51 की हुईं माधुरी दीक्षित

Áमाधुरी दीक्षित जल्द ही ‘बकेट लिस्ट’ से मराठी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने जा रही हैं। इन दिनों वे इस फिल्म के प्रमोशन में जुटी हुई हैं। आज उनका बर्थडे है, लेकिन उनका यह बर्थडे, वर्किंग बर्थडे रहने वाला है। दरअसल, आज के दिन भी वे फिल्म से जुड़े एक्टिविटीज आैर इंटरव्यू में सुबह से लेकर शाम 6:30 बजे तक बिजी रहने वाली हैं। इसके बाद वे फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी। 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी आज 51 साल की हो गई हैं।



फर्स्ट सॉन्ग आउट



Áअनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर की अगली फिल्म ‘भावेश जोशी’ का गाना ‘तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है, मेरी तंदरुस्ती का यही राज है।’ रिलीज कर दिया गया है। इस वीडियो सॉन्ग में अर्जुन कपूर गाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं हर्षवर्धन कपूर बॉक्सिंग रिंग में फाइट करते दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन ने इस सॉन्ग को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है... Better than any other chumma! Chumme Mein #Chavanprash out now.



एकता पर आईआईएम के स्टूडेंट्स ने की स्टडी



Áएकता कपूर ने कभी अपने घर के गैराज में ऑफिस खोलकर बतौर प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया था आैर आज वे करोड़ों की फिल्में और टीवी शो बना रही हैं। उनके इस अचीवमेंट से आईआईएम बैंगलोर के स्टूडेंट खासे इन्सपायर हुए। वे हाल ही में स्ट्रैटेजिक कोर्स के तहत एकता पर स्टडी करने मुंबई पहुंचे। उन्होंने घंटों एकता से बातें कीं आैर उनकी वर्किंग स्ट्रैटेजी सीखीं। एकता ने कहा, ‘यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि भारत का टॉप मैनेजमेंट कॉलेज मेरे काम पर केस स्टडी कर रहा है। टेलीविजन, बिग स्क्रीन या डिजिटल पर कैसा कंटेंट काम करेगा, यह सब मैंने स्टूडेंट्स से शेयर किया। अनुभवों से कैसे सीखा जाता है, यह भी मैंने उन्हें बताया।’



रमजान के चलते टला ‘टोटल धमाल’ का ओमान शूटिंग शेड्यूल, अब...



...मुंबई में बनेगा ओमान का सेट



अमित कर्ण| मुंबई



अजय देवगन, माधुरी दीक्षित आैर अनिल कपूर स्टारर फिल्म ‘टोटल धमाल’ की शूटिंग में तब्दीली की गई है। इस फिल्म का मुहूर्त 9 जनवरी को हुआ था आैर उसके बाद से मुंबई में ही शूटिंग चल रही थी आैर अगला शेड्यूल ओमान में तय था। वहां फिल्म का एक अहम सीक्वेंस शूट होना था, जिसके लिए सभी कलाकारों की इस महीने (मई) की दो हफ्तों की डेट ब्लॉक की गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसमें तब्दीली कर दी गई। दरअसल, मुंबई की शूटिंग अपने तय शेड्यूल से काफी आगे खिंच गई है। यहां तक कि मई का दूसरा हफ्ता भी लगभग पूरा हो गया है। 15 मई के बाद रमजान का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में ओमान जैसे मुल्क इबादत में डूब जाते हैं। अजय देवगन फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं आैर वे चाहते थे कि रमजान से पहले ओमान वाला शेड्यूल पूरा हो जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। नतीजतन, अब मुंबई में ही उस सीक्वेंस के शूट की तैयारी चल रही है। मुंबई के एक स्टूडियो में ओमान का सेट तैयार किया जाएगा आैर वहीं शूटिंग होगी। फिल्म से जुड़ा एक और डेवलपमेंट है वह यह कि जुलाई और अगस्त में फिल्म की शूटिंग नहीं होगी। उन महीनों में अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म ‘तानाजी’ शूट करेंगे। उन दो महीनों में ‘टोटल धमाल’ के शूट किए हुए हिस्सों की एडिटिंग होगी। इसके बाद सितंबर आैर अक्टूबर के महीने में टीम ऋषिकेश और उत्तराखंड के इलाकों में शूटिंग करने जाएगी आैर फिर सात दिसंबर को रिलीज होगी।



बॉलीवुड में लंबे समय बाद किसी फिल्म (टोटल धमाल) का बाकायदा मुहूर्त किया गया है। अनिल कपूर ने साउंड बोला और आमिर खान ने क्लैप दिया। फिर जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। दरअसल, लगभग डेढ़ दशक पहले इंडस्ट्री में मुहूर्त किया जाना बंद कर दिया गया था। फिल्म मेकर्स अंडरवर्ल्ड के डर से मुहूर्त नहीं करते थे, क्योंकि मुहूर्त पर फिल्म का बजट, स्टार कास्ट आैर अन्य जानकारियां बाहर आ जाती थीं, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड भी फिरौती के लिए आ जाता था। अब जब मुंबई में हालात सामान्य हो गए हैं, लिहाजा फिल्म निर्माताओं ने मुहूर्त की परंपरा फिर शुरू कर दी है।



