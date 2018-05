‘बागी 2’ की सक्सेस से खुश नहीं हैं दिशा पाटनी

Áटाइगर श्रॉफ की हालिया रिलीज फिल्म ‘बागी 2’ सुपरहिट साबित हुई पर लगता है इससे उनकी को-एक्टर और कथित गर्लफ्रेंड दिशा...

Áटाइगर श्रॉफ की हालिया रिलीज फिल्म ‘बागी 2’ सुपरहिट साबित हुई पर लगता है इससे उनकी को-एक्टर और कथित गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी अधिक खुश नहीं हैं। सूत्रों की मानें तो टाइगर को मिल रही पॉपुलैरिटी की वजह से वे असुरक्षित महसूस कर रही हैं। फिल्म को लेकर हर तरफ बस टाइगर की ही चर्चा हो रही है और टाइगर को सारी लाइमलाइट मिलने की वजह से वे नाराज हैं। उन्हें इस बात की भी नाराजगी है कि ट्रेंड डांसर होने के बावजूद भी फिल्म में उनका एक भी सोलो ट्रैक नहीं है।



प्रभास-निहारिका की शादी की खबरें अफवाह हैं



बाहुबली फेम प्रभास की शादी को लेकर कई अटकलें लगाई जा चुकी हैं। उनकी शादी को लेकर कई अफवाहें भी उड़ी हैं। इंडस्ट्री में चर्चा है कि प्रभास का अपनी को-स्टार अनुष्का शेट्टी के साथ अफेयर चल रहा है। बीते दिनों यह अफवाह भी उड़ी थी कि प्रभास जल्द ही सुपरस्टार चिरंजीवी की भतीजी निहारिका के साथ शादी कर सकते हैं। हाल ही में चिरंजीवी ने इस खबर को झूठा करार देते हुए कहा था कि यह मात्र अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं हैं। प्रभास जल्द ही ‘साहो’ में दिखाई देंगे।



शादी के बाद भी मेरी जिंदगी पहले जैसी ही रही : ऐश्वर्या



Áऐश्वर्या राय बच्चन एक बार फिर ‘फन्ने खां’ से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। हाल ही में उनसे बातचीत हुई तो ऐश्वर्या ने शादी के बाद की जिंदगी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, ‘जब मेरी शादी हुई तो मुझे यह दिलचस्प लगा कि सबकुछ पहले जैसा ही था। स्क्रिप्ट पर बातचीत, बिजनेस मीटिंग आदि सब पहले की तरह था। मैं ये सबकुछ पहले जैसा ही चलने देना चाहती थी। इसी तरह मां बनने के बाद भी मैं शुरू से ही काम कर रही थी। जब आराध्या 3 साल की थी तब भी मैंने फिल्म की।’



जल्द ही अनाउंस हो सकती है ‘हेरा फेरी 3’



‘इस्मत आपा की कहानियाें में मैंने अपना बचपन देखा है...’



एक समय था जब नसीरुद्दीन शाह फिल्मों में काम करने से त्रस्त हो चुके थे। वे बताते हैं कि उस दौर में एक्टर्स डबल शिफ्ट करते थे और फिल्में एकदम वाहियात होती थीं। ऐसे समय में नसीर को थिएटर ने बचाया था। नसीर इन दिनों मुंबई स्थित पृथ्वी थिएटर्स में एक बार फिर इस्मत चुगताई की कहानी पर प्ले परफॉर्म करने जा रहे हैं। इस बातचीत में नसीर ने थिएटर और इस्मत चुगताई के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताया...



 आप बार बार इस्मत चुगताई के नाटक क्यों चुनते हैं। उनकी लेखनी में ऐसा क्या है जो आपको बार-बार इंस्पायर करता है?



इन कहानियों में मुझे मेरा परिवार नजर आता है। मेरी फैमिली मेरठ के पास की रहने वाली है और इस्मत की कहानियों में वहीं का जिक्र होता है। वो सब मिलता है जो मैंने बचपन में देखा है। मैं इन कहानियों को विजुअलाइज कर सकता हूं। यह इसका तीसरा पार्ट होगा पर इसके बीच में ‘लिहाफ’ पर भी परफॉर्म करूंगा। इसके अलावा और भी कई नाटक हैं, जिनपर मुझे परफॉर्म करना है।



 पर ज्यादातर लोग तो उन्हें सिर्फ ‘लिहाफ’ के लिए जानते हैं...



