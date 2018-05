‘मेंटल है क्या’ की शूटिंग मुंबई में हुई शुरू

Áराजकुमार राव और कंगना रनोट स्टारर अपकमिंग फिल्म ‘मेंटल है क्या’ की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म के प्रोड्यूसर शैलेष आर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के क्लैप बोर्ड की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है... Go Mental. Here we go...first day. फिल्म की लीड एक्ट्रेस कंगना फिलहाल कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने गई हैं। वहीं राजकुमार भी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा के साथ लॉस एंजेलिस में छुटि्टयां मना रहे हैं। दोनों 13 मई से फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे।



‘अर्जुन रेड्डी’ के रीमेक के लिए तैयार हैं शाहिद कपूर



Áइंडस्ट्री में चर्चा थी कि शाहिद कपूर तेलुगु फिल्म ‘अर्जुन रेड्‌डी’ के ऑफिशियल रीमेक में दिखाई दे सकते हैं। अब शाहिद ने खुद इसे कन्फर्म करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म के प्रोड्यूसर मुराद खेतानी, अश्विन वरडे और डायरेक्टर संदीप वांगा के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है... ‘Team ARJUN REDDY is READY ! Here we go. Wish us luck guys. @imvangasandeep @MuradKhetani @ashwinvarde’. इस फिल्म के लिए शाहिद से पहले वरुण धवन और अर्जुन कपूर का नाम भी सामने आया था। फिलहाल शाहिद ‘बत्ती गुल मीटर चालू’ की शूटिंग में बिजी हैं, जो इसी साल 13 अगस्त को रिलीज होगी।



‘वीरे दी वेडिंग’ के एक गाने में यूलिया ने दी आवाज



Áएकता कपूर की अपकमिंग फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ के एक गाने में सभी स्टार्स बैंकॉक में डांस-मस्ती करते हुए नजर आएंगे। खास बात यह है कि इस गाने को छह सिंगर्स ने गाया है। अदिति सिंह शर्मा, निकिता आहूजा, श्रावी यादव, पायल देवमेल और विशाल मिश्रा की आवाज के अलावा इस गाने में सलमान खान की खास दोस्त यूलिया वंतूर ने भी अपनी आवाज दी है। यूलिया को इस गाने के लिए करीब 400 फीमेल वॉइस के ऑडिशन के बाद चुना गया है।



‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2’ का थर्ड शेड्यूल मुंबई में होगा शूट



सेंट जॉर्ज कॉलेज के एनुअल



फंक्शन में टाइगर श्रॉफ



शूटिंग रिपोर्ट



मसूरी स्थित, सेंट जॉर्ज कॉलेज में अपने फैन्स के साथ टाइगर



सेट पर टाइगर की एक झलक पाने के लिए बेताब फैन्स



19 मई के बाद मसूरी से वापस मुंबई लौटेगी SOTY-2 की टीम। मुंबई में एक बंगला तैयार किया जा रहा है, जहां तीसरा शेड्यूल शूट होगा। इसके बाद टीम लंदन जाएगी। एक नजर देहरादून आैर मसूरी में हुई शूटिंग पर...



अमित कर्ण | मुंबई



अपनी पिछली फिल्म ‘बागी 2’ की जबरदस्त सफलता के बाद टाइगर श्रॉफ ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ की शूटिंग में जुट गए थे। 10 अप्रैल से उन्होंने देहरादून में इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग शुरू की और 24 अप्रैल को उन्होंने मसूरी में दूसरे शेड्यूल की शूटिंग शुरू की। पिछले एक महीने से टाइगर अपने होम टाउन मुंबई से दूर हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 मई को मसूरी का शेड्यूल पूरा होने वाला है आैर इसके बाद टीम मुंबई वापस लौट आएगी आैर तीसरे शेड्यूल की शूटिंग मुंबई में की जाएगी। इसके लिए मुंबई में एक आलीशान बंगला तैयार किया जा रहा है। फिल्म का आखिरी शेड्यूल लंदन में शूट होगा।



