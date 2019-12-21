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Badi News rajasthan news doctor asked for bribe of 1 thousand from women who came to the camp for sterilization
शिविर में नसबंदी कराने आई महिला से डाॅक्टर ने मांगी 1 हजार की रिश्वत
Dec 21, 2019, 06:55 AM IST
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