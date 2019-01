इनफर्टिलिटी से पुरुषों के आत्मविश्वास पर असर

प्रजनन क्षमता में कमी को हमेशा महिलाओं का मामला माना जाता है और यह सच है कि महिलाओं को ही इसका बोझ उठाना पड़ता है। क्योंकि अंत में वे ही गर्भवती होती हैं या नहीं होती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्टिलिटी की समस्या पुरुष को है या औरत को है। इलाज महिला के शरीर का ही होता है। इसके बावजूद 50% मामलों में जिन जोड़ों को बच्चे नहीं होते हैं, उनमें कहीं न कहीं पुरुष जिम्मेदार होता है। अमेरिका में पुरुष इनफर्टिलिटी पर चर्चा करने से बचते हैं। इनफर्टिलिटी का सबसे आम कारण वेरीकोसल है। अंडकोष की नसें बहुत बड़ी हो जाती हैं जिससे टेस्टिकल गर्म हो जाता है और स्पर्म की गतिविधि प्रभावित होती है। इसे सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। मोटापे, स्टीरॉयड्स से भी पुरुषों की फर्टिलिटी प्रभावित होती है।पुरुषों की इनफर्टिलिटी के कई मामले डॉक्टरों के लिए रहस्य हैं। खान-पान, शराब, वायुु प्रदूषण, तनाव, कीटनाशक भी फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जर्नल में प्रकाशित अध्ययनों में पाया गया कि पश्चिमी देशों में 40 वर्ष से कम आयु में स्पर्म काउंट में गिरावट आई। पहले माना जाता था कि प्रजनन योग्य न होने या बच्चे पैदा करने में असमर्थ होने से पुरुषों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन, अब ऐसी बात नहीं है। डी मेनाफोर्ट यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में डॉ. एस्मी हाना और उनकी टीम ने 2017 में एक सर्वे में 41 पुरुषों से पूछा कि इनफर्टिलिटी का उनके जीवन पर कैसा असर पड़ा है। 93% ने बताया कि इसका उन पर नकारात्मक असर पड़ा है। उनका आत्मसम्मान प्रभावित हुआ है। वे बच्चों के बिना जिंदगी गुजारने को लेकर चिंतित पाए गए। फिर भी, 40 प्रतिशत ने कोई मदद लेने का प्रयास नहीं किया।दूसरी तरफ फेसबुक सहित सोशल मीडिया पर महिलाओं के ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप बन गए हैं। 25 से 44 वर्ष की आयु के 12 प्रतिशत अमेरिकी पुरुष इनफर्टाइल हैं लेकिन पुरुष इनफर्टिलिटी पर चर्चा करने वाले ऑनलाइन या अन्य ग्रुप कम ही हैं। पुरुषों का सबसे पॉपुलर फेसबुक ग्रुप- मेन्स फर्टिलिटी सपोर्ट है। फिर भी उसके एक हजार से कम सदस्य हैं। एक्स-रे टेक्नोलॉजिस्ट 33 वर्षीय एंडी हेंसन को 2015 में पता लगा कि उनका स्पर्म काउंट कम है। कई प्रयास करने के बाद भी उनकी प|ी को संतान नहीं हुई। वे दूसरों से अपनी समस्या पर चर्चा करना चाहते थे पर उन्हें लोग नहीं मिले। अंत में उन्हें मेन्स फर्टिलिटी सपोर्ट का पता लगा। ग्रुप के ज्यादातर सदस्य ब्रिटेन के हैं। हेंसन कहते हैं, अमेरिका में अधिकतर पुरुष सोचते हैं कि वे तो चट्‌टान के समान शक्तिशाली हैं। वे खुलकर बात करने से कतराते हैं।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।