वेकेशन टाइम



Áप्रियंका चोपड़ा इन दिनों कैलिफोर्निया के लॉस एजेंलिस में परिवार के साथ छुटि्टयां मना रही हैं। वे बीते कुछ दिनों से लगातार वहां से अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। प्रियंका ‘क्वांटिको-3’ का प्रमोशन खत्म करने के बाद अब अच्छे से आराम कर लेना चाहती हैं, ताकि अपनी सारी थकान उतार सकें। दरअसल, इसके बाद वे सलमान खान के साथ ‘भारत’ की शूटिंग शुरू करने वाली हैं। एक अन्य तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है... LA Loving!!



कैलिफोर्निया में आराम कर रही हैं प्रियंका



अमित कर्ण| मुंबई



अजय देवगन, माधुरी दीक्षित आैर अनिल कपूर स्टारर फिल्म ‘टोटल धमाल’ की शूटिंग में तब्दीली की गई है। इस फिल्म का मुहूर्त 9 जनवरी को हुआ था आैर उसके बाद से मुंबई में ही शूटिंग चल रही थी आैर अगला शेड्यूल ओमान में तय था। वहां फिल्म का एक अहम सीक्वेंस शूट होना था, जिसके लिए सभी कलाकारों की इस महीने (मई) की दो हफ्तों की डेट ब्लॉक की गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसमें तब्दीली कर दी गई। दरअसल, मुंबई की शूटिंग अपने तय शेड्यूल से काफी आगे खिंच गई है। यहां तक कि मई का दूसरा हफ्ता भी लगभग पूरा हो गया है। 15 मई के बाद रमजान का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में ओमान जैसे मुल्क इबादत में डूब जाते हैं। अजय देवगन फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं आैर वे चाहते थे कि रमजान से पहले ओमान वाला शेड्यूल पूरा हो जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। नतीजतन, अब मुंबई में ही उस सीक्वेंस के शूट की तैयारी चल रही है। मुंबई के एक स्टूडियो में ओमान का सेट तैयार किया जाएगा आैर वहीं शूटिंग होगी। फिल्म से जुड़ा एक और डेवलपमेंट है वह यह कि जुलाई और अगस्त में फिल्म की शूटिंग नहीं होगी। उन महीनों में अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म ‘तानाजी’ शूट करेंगे। उन दो महीनों में ‘टोटल धमाल’ के शूट किए हुए हिस्सों की एडिटिंग होगी। इसके बाद सितंबर आैर अक्टूबर के महीने में टीम ऋषिकेश और उत्तराखंड के इलाकों में शूटिंग करने जाएगी आैर फिर सात दिसंबर को रिलीज होगी।



बॉलीवुड में लंबे समय बाद किसी फिल्म (टोटल धमाल) का बाकायदा मुहूर्त किया गया है। अनिल कपूर ने साउंड बोला और आमिर खान ने क्लैप दिया। फिर जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। दरअसल, लगभग डेढ़ दशक पहले इंडस्ट्री में मुहूर्त किया जाना बंद कर दिया गया था। फिल्म मेकर्स अंडरवर्ल्ड के डर से मुहूर्त नहीं करते थे, क्योंकि मुहूर्त पर फिल्म का बजट, स्टार कास्ट आैर अन्य जानकारियां बाहर आ जाती थीं, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड भी फिरौती के लिए आ जाता था। अब जब मुंबई में हालात सामान्य हो गए हैं, लिहाजा फिल्म निर्माताओं ने मुहूर्त की परंपरा फिर शुरू कर दी है।



अमित कर्ण| मुंबई



अजय देवगन, माधुरी दीक्षित आैर अनिल कपूर स्टारर फिल्म ‘टोटल धमाल’ की शूटिंग में तब्दीली की गई है। इस फिल्म का मुहूर्त 9 जनवरी को हुआ था आैर उसके बाद से मुंबई में ही शूटिंग चल रही थी आैर अगला शेड्यूल ओमान में तय था। वहां फिल्म का एक अहम सीक्वेंस शूट होना था, जिसके लिए सभी कलाकारों की इस महीने (मई) की दो हफ्तों की डेट ब्लॉक की गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसमें तब्दीली कर दी गई। दरअसल, मुंबई की शूटिंग अपने तय शेड्यूल से काफी आगे खिंच गई है। यहां तक कि मई का दूसरा हफ्ता भी लगभग पूरा हो गया है। 15 मई के बाद रमजान का महीना शुरू हो रहा है, ऐसे में ओमान जैसे मुल्क इबादत में डूब जाते हैं। अजय देवगन फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं आैर वे चाहते थे कि रमजान से पहले ओमान वाला शेड्यूल पूरा हो जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। नतीजतन, अब मुंबई में ही उस सीक्वेंस के शूट की तैयारी चल रही है। मुंबई के एक स्टूडियो में ओमान का सेट तैयार किया जाएगा आैर वहीं शूटिंग होगी। फिल्म से जुड़ा एक और डेवलपमेंट है वह यह कि जुलाई और अगस्त में फिल्म की शूटिंग नहीं होगी। उन महीनों में अजय देवगन अपनी आगामी फिल्म ‘तानाजी’ शूट करेंगे। उन दो महीनों में ‘टोटल धमाल’ के शूट किए हुए हिस्सों की एडिटिंग होगी। इसके बाद सितंबर आैर अक्टूबर के महीने में टीम ऋषिकेश और उत्तराखंड के इलाकों में शूटिंग करने जाएगी आैर फिर सात दिसंबर को रिलीज होगी।



