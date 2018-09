Áऋचा चड्ढा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘शकीला’ की शूटिंग में बिजी हैं। सूत्रों के मुताबिक वे जल्द ही अश्विनी अय्यर तिवारी की फिल्म ‘पंगा’ की भी शूटिंग शुरू कर सकती हैं। ऋचा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है...‘परिवार ने साथ दिया, तो मैंने पंगा ले लिया। . . . . . My Family means the world to me ...thanks’। इस फिल्म में कंगना रनोट लीड रोल प्ले कर रही हैं। उनके अलावा फिल्म में पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, पत्रलेखा और पंजाबी एक्टर जस्सी गिल भी अहम किरदार में होंगे।Áआयुष्मान खुराना अपकमिंग फिल्म ‘अंधाधुंन’ में एक ब्लाइंड पियानिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। इस रोल के लिए आयुष्मान ने अंधे लोगों के हावभाव और व्यवहार को जानने के लिए कई बार वर्ली स्थित ‘हैप्पी होम एंड स्कूल’ विजिट किया। ट्रेनिंग के बारे में आयुष्मान बताते हैं, ‘मैं इस विषय पर बनी मूवीज देखकर नहीं सीखना चाहता था। असली अनुभव लेना चाहता था इसलिए मैं वर्ली स्थित ब्लाइंड स्कूल में लगातर तीन महीने गया। वहां मैंने बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, रिएक्शन आदि को बरीकी से ऑब्जर्ब किया। इसके अलावा राहुल नाम के एक ब्लाइंड पियानिस्ट से ही पियानो की ट्रेनिंग भी ली।’ आयुष्मान के अलावा फिल्म में राधिका आप्टे और तब्बू भी हैं।Áइंडस्ट्री में चर्चा थी कि डायरेक्टर कुणाल कोहली जल्द ही फिर से आमिर खान के साथ काम कर सकते हैं। वे आमिर के प्रोडक्शन में जल्द ही एक फिल्म का ऑफिशियल अनांउसमेंट करने वाले हैं। लेकिन इस खबर से इंकार करते हुए कुणाल ने कहा है कि, ‘मैं अभी आमिर के प्रोडक्शन में कोई फिल्म नहीं कर रहा हूं। फिलहाल अपनी फिल्म ‘रामयुग’ में बिजी हूं जो कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है।’ आमिर और कुणाल ने 2006 में आई ‘फना’ में साथ काम किया था।अमित कर्ण | मुंबईशा हरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जीरो’ में एक बौने का रोल प्ले कर रहे हैं। इस फिल्म में अनुष्का शर्मा का किरदार आफिया भी ‘इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी’ का शिकार दिखाया जाएगा। इस बीमारी से पीड़ित लोगों का आईक्यू लेवल कम होता है लेकिन आफिया इससे पीड़ित होने के बावजूद भी नासा में साइंटिस्ट हैं। फिल्म की थीम ‘अधूरेन का जश्न’ है। अभी तक फिल्म से सिर्फ शाहरुख का ही लुक सामने आया है। इसमें अनुष्का के लुक को सीक्रेट रखा गया है। उनके लुक के साथ कई तरह के एक्सपेरीमेंट्स भी किए गए हैं।फिल्म में शाहरुख के बौने किरदार से लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे इसके लिए भी मेकर्स ने एक अलग हल निकाला है। फिल्म में शाहरुख को किसी प्रांत विशेष के बजाय दूसरे ग्रह से आए हुए शख्स के तौर पर दिखाया जाएगा। इसलिए फिल्म की कुछ शूटिंग नासा और अमेरिका के कई शहरों में भी हुई है। शाहरुख के सैटेलाइट के जरिए धरती पर आने के सीन वहीं फिल्माए गए हैं। इस तरह आमिर खान के बाद शाहरुख दूसरे स्टार होंगे जो किसी फिल्म में बतौर एलियन नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि शाहरुख जिस ग्रह से आए हैं उस ग्रह के लोगों की एवरेज हाइट उतनी ही है। धरती पर आकर वे लोगों को समझाएंगे कि किसी की कद-काठी और अधूरेपन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिल्म में मेकर्स ने काफी तकनीक का इस्तेमाल किया है। जहां शाहरुख को बौना दिखाने के लिए स्पेशल वीएफएक्स यूज किए जा रहे हैं वहीं अनुष्का के किरदार के लिए इंटरनेशनल प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट क्लोवर वूटन को हायर किया गया है। इससे पहले क्लोवर ने ‘परी’ में अनुष्का और ‘संजू’ में रणबीर कपूर का भी मेकअप किया था।