एयर ट्रैफिक के बढ़ते दबाव के सामने पुराने और महंगे कंट्रोल सिस्टम असहाय

दुनियाभर में एयर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से उड़ानों में देर और उन्हें रद्द करने की घटनाएं सामान्य हो चली हैं। अधिकतर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दूसरे विश्व युद्ध की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। विमानों की लोकेशन राडार पर देखते हैं, हालांकि सैटेलाइट ज्यादा सस्ते और सटीक होते हैं। डेटा लिंक की बजाय रेडियो से सूचनाएं दी जाती हैं। डिजिटल युग में अमेरिकी कंट्रोलर प्लेन की ट्रैकिंग के लिए एक-दूसरे को कागज की स्लिप देते हैं।एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम बढ़ती मांग से नहीं निपट पा रहा है। अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्याओं के कारण 2012 से 2017 के बीच 69% उड़ानों में देर हुई। चीन में 2017 में 50% घरेलू उड़ानों में विलंब हुआ। हर फ्लाइट औसतन 15 मिनट लेट रही। यूरोप में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। यूरो कंट्रोल के अनुसार पिछले वर्ष एयर ट्रैफिक फ्लो की समस्याओं के कारण उड़ानों में देर के मामले 105% बढ़ गए। एयर ट्रैफिक फ्लो की समस्याओं के कारण उड़ानों में देर और रद्द होने से यूरोपीय अर्थव्यवस्था को पिछले वर्ष 1450.28 अरब रु. का नुकसान हुआ है। यह 2017 की तुलना में 28% ज्यादा है। ट्रैफिक कंट्रोल बेहतर होने से हर फ्लाइट में ईंधन की बचत 5 से 10% हो सकती है।कई घातक दुर्घटनाओं के बाद 1950 के दशक में वर्तमान सिस्टम बनाया गया था। कुछ अपवादों को छोड़कर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सरकारों के हाथ में है। यूरोपियन यूनियन के 28 सदस्य देशों में केवल दो-ब्रिटेन, इटली