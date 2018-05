13 जुलाई को रिलीज नहीं हो पाएगी ‘फन्ने खां’

Á प्रेरणा अरोरा और राकेश ओमप्रकाश मेहरा के प्रोड्क्शन हाउस में बन रही फिल्म ‘फन्ने खां’ 15 जून को रिलीज होने वाली थी लेकिन ‘रेस 3’ से क्लैश को टालने के लिए इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी गई। अब यह फिल्म 13 जुलाई को भी रिलीज नहीं हो पाएगी। फिल्म का एक गाना और कुछ सीन की शूटिंग अभी बाकी है। दरअसल, फाइनेंशियल इश्यूज के चलते यह सीन शूट नहीं किए जा सके। फिल्म में अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय और राजकुमार राव अहम किरदारों में नजर आने वाले हैं।Á हॉलीवुड फिल्म ‘डेडपूल 2’ का हिंदी ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। हिंदी ट्रेलर में ‘डेडपूल 2’ के किरदार रेयान रेनॉल्ड्स को रणवीर सिंह ने अपनी आवाज दी है। फॉक्स स्टार स्टूडियो के सीईओ विजय सिंह के मुताबिक..., ‘डेडपूल की तरह, रणवीर भी अपनी चतुराई और कॉमेडी के खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनसे जुड़कर हम बेहद खुश हैं। ‘डेडपूल 2’ का ट्रेलर बेहद रोमांचक और जबरदस्त एक्शन सीन और स्टंट से भरपूर है। फिल्म में रणवीर सिंह के डायलॉग भी कमाल के हैं। फिल्म 18 मई को रिलीज हो रही है।इस तस्वीर को शेयर करते हुए ईशा ने लिखा है..., radhya Takhtani ... our darling daughter @bharattakhtani3 #radhyatakhtani.ईशा देओल ने बेटी राध्या तख्तानी की एक तस्वीर अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की है। जब से राध्या का जन्म हुआ है, तब से राध्या की एक भी तस्वीर सामने नहीं आई है। राध्या 7 महीने की हो चुकी है। उनकी यह पहली तस्वीर है।कंगना 8 मई की रात को कान के लिए रवानाहोंगी। 9 की दोपहर से वे कान में रहेंगी। वे वहां अपना एक ब्रैंड भी प्रमोट करने वाली हैं। इसके बाद 12 मई को मुंबई वापस लौट कर वे 13 मई से ‘मेंटल है क्या’ की शूटिंग के लिए लंदन चली जाएंगी। वहां उनका 20 दिनों का शेड्यूल तय है।कान फिल्म फेस्टिवल में नवाज की ‘मंटो’ दिखाई जाएगी आैर इनामुल हक की ‘नक्काश’ का फर्स्ट लुक जारी किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय चार अन्य फिल्मों को भी कान ले जा रहा है। यहां जानिए...Áफ्रांस में 8 से 19 मई तक चलने वाले 71वें कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार कंगना रनोट भी होंगी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इंडिया पवेलियन के लिए उन्हें इनवाइट किया है। कंगना पहली बार वहां हिस्सा ले रही हैं। वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के डेलिगेशन को कान में जॉइन करेंगी। उस डेलिगेशन की अगुआई स्मृति ईरानी कर रही हैं। उनके साथ प्रसून जोशी, वाणी त्रिपाठी टिक्कु, शाजी करुण, जानू बरूआ भी होंगे।‘सं जू’ के टीजर को लेकर तारीफें बटोर रहे रणबीर कपूर इन दिनों अयान मुखर्जी की फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म के बाद रणबीर ‘शमशेरा’ की तैयारी में जुटने वाले हैं। ‘शमशेरा’ को यश राज फिल्म्स के आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस बैनर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर 45 सेकंड का टीजर शेयर करते हुए यह जानकारी दी है, आैर लिखा है...