हां, यही तो उनके साथ की सबसे बड़ी ट्रेजडी है कि लोग उन्हें सिर्फ एक ‘लिहाफ’ के लिए जानते हैं, जबकि वे करीबन 100 कहानियां और दस नॉवेल लिख चुकी है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। कई लोगों ने तो लिहाफ का भी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा है। काश लोग उन्हें पढ़ना शुरू करें। वो बहुत ही कमाल की राइटर हैं।



 कम ही लोग जानते हैं कि अापने 1978 में रिलीज हुई फिल्म ‘जुनून’ में उनके साथ काम किया था...



हां और सभी उनपर बहुत दयावान थे। बेचारी इस्मत आपा, उन्हांेने पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी और हम सभी उनका ख्याल रख रहे थे। आज जब मैं उस फिल्म काे देखता हूं तो मुझे बस शबाना (आजमी) और इस्मत आपा की परफॉर्मेंस नजर आती है।



 वो कैसी इंसान थीं?



वो बहुत ही प्यारी थीं। वो मुझसे पूछती थीं, ‘बताओ, वो नफीसा (अली) अच्छी लगती है तुम्हे? वे हर वक्त मस्ती मजाक करती थीं। वो बहुत अच्छी लिस्नर भी थीं।



 उससे पहले आपने उनका लिखा कभी नहंीं पढ़ा था?



नहीं, उनके निधन के कुछ साल बाद मैं एक बुक स्टोर में पहुंचा तो उनकी किताब अचानक से मेरे सामने आ गई और मैंने उसे खरीद लिया। वो एक बहुत ही घटिया इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, उसके बावजूद भी मुझे इस्मता को पढ़कर मजा आ गया। सोचा जब इंग्लिश में इतना अच्छा है तो ऑरिजनल तो कमाल होगा।



 आप आज के दाैर में उनका काम अडैप्ट नहीं करते?



उसकी जरूरत नहीं हैं। उनका काम आज के दौर अडैप्ट करने पर उनकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी।



 इस बार आप स्टेज पर कई सारे एक्टर्स लेकर आए है। क्या सोचकर फॉर्मेट चेंज किया है?



इससे पहले मैंने जितनी भी कहानियां स्टेज पर बयां की उसमें सिर्फ एक ही इंसान अॉडियंस को होल्ड कर सकता था पर इस बार में ऑटोबायोग्राफी परफॉर्म कर रहा हूं। हमारे पास कमाल के एक्टर्स हैं तो सोचा क्यों ना इस नाटक की शुरुआत बचपन से करूं।



Áअक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्‌टी स्टारर हिट कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘हेरा फेरी’ का तीसरा पार्ट जल्द ही बन सकता है। इंडस्ट्री में चर्चा है कि प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला बीते काफी वक्त से इसके तीसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। फिरोज इसे दूसरे एक्टर्स के साथ बनाने की तैयारी कर रहे थे पर ऐसा मुमकिन होता नजर नहीं आया। फिल्म से जुड़े करीबी सूत्र की मानें, ‘इस प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही की जा सकती है। फिरोज इसमें एक बार फिर से अक्षय, सुनील और परेश को साल लेकर आने वाले हैं। फिल्म के लिए फीमेल लीड और डायरेक्टर को जल्द ही फाइनल किया जाएगा।’ हेराफेरी फ्रंेचाइजी की पहली फिल्म सन 2000 में रिलीज हुई थी और बेहद हिट साबित हुई थी। इसका फ्रेंचाइजी का सेकंड पार्ट 2006 में रिलीज हुआ था।



दैिनक भास्कर, भीलवाड़ा, सोमवार, 9 अप्रैल, 2018



सोशल वर्क...



श्रमदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं आमिर खान



Áआमिर खान इन दिनों सभी को पानी फाउंडेशन के लिए श्रमदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आमिर ने सभी से अपील करते हुए कहा, ‘आइए, जलमित्र बनिए, गांवों में काम करिए, श्रमदान करिए और हमारी मदद कीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि दिन के अंत तक आपको यह आभास होगा कि आपने गांव की नहीं, बल्कि गांव ने आपकी मदद की है।’ आमिर जल्द ही एक घोषणा करेंगे जिसमें भारत के किसी भी कोने में मौजूद शख्स इस पहल में अपना योगदान दे सकते हैं। पानी फाउंडेशन की शुरुआत 2016 में हुई थी और इस पहल की शुरुआत से अब तक पानी के संरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के गांवों में कई बदलाव सामने आए हैं।



Áसनी देओल ने बेटे करण देओल के साथ यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा... My son and me. #bonding #love #strength करण जल्द ही पापा सनी के डायरेक्शन में ‘पल पल दिल के पास’ से डेब्यू करेंगे।



