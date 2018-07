बॉलीवुड में डेब्यू करना चाहती हैं प्रिया प्रकाश वारियर

Áइंटरनेट सेंसेशन प्रिया प्रकाश वारियर ने बीते दिनों मुंबई में एक एड शूट किया है। सुनने में आया है कि प्रिया के मैनेजर्स इन दिनों उनके लिए बॉलीवुड प्रोजेक्ट तलाशनेे में जुटे हुए हैं। सूत्रों की मानें तो प्रिया के मैनेजर्स इस बारे में कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से बात कर रहे हैं। प्रिया भी अब मलयाली फिल्मों के अलावा काम ढूंढ रही हैं। उनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वे बेझिझक हिंदी बोल लेती हैं। जल्द ही वे कुछ मेकर्स के साथ मीटिंग भी करने वाली हैं। हो सकता है कि वे जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू कर लें।utÁनेटफिलिक्स की पहली हॉरर ऑरिजनल वेब सीरीज ‘घूल’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 3 एपिसोड की इस हॉरर वेब सीरीज में राधिका आप्टे और मानव कौल जैसे कलाकार हैं। नेटफिलिक्स इसे तीन भाग में रिलीज करेगा। ट्रेलर में राधिका और मानव एक केस की पूछताछ करने के दौरान एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो इस दुनिया से वास्ता नहीं रखता। ‘घूल’ सीरीज का पहला भाग 24 अगस्त को रिलीज होगा।Áसुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। यह फिल्म इस साल 29 नवंबर को रिलीज होगी। शंकर के निर्देशन में बनी और ए आर रहमान के म्यूजिक से सजी इस फिल्म में पहली बार अक्षय और रजनीकांत साथ दिखाई देंगे। पहले यह फिल्म अप्रैल में रिलीज होने वाली थी लेकिन वीएफएक्स वर्क में देरी होनेे की वजह से इसकी रिलीज टाल दी गई थी। इस फिल्म की वजह से 30 नवंबर को रिलीज होने वाली अभिषेक कपूर की फिल्म ‘केदारनाथ’ पर बड़ा असर पड़ सकता है।इंडस्ट्री में चर्चा है कि आमिर लंबे समय से कंगना रनोट के साथ काम करना चाहते हैं। दोनों एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो आमिर के प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म में दोंनो साथ काम कर सकते हैं। कंगना इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस होंगी और उन्हें फिल्म की कहानी पसंद आई है। हालांकि, अभी तक उन्होंने फिल्म साइन नहीं की है। आमिर फिल्म में कोई रोल प्ले करेंगे या नहीं अभी तक ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है। फिल्म का डायरेक्टर आमिर की प्रोडक्शन टीम से ही होगा।अमित कर्ण | मुंबईआ मिर खान ने पिछले साल अपने मैनेजर अद्वैत चंदन को ना केवल डायरेक्टर बनाया था, बल्कि उनकी फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ प्रोड्यूस करने के साथ-साथ उसमें एक्टिंग भी की थी। चर्चा है कि अब वे अपने डायलेक्ट कोच प्रकाश भारद्वाज की फिल्म भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रकाश ‘रंग दे बसंती’ के बाद से ‘पीके’ और ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ को छोड़कर आमिर की कई फिल्मों के डायलेक्ट कोच रहे हैं। ‘पीके’ में राइटर-डायरेक्टर शांतिभूषण ने आमिर को भोजपुरी सिखाई थी।