बॉलीवुड में लंबे समय बाद किसी फिल्म (टोटल धमाल) का बाकायदा मुहूर्त किया गया है। अनिल कपूर ने साउंड बोला और आमिर खान ने क्लैप दिया। फिर जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। दरअसल, लगभग डेढ़ दशक पहले इंडस्ट्री में मुहूर्त किया जाना बंद कर दिया गया था। फिल्म मेकर्स अंडरवर्ल्ड के डर से मुहूर्त नहीं करते थे, क्योंकि मुहूर्त पर फिल्म का बजट, स्टार कास्ट आैर अन्य जानकारियां बाहर आ जाती थीं, जिसके बाद अंडरवर्ल्ड भी फिरौती के लिए आ जाता था। अब जब मुंबई में हालात सामान्य हो गए हैं, लिहाजा फिल्म निर्माताओं ने मुहूर्त की परंपरा फिर शुरू कर दी है।



बीकानेर, मंगलवार, 15 मई , 2018



चिंदी चोर के रोल में हैं अजय देवगन, नाम है गुड्डू...



सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस फिल्म में अजय देवगन एक चोर का किरदार निभा रहे हैं, जो छोटी-मोटी चोरियां करने वाला चिंदी चोर है। इस चोर का नाम गुड्डू है। गुड्‌डू संजय मिश्रा के कैरेक्टर के साथ मिलकर चोरियां करता है। संजय मिश्रा के किरदार का नाम जॉनी है। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की अपनी जोड़ी है। अरशद वारसी और जावेद जाफरी पिछली फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी जोड़ीदार हैं। सब एक खजाने की तलाश में भागमभाग कर रहे हैं। उसके लिए वे मुंबई से कहां का रुख करेंगे, यह तय होना अभी बाकी है।



Áकृति सेनन, दिलजीत दोसांझ आैर वरुण शर्मा ‘अर्जुन पटियाला’ में साथ नजर आने वाले हैं। इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। वरुण ने सोशल मीडिया पर इसे शेयर करते हुए लिखा है... ‘अर्जुन पटियाला, ओनिडा सिंह और रितु रंधावा!! आ रहे जल्द ही आपको हंसाने।’ फिल्म का निर्देशन रोहित जुगराज ने किया है और इसके निर्माता दिनेश विजान हंै। यह एक कॉमेडी फिल्म है, जिसमें दिलजीत पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाले हैं, वहीं कृति क्राइम रिपोर्टर बनी हैं। वरुण की भी फिल्म में अहम भूमिका है।



सुना आपने ?



कस्टमाइज्ड जैकेट पहन शाहरुख कर रहे हैं ‘जीरो’ का प्रमोशन



Áशाहरुख खान की अगली फिल्म ‘जीरो’ का इंतजार फैन्स बेसब्री से कर रहे हैं। इस फिल्म में वे एक बौने के किरदार में नजर आने वाले हैं। अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी फिल्म का हिस्सा हैं। फिल्म की रिलीज को तो अभी वक्त है, लेकिन शाहरुख ने इसका प्रमोशन अभी से शुरू कर दिया है। फिल्म की शूटिंग के दूसरे शेड्यूल के लिए अनुष्का शर्मा पहले से ही यूएस में हंै। शाहरुख भी क्रू एंड कास्ट को जॉइन करने के लिए यूएस रवाना हो गए हैं। रविवार रात वे मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। खास बात यह थी कि शाहरुख ने जो जैकेट पहनी हुई थी, उस पर जीरो हैशटैग की स्ट्रिप लगी हुई थी। सूत्रों की मानें तो पूरी टीम ने फिल्म का प्रमोशन कुछ ऐसे ही करने का फैसला किया है। इस जैकेट को दीपिका पादुकोण की स्टाइलिस्ट शलीना नथानी ने डिजाइन किया है। जैकेट पर ‘जीरो’ के साथ-साथ एसआरके भी लिखा हुआ है।



फर्स्ट लुक आउट



10