21 लाख रुपए किराया देकर शूट हुआ गाना



पिछले दिनों फिल्म की शूटिंग देहरादून के एफआरआई (फॉरेस्ट रिसर्च कैंपस) में हुई थी। यहां केवल कुछ गाने शूट होने थे पर टाइगर की गुजारिश पर स्क्रिप्ट में तब्दीली की गई आैर इसी सेट पर स्टंट सीक्वेंस भी शूट किए गए, जो टाइगर और आदित्य सील पर फिल्माए गए हैं। जिस एफआरआई कैंपस में गाने की शूटिंग हुई, वहां प्रतिदिन के हिसाब से सवा लाख रुपए चार्ज किए गए हैं। कैंपस में एक गाना शूट होने में 14 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया। इस तरह से फिल्म का एक गाना 21 लाख रुपए में शूट हुआ है। फिल्म में देहरादून के लोकल कलाकारों को भी लिया गया है। सभी कलाकारों को शूटिंग का प्रतिदिन आठ हजार रुपए दिया गया।



लोकल लोगों से भी मिलते-जुलते रहते हैं टाइगर



इन दिनों फिल्म के मसूरी शेड्यूल में लाइव लोकेशंस पर टाइगर और बाकी किरदारों के इमोशनल पार्ट की शूटिंग हो रही है। मसूरी से कुछ दूर भट्टा गांव में टाइगर के किरदार के नाना-नानी के घर का सेट बनाया गया है। नाना का रोल मनोज पाहवा निभा रहे हैं। सेट पर मौजूद सूत्रों ने बताया है कि टाइगर बिल्कुल भी होमसिक नहीं हैं। वे काम में डूबे रहते हैं और शूटिंग से फुरसत मिलते ही वहां के लोकल लोगों से घुलते-मिलते हैं। हाल ही में उन्होंने एक लोकल स्कूल में स्पीच भी दी और बच्चों को मार्शल आर्ट के फायदे भी बताए।



लव ट्राएंगल नहीं



Áइस बार फिल्म मेंे कोई लव ट्राएंगल भी नहीं है। फिल्म की एक्ट्रेस तारा सुतारिया के अपोजिट विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा को कास्ट करने की तैयारी की जा रही है। दोनों रियल लाइफ में भी एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में स्पोर्ट्स कॉम्पिटीशन के जरिए विनर्स को चुना गया था जबकि इस बार ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ का फैसला डांसिंग कॉम्पिटीशन के जरिए होगा।



सोनिया के हुए हिमेश



Áशुक्रवार रात एक निजी समारोह में एक्टर-सिंगर हिमेश रेशमिया ने गर्लफ्रेंड सोनिया कपूर से शादी कर ली है। हिमेश की शादी पारंपरिक गुजराती रीति-रिवाज से हुई, जिसमें हिमेश के पेरेंट्स और बेटा स्वयं भी मौजूद था। इस मौके पर हिमेश ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, जबकि सोनिया पीच कलर के लहंगे में नजर आईं। हिमेश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है... Togetherness is bliss! हिमेश की यह दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने कोमल से शादी की थी। यह शादी 22 साल चली, जिससे दोनों को एक बेटा स्वयं भी है। 2017 में इस कपल ने तलाक ले लिया था।



इंस्टाग्राम पर...



ऐश्वर्या ने शेयर की आराध्या की तस्वीर



Áशुक्रवार को सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर डेब्यू करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन ने आखिरकार अपनी पहली पोस्ट शेयर कर दी है। इस पोस्ट में ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या के जन्म के वक्त की तस्वीर शेयर की है। इसे शेयर करते हुए ऐश ने लिखा है... ‘मैं दोबारा जन्मी हूं’। इस पोस्ट पर ऐश्वर्या के हसबैंड अभिषेक बच्चन ने भी कमेंट करते हुए लिखा है... ‘फोटो क्रेडिट किसको देंगी’?