भीलवाड़ा, मंगलवार 08 मई , 2018वाणी त्रिपाठी ने बतायाइस बार सरकार अपने स्तर पर चार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों को कान में ले जा रही है। वे फिल्में ‘विलेज रॉकस्टार’, ‘भयानकम’, ‘नगरकीर्तन’ और ‘सिंजर’ हैं। कान के डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में इनकी स्क्रीनिंग होगी। उस मार्केट में दुनियाभर के डिस्ट्रीब्यूटर जुटते हैं। फिल्में पसंद आने पर वे उनकी खरीदारी भी करते हैं।करम से डकैत,धरम से आजादPresenting #RanbirKapoor in a never seen before avatar in YRF’s next action adventure #SHAMSHERA. Directed by @karanmalhotra21लगातार फ्लॉप फिल्मों की मार झेल रहे रणबीर के लिए ‘संजू’ के बाद ‘शमशेरा’ किस्मत बदलने वाली फिल्म होगी। एक नजर उनके डकैत के किरदार पर जो फरसा, तलवार आैर तीर कमान लिए हुए है।वाकई, इस टीजर को देखने के बाद प्रतीत होता है कि रणबीर इस फिल्म में एक अलग तरह के अवतार में नजर आने वाले हैं। एक ऐसा अवतार जिसमेंं आपने रणबीर को पहले कभी नहीं देखा होगा। यह एक मेगा एक्शन फिल्म होगी, जिसका निर्देशन करण मल्होत्रा करेंगे। संजय दत्त-ऋतिक-रोशन स्टारर ‘अग्निपथ’ आैर अक्षय-सिद्धार्थ स्टारर ‘ब्रदर्स’ का निर्देशन भी करण मल्होत्रा ने ही किया था।फिल्म की शूटिंग इसी साल के अंत तक शुरू हो जाएगी आैर 2019 के मध्य तक इसे पूरा कर पोस्ट प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा।कंगना के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनामुल हक और रसिका दुग्गल भी कान जा रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रसिका दुग्गल की ‘मंटो’ वहां अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में दिखाई जानी है, वहीं इनामुल हक की ‘नक्काश’ का फर्स्ट लुक वहां जारी किया जाना है। रसिका ने बताया, ‘मंटो’ वहां 13 और 14 को दिखाई जाएगी। उससे पहले 12 तारीख को हम मीडिया से मुखातिब होंगे। 14 की रात को प्रोड्यूसर्स ने पार्टी रखी है, 15 की सुबह हम वापस आ जाएंगे।फेस्ट में मनीष भी होंगे शामिल...Nawazuddin Siddiqui and Rasika Dugal in a still from Mantoसेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वे इंटरनेशनल मॉडल बेला हदीद को एक्सक्लूसिव एक्सेसरी देने के लिए जा रहे हैं।रणबीर कपूर ने इस फिल्म को लेकर कहा है...,‘शमशेरा’ वो फिल्म है, जिसका मुझे लंबे समय से इंतजार था। दरअसल, ‘शमशेरा’ में मैं वह सब करने वाला हूं जो अब तक सिर्फ मेरी कल्पनाओं में था। करण मुझे मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर ले जाने वाले हैं। ...आैर मैं भी इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हूं।’Áकरगिल की लड़ाई में शहीद हुए विक्रम बत्रा पर बनने वाली फिल्म ‘शेर शाह’ में सिद्घार्थ मल्होत्रा मुख्य किरदार निभाने वाले हैं। इस फिल्म को करण जौहर बना रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कटरीना कैफ को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। हाल ही में कटरीना की मुलाकात करण जौहर से हुई थी। वे विक्रम के लव इंट्रेस्ट का किरदार निभा सकती हैं। विक्रम बत्रा जब पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में थे, तब उनकी मुलाकात डिंपल चीमा से हुई थी। दोनों 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे आैर विक्रम के करगिल से लौटने के बाद वे शादी करने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस फिल्म का निर्देशन विष्णु वरदान कर रहे हैं।