Áयामी गौतम इन दिनों फिल्म ‘उड़ी’ में बिजी हैं। इस फिल्म में वे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी। उनके अपोजिट विक्की कौशल होंेगे। आदित्य धार निर्देशित यह फिल्म 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड है। यामी का कहना है कि ‘मैं इस फिल्म का हिस्सा बनने पर प्राउड फील कर रही हूं। एक्टर के तौर पर ही नहीं बल्कि देश के नागरिक होने के तौर पर भी खुश हूं। मेरे ख्याल से सभी को सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता होना चाहिए। भारतीय नागरिक होने के नाते हमें जानना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे और कब हुई थी।’ यामी इन दिनों ‘बत्ती गुल मीटर चालू’ के प्रमोशन में भी बिजी हैं।दैिनक भास्कर, बीकानेर, गुरुवार, 13 सितंबर, 2018Áसंजॉय नाग की फिल्म ‘योर्स ट्रूली’ के बाद महेश भट्ट एक और फिल्म ‘द डार्क साइड ऑफ लाइफ : मुंबई सिटी’ में भी एक्टिंग करते नजर आएंगे। वे कहते हैं, ‘अभिनय मुश्किल काम है। इसमें आपको लाइनें याद रखनी होती हैं। कैमरे के पीछे रहकर एक्टिंग के बारे में बताना आसान है, लेकिन कैमरे के सामने मुस्कुराना मुश्किल है। मैं खुद को एक एक्टर कभी नहीं मानूंगा। यदि दर्शकों को मेरी परफॉर्मेंस पसंद आती है, तो इसका पूरा श्रेय मेरे डायरेक्टर को जाता है।’ यह फिल्म 5 अक्टूबर को रिलीज होगी। इसमें महेश के अलावा के.के मेनन भी होंगे।फिल्म में शाहरुख को किसी प्रांत विशेष के बजाय दूसरे ग्रह से आए हुए शख्स के तौर पर दिखाया जाएगा। इसलिए फिल्म की कुछ शूटिंग नासा और अमेरिका के कई शहरों में भी हुई है।सलमान खान इन दिनों बहनोई आयुष शर्मा की डेब्यू फिल्म ‘लवरात्रि’ के पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन में बिजी हैं। वे इस फिल्म को 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज करेंगे।Áएक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके सलमान खान अब डिस्ट्रीब्यूटर भी बन चुके हैं। वे अपने बैनर तले बनी फिल्म ‘लवरात्रि’ को डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। फिल्म के लीड एक्टर आयुष शर्मा बताते हैं कि सलमान ने इस फिल्म को 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज करने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी फिल्म से ठीक पहले ‘सुई धागा’ रिलीज हो रही है। उसके ठीक बाद चार और फिल्में आ रही हैं। ऐसे में स्क्रीन्स का बंटवारा हो रहा है। वैसे भी न्यूकमर्स के लिए स्क्रीन के ये आंकड़ें डीसेंट माने जाते हैं।’बता दें कि ‘रेस 3’ की ही तरह पांच-छह टेरेटरी में इस फिल्म को भी इनहाउस ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बाकी की टेरेटरी के लिए इसे आउटसोर्स किया जाएगा। अभी तक फिल्म के प्रमोशन के लिए आयुष और वरीना ही अलग-अलग जगह विजट कर रहे हैं। लेकिन 20 सितंबर से सलमान खुद प्रमोशन और इंटरव्यू के लिए आगे आएंगे। हालांकि, शुरू में तय हुआ था कि वे फिल्म प्रमोशन को 22 दिन देंगे। लेकिन फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स को देखने के बाद उन्होंने इसे 10 से 12 दिनों का समय देने का फैसला किया। इस फिल्म में कहानी का मिजाज ‘मैंने प्यार किया’ और ‘हम आपके हैं कौन’ जैसा रखा गया है। सलमान ने मेकर्स को खास हिदायत थीं कि इसे साफ-सुथरी पारिवारिक फिल्म ही बनाए रखना है। लिहाजा फिल्म में एक भी वॉयलेंट और इंटीमेट सीन नहीं है।14