अपनी इस फिल्म के बारे में प्रकाश ने बताया, ‘मैंने करीबन पांच-छह महीने पहले उनके बैनर में अपनी स्क्रिप्ट जमा की थी। इसके अलावा मैंने एक फिल्म अलग से भी बना ली। लिहाजा उन्हेंे हक से अपनी फिल्म बनाने के लिए कह सकता हूं। वैसे स्क्रिप्ट को शॉर्टलिस्ट करने का आमिर का अपना तरीका है। उनकी एक टीम है जो अभी उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ रही है। आमिर को पसंद आने से पहले यह स्क्रिप्ट उनकी टीम को पसंद आना चाहिए। उसके बाद अगले राउंड में वह आमिर के पास पहुंचती है। चूंकि मैं आमिर के साथ ‘दंगल’ समेत कई फिल्मों का नेरेशन भी कर चुका हूं। ऐसे में मुझे अंदाजा है कि उन्हेंे किस तरह की स्क्रिप्ट्स पसंद आती हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि उन्हेंे मेरी कहानी पसंद आती है या नहीं।’दैिनक भास्कर, भीलवाड़ा, गुरुवार, 12 जुलाई, 2018प्रकाश जासूस मोहनलाल भास्कर की बायोपिक भी प्लान कर रहे हैं। वे बताते हैं, ‘मैं फिरोजपुर के स्पाय मोहनलाल भास्कर की बायोपिक भी प्लान कर चुका हूं। इस कहानी में दो बड़े स्टूडियोज ने दिलचस्पी दिखाई है। इस फिल्म पर अगले कुछ दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। मोहनलाल भास्कर दस साल तक पाकिस्तान की जेल में कैद रहे थे। शिमला समझौते के दौरान हुए कैदियों के आदान-प्रदान के वक्त वे पाकिस्तान से भारत वापस आए थे। वे तब जासूस बने थे जब जासूसों की भर्ती मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू होती थी। पाकिस्तानी जेल में रहते हुए उन्होंने अपना केस खुद ही लड़ा था। इसके अलावा ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ की शूटिंग के दौरान मैंने अमिताभ बच्चन को भी एक कहानी सुनाई थी। वह एक फिक्शनल स्टोरी है। उम्मीद है कि वह उन्हें पसंद आए। ऐसा हुआ तो उस पर भी काम शुरू कर सकता हूं।’Áसिंगापुर स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का वैक्स स्टैचू लगाया जाएगा। यह इस म्यूजियम का पहला इंटरएक्टिव वैक्स स्टैचू होगा। इस स्टैचू की खास बात यह होगी कि यह दर्शकों से बात करेगा। एक रिपोर्ट की मानें तो अनुष्का के स्टैचू के हाथ में फोन होगा। इस फोन के जरिए दर्शक उनकी आवाज सुन सकेंगे अौर उनसे बात कर सकेंगे। यह सिंगापुर स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम का पहला टॉकिंग स्टैचू होगा। इससे पहले मैडम तुसाद में आेप्रा विन्फ्रे, क्रिस्टिआनो रोनाल्डो और लुइस हैमिल्टन के भी इंटरएक्टिव स्टैचू लगाए गए थे। ये सभी अलग-अलग देशों में लगे हुए हैं।Á‘स्पेशल 26’, ‘बेबी’ और ‘एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ जैसी फिल्में बना चुके नीरज पांडे जल्द ही अजय देवगन को लेकर एक फिल्म बनाने वाले हैं। इस फिल्म में अजय देवगन चाणक्य का किरदार निभाएंगे। इस बात की जानकारी खुद अजय ने बुधवार को अपनेे ट्विटर अकाउंट पर दी। उन्होंने लिखा... Looking forward to playing #Chanakya, a film about one of the greatest thinkers in Indian History, directed by @neerajpofficial. यह पहली बार है जब अजय और नीरज एक साथ काम करेंगे। अजय इन दिनों ‘टोटल धमाल’ में व्यस्त हैं और इसके अलावा वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ‘तानाजी’ में भी जुटे हुए हैं। यह फिल्म मराठा योद्धा तानाजी मालुसरे पर आधारित हाेगी। इतना ही नहीं अजय निर्देशक लव रंजन की दो फिल्मों में भी नजर आएंगे। एक फिल्म में उनके साथ तब्बू, रकुल प्रीत सिंह और जिम्मी शेरगिल होंगे। वहीं दूसरी फिल्म में अजय और रणबीर कपूर पहली बार साथ काम करेंगे।