ऑफिस में क्या चल रहा है जानने के आसान तरीके

लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। काम पर आपको कैसा समझा जाता है, ये जानने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करें। पांच लोग चुनें, जो रोज आपको काम करते देखते हैं। बॉस, अधिकारी, हमउम्र और पुराने साथियों से अलग-अलग मिलें। उनसे दो सवाल पूछें - मेरे बारे में आम राय क्या है? मैं कैसे और क्या कुछ अलग करूं, जिससे मेरी सफलता में मदद मिले। उन्हें बताएं कि जो कुछ वो बताएंगे राज़ ही रहेगा और आप सभी से फीडबैक ले रहे हैं। ऐसे बिंदुओं पर ध्यान दें, जिन पर ज्यादातर लोग राज़ी हैं।(स्रोत: हाउ आर यू परसीव्ड एट वर्क? हियर इज एन एक्सरसाइज टू फाइंड आउट, क्रिस्टी हेजेस)लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पता करने के लिए क्या उपाय करेंगे ये जानिए हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से।

कई बार लड़ाई -झगड़ों से बचने के लिए सहकर्मियों को लोग ईमेल करते हैं। अगर कोई आपको ऐसा ईमेल भेजे, जिसमें बहस की गुंजाइश हो, या यह आक्रामक हो, तो ईमेल पर ही जवाब देना अच्छा तरीका रहेगा। आप उनसे फोन पर बात करने के लिए एक समय तय कर लें। अगर ज्यादा समय लेने वाला मुद्दा है तो टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं कि ईमेल मिला, हम कब बात कर सकते हैं, क्या 2 बजे का समय ठीक होगा? आमने-सामने बात करना और भी अच्छा होगा। बिना नकारात्मक हुए ये कहें कि हल हमें आपस में बात करके ही निकालना पड़ेगा।(स्रोत: व्हेन एन ईमेल एक्सचेंज टर्न्स अग्ली, डेविड मैक्सफ़ील्ड)

भीलवाड़ा, रविवार, 10 जून, 2018(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।