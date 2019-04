दो पड़ोसी राष्ट्र प्रमुखों इमरान और शी जिनपिंग सहित मुकेश अंबानी सौ प्रभावशाली लोगों में

(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी तो दूरदर्शी व्यापारी थे ही पर मुकेश कहीं अधिक दूरदर्शी साबित होते आ रहे हैं। जिस तरह रिलायंस जियो के सस्ते 4जी मोबाइल-डेटा का विस्तार हुआ है, वह अप्रत्याशित है। 28 करोड़ लोग जियो से जुड़ चुके हैं। पर इस नेटवर्क के माध्यम से जिस तरीके के नए व्यवसाय बढ़ेंगे वो भी चौंकाने वाले होंगे। जब रिलायंस का बड़ा रिटेल चेन जियो नेटवर्क से जुड़कर ई-कॉमर्स का रूप लेगा तब अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी को भी कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।चेयरमैन महिंद्रा ग्रुपपायनियर्स- हसन मिन्हाज, काॅमेडियनजब पहली बार 2014 में हसन से मिला तब हम दाेनों को ‘द डेली शो विद जॉन स्टीवर्ट’ के लिए हायर किया गया था। दोनों ताजा चेहरों वाले युवा थे। पांच साल बाद हसन आज भी ताज़गी भरे हैं, पर उनकी आवाज़ दुनिया भर के स्क्रीन पर गूंज रही है। नेटफ्लिक्स पर अभूतपूर्व शो पेट्रियॉट एक्ट का वे हिस्सा हैं। हसन भारतीय-अमेरिकी मूल के हैं। पर वे एनबीए पसंद करते हैं, धारा प्रवाह हिप-हॉप बोलते हैं। पैट्रियॉट एक्ट लगातार याद दिलाता है, हसन अमेरिका हैं और अमेरिका हसन है।अफ्रीकी मूल के कॉमेडियन, बीकानेर, रविवार, 21 अप्रैल, 2019आर्टिस्ट- लुचिता हरटाडो, पेंटर1920 में वेनेजुएला में जन्मी लुचिता पिछले 80 वर्षों से चित्रकारी कर रही हैं। मजे की बात है कि इस वर्ष मई में पहली बार सरपेंटाइन गैलरीज में उनकी कला दुनिया के सामने आएगी। अति यथार्थवाद, डिनेटन और जादुई यथार्थवाद जैसे कई आंदोलनों से वे जुड़ी रहीं। फिर भी कभी अपनी कला का दिखावा नहीं किया। 98 की उम्र में लुचिता के काम को तवज्जो मिल रही है। लुचिता कहती हैं, दुनिया व धरती के प्रति उनकी जिम्मेदारी है और वे इसके प्रति सजग हैं।लीडर्स- शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपतिदूसरे कार्यकाल में जिनपिंग का ध्यान विरासत स्थापित करने पर है। उन्हें चीन के पहले ऐसे राष्ट्रपति के तौर पर याद किया जाएगा, जिन्होंने चीन की साख बढ़ाने के लिए नरम और सख्त दोनों ताकतें इस्तेमाल की। उनकी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल से चीन पहली बार वैश्विक हो रहा है। शी ने सामूहिक नेतृत्व हटाकर एकल तंत्र स्थापित कर लिया है। चार दशक में किसी और देश को मौजूदा वैश्विक तंत्र से उतना लाभ नहीं हुआ जितना चीन को हुआ है। शी की विरासत इस बात निर्भर है कि उनका तरीका पसंद किया जाता है या नहीं।टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में तीन भारतीय हैं- मुकेश अंबानी, वकील-अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी। भारतीय मूल के कॉमेडियन हसन मिन्हाज भी इसमें हैं। भारत के दो पड़ोसी देशों के प्रमुख चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी सूची में हैं। पांच श्रेणियों- पायनियर्स, आर्टिस्ट, लीडर्स, आइकॉन्स और टाइटन्स में हस्तियों को रखा गया है। सभी प्राेफाइल किसी बड़ी हस्ती ने लिखे हैं।लीडर्स- इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्रीपाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और ऐसे में देश का इंचार्ज ऐसा व्यक्ति है जो किसी रॉक स्टार से कम नहीं। इमरान उस क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिसने 1992 में विश्व कप जीता था। फिर लाहौर में उन्होंने एक विश्वस्तरीय कैंसर अस्पताल बनवाया आैर एक विश्वविद्यालय भी। 20 वर्ष पहले इमरान राजनीति से जुड़े। आज वे कर्ज में डूबे ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो चीन और अरब देशों के रहम पर जिंदा है। खान सलाहकार सोच-समझकर नहीं चुनते। पाकिस्ताान को उम्मीद है कि वे देश की दिशा बदल सकते हैं।पत्रकार व लेखक06