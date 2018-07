रोते हुए कर्मचारी के साथ संवेदना जताना जरूरी

किसी भी कर्मचारी को रोता देखकर मैनेजर्स अक्सर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में वे बात को नजरअंदाज करके जो चल रहा है उसे चलने देते हैं लेकिन सही ये होगा कि कर्मचारी के साथ तुरंत ही संवेदना जताई जाए। आंसुओं का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर है या परेशान है। हो सकता है तनाव में उसका शरीर इसी तरह की प्रतिक्रिया देता है। आप कह सकते हैं कि चलो एक ब्रेक लेकर चीजों को समझने की कोशिश करें। आप कर्मचारी को कुछ देर पैदल चलने और कॉफी पीने की सलाह भी दे सकते हैं। दयाभाव दिखाते हुए स्थिति को नकारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।(स्रोत: हाउ टू मैनेज एन एंप्लॉइ हू क्राइजईजिली, लिज़ किसलिक)बुरी आदतों को सुधारने के लिए लक्ष्य पर नजर क्यों रखनी चाहिए जानते हैं हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू से।किसी भी कर्मचारी को रोता देखकर मैनेजर्स अक्सर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में वे बात को नजरअंदाज करके जो चल रहा है उसे चलने देते हैं लेकिन सही ये होगा कि कर्मचारी के साथ तुरंत ही संवेदना जताई जाए। आंसुओं का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर है या परेशान है। हो सकता है तनाव में उसका शरीर इसी तरह की प्रतिक्रिया देता है। आप कह सकते हैं कि चलो एक ब्रेक लेकर चीजों को समझने की कोशिश करें। आप कर्मचारी को कुछ देर पैदल चलने और कॉफी पीने की सलाह भी दे सकते हैं। दयाभाव दिखाते हुए स्थिति को नकारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।(स्रोत: हाउ टू मैनेज एन एंप्लॉइ हू क्राइजईजिली, लिज़ किसलिक)फोकस करना आसान नहीं लेकिन दोष आसापास के व्यवधानों पर डाल देना आसान है। यहां व्यवधानों से मुक्त होने की कोशिश करना ही काफी नहीं है। हमें दिमाग को फोकस करना सिखाना होगा। जैसे, अगर आपका काम ईमेल से बाधित होता है तो असल समस्या ईमेल नहीं है। इनबॉक्स पर लगातार रहना आपका ध्यान भटकाता है। दिमाग को फोकस करना सिखाने के लिए सिंगल-टास्किंग शुरू करें। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल एक ही विंडो खोलें या एक समय पर एक ही काम पर ध्यान लगाएं। बीच में एक बार ये जानने की कोशिश जरूर करें कि आपका ध्यान कब भटका।(स्रोत: टू कंट्रोल युअर लाइफ, कंट्रोलव्हॉट यू पे अटेंशन टू, मॉरा थॉमस)फोकस करना आसान नहीं लेकिन दोष आसापास के व्यवधानों पर डाल देना आसान है। यहां व्यवधानों से मुक्त होने की कोशिश करना ही काफी नहीं है। हमें दिमाग को फोकस करना सिखाना होगा। जैसे, अगर आपका काम ईमेल से बाधित होता है तो असल समस्या ईमेल नहीं है। इनबॉक्स पर लगातार रहना आपका ध्यान भटकाता है। दिमाग को फोकस करना सिखाने के लिए सिंगल-टास्किंग शुरू करें। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर केवल एक ही विंडो खोलें या एक समय पर एक ही काम पर ध्यान लगाएं। बीच में एक बार ये जानने की कोशिश जरूर करें कि आपका ध्यान कब भटका।(स्रोत: टू कंट्रोल युअर लाइफ, कंट्रोलव्हॉट यू पे अटेंशन टू, मॉरा थॉमस), बीकानेर, रविवार, 15 जुलाई, 2018(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।