबिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की शादी को 2 साल पूरे हो गए हैं। अपनी सेकंड मैरिज एनिवर्सरी को दोनों ने गिने-चुने दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट किया। अभी एक दिन पहले दोनों ने शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, अब करण ने सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। अपनी एनिवर्सरी को उन्होंने ‘मंकीवर्सरी’ नाम दिया है। दरअसल, दोनों एक दूसरे को मंकी बुलाते हैं। इसलिए केक पर भी दो मंकी बने हुए थे।



गौरतलब है कि दोनों फिल्म ‘अलोन’ की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कुछ वक्त तक डेट भी किया आैर फिर 30 अप्रैल 2016 में शादी कर ली। सेकंड एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने के लिए बिपाशा ने सोशल मीडिया पर करण का शुक्रियाअदा करते हुए लिखा है...



Thank you my love for making this day so so special ️#monkeyversary



सुना आपने?



‘स्लाइस ऑफ लाइफ’ में बिपाशा



Áहाल ही में करण सिंह ग्रोवर को ‘स्लाइस ऑफ लाइफ’ फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, अब सुनने में आ रहा है कि इसी फिल्म से बिपाशा बसु भी वापसी करने जा रही हैं। वे 3 साल बाद कमबैक कर रही हैं। इससे पहले वे 2015 में आई ‘अलोन’ में दिखाई दी थीं। ‘अलोन’ में बिपाशा आैर करण ग्रोवर ने एक साथ काम किया था। हो सकता है कि दोनों फिर से ‘स्लाइस ऑफ लाइफ’ में साथ दिखाई दे जाएं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म को पंजाबी सिंगर मीका सिंह को-प्रोड्यूस कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ‘फिल्म की टीम अगले हफ्ते लंदन जा रही है, जहां शूटिंग का एक महीने का शेड्यूल तय है।



