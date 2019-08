कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, लक्ष्मीनाथ मंदिर की सुरक्षा के दावे; 15 से 30 मिनट तक एक बैग संदिग्ध हालत में पड़ा रहा, किसी ने छुअा तक नहीं

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने अाैर 15 अगस्त काे देखते हुए देशभर में अलर्ट जारी किया हुअा है। शहर से लेकर भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा तक सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट माेड पर हैं। सैनिक छावनी अाैर एयर फाेर्स बेस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ लगातार नजरें रखे हुए हैं। इन सबके बीच हमने गुरुवार काे रेलवे स्टेशन, लक्ष्मीनाथ मंदिर अाैर कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा का रियलिटी चैक किया ताे पता चला कि सुरक्षा के केवल दावे ही किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत इसके विपरीत है। रेलवे स्टेशन, लक्ष्मीनाथ मंदिर इसलिए चुना क्योंकि इन दाेनाें स्थानों काे बम से उड़ाने की धमकियां पूर्व में मिल चुकी हैं। यहां सीसी टीवी कैमरे लगे हुए हैं। स्टेशन पर आरपीएफ के अपने सुरक्षा इंतजाम हैं। डाग स्क्वायड भी है। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर अाैर पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, जिन पर पूरे जिले की सुरक्षा का जिम्मा है। इन तीनों स्थानों पर हमारे रिपोर्टर रितेश मिश्रा अाैर फाेटाे जर्नलिस्ट मनीष पारीक पंद्रह से 30 मिनट तक रहे। विभिन्न स्थानों पर बैग भी रखा, लेकिन किसी भी सुरक्षा कर्मी ने उसे चैक तक नहीं किया।4:20 PM4:25 to 4:41PM4:52 to 5:10 PM5:45 to 6:05 PM