तापमान बताने वालाें काे दाे साल से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा

भीलवाड़ा | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (अाईएमडी) की वेबसाइट पर भीलवाड़ा जिले के माैसम संबंधी अाकड़े चार दिन से अपडेट नहीं हाे रहे। बेवसाइड पर ‘Data will be uploaded shortly for Bhilwara’ ही लिखा अाता है। इसका कारण पता चला कि भीलवाड़ा में माैसम विभाग ने मानदेय पर कर्मचारी लगा रखे हैं। इन्हें दाे साल से मानदेय नहीं मिल रहा। इस कारण इन्हाेंने काम बंद कर दिया है। कर्मचारियाें का कहना है कि पहले से ताे मानदेय बहुत ही कम दिया जा रहे अाैर वाे भी दाे साल में एक भी बार नहीं अाया है। वहीं, माैसम विभाग के निदेशक शिवगणेश का कहना है कि मानदेय देने वाला विभाग अलग है, हम केवल माॅनिटरिंग करते हैं। प्रदेश में दाे-तीन जगह एेसी ही परेशानी अा रही है। इन कर्मचारियाें से मांगी बैंक संबंधित जानकारी भी देर से दी, इस कारण से भी मानदेय देने में देरी हाे गई। जनवरी में इन सभी का मानदेय दे िदया जाएगा।