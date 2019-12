धूजणी...ना छत ना दीवार, कंबल में ठिठुर रहे गरीब परिवार

ना छत है ना दीवार, कंबल में ठिठुर रहे गरीब परिवार...कड़ाके की इस ठंड में शहर के फुटपाथ पर खुले आसमान तले रात गुजारने वाले करीब 10 परिवार के 50 से अधिक लाेगाें की यही दास्तान है। स्टेशन राेड पर रात 12.15 बजे कुछ बच्चे, महिलाएं अाैर पुरुष अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन करते नजर अाए। फटे पुराने कंबल से खुद काे ढकते हुए अाग के चाराें तरफ घेरा बना राजू का परिवार बैठा था। नगर निगम का स्थायी रैन बसेरा वहां से कुछ ही कदम की दूरी पर है, लेकिन ये वहां नहीं जाते। बकाैल राजू वहां फकीरों का डेरा है। शराब पीते हैं अाैर झगड़ा करते हैं। औरतें अाैर बच्चों काे लेकर वहां कैसे रहें?300 से अधिक खुले आसमान तले साेने काे मजबूरशहर इन दिनाें कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। पारा गिर कर 3 तक पहुंच गया है, जबकि चूरू में जमाव बिंदू के निकट है। एेसे हालात में पीबीएम हॉस्पिटल परिसर अाैर बाजार में फुटपाथ पर 300 से अधिक लाेग खुले आसमान तले रात गुजारने काे मजबूर हैं। ‘भास्कर’ ने देर रात 12 बजे से 2.30 बजे तक हॉस्पिटल सहित बाजार में विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर हालात देखे, जाे हैरान करने वाले थे। पीबीएम में जिला प्रशासन ने अस्थायी रैन बसेरे की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वह भी छाेटा पड़ने लगा है। करीब 350 की क्षमता वाले रैन बसेरे के बाहर भी इतने ही लाेग इधर-उधर रजाइयों में दुबके हुए मिले।12.25 AMकड़ाके की ठंड में ढाई घंटे...12.15 AM स्टेशन राेड12.25 AM मटका गली12.40 AM काेयला गली12.55 AM स्टेशन का दूसरा भाग मॉडर्न मार्केट1.20 AM जूनागढ़1.35 AM पीबीएम जनाना अस्पताल1.50 AM मेडिसिन केजुअल्टी2.15 AM कैंसर हाॅस्पिटल2.30 AM कैंसर हॉस्पिटलरैन बसेराबीकानेर | 2019 के अंतिम पांच दिन में शहर सर्दी से धूजेगा। गुरुवार काे माैसम ने इसके न सिर्फ संकेत दिए बल्कि कांपने पर मजबूर कर दिया। इस सर्दी की सबसे ठंडी रात गुरुवार काे रही। न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जाे सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम है। बीते 24 घंटे में 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुअा। रात काे घर के अंदर ही अहसास हाे गया था कि घर के बाहर हवा में बर्फ सी घुली है क्याेंकि खिड़की-दरवाजाें से छन-छन कर अा रही हवा ही लाेगाें काे कांपने काे मजबूर कर रही थी। इलेक्ट्रानिक घड़ियाें में सुबह का तापमान तीन डिग्री सेल्सियस तक देखा गया। हालांकि ग्रहण हाेने के कारण कम ही लाेग घराें से बाहर निकले। सूतक लगा हाेने के कारण घराें में ज्यादा कामकाज भी नहीं हुअा। 11 बजे के बाद ही महिलाअाें ने किचन अाैर घर संभाला। इसलिए सब रजाइयाें में दुबके रहे अाैर 11 बजे से धूप ने भी पांव पसारने शुरू कर दिए। रात के तापमान का असर दिन में भी हुअा। इसीलिए गुरुवार काे अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।फोटो स्टोरी : मनीष पारीक1.20 AMजूनागढ़ के फुटपाथ पर गुजारते हैं रात : पब्लिक पार्क के सामने जूनागढ़ का फुटपाथ अाैर स्टेशन राेड पर बाटा गली में कुछ गरीब तबके लाेग फुटकर सामान बेचकर अपना गुजारा करते हैं। बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान अादि स्थानों से यहां कमाने के लिए एक ही परिवार के लाेग बच्चों के खिलाैने अादि बनाकर बेचते हैं। लेकिन रात काे ठंड से बचने के लिए इनके पास काेई जगह नहीं है।1.50 AMविश्राम स्थल पर पर्दे नहीं : मेडिसिन केजुअल्टी के बाहर राेगियाें के परिजनों के लिए विश्राम स्थल बना हुअा है, जाे चाराें तरफ से खुला है। रात काे वह भी भरा हुअा था। ठंडी हवाओं से बचने के लिए लाेगाें ने खुद काे चाराें तरफ से रजाई में ढक रखा था। एक राेगी के परिजन रामनिवास का कहना था कि इसके चाराें तरफ पर्दे लग जाएं ताे रात काे सर्दी से काफी बचाव हा़े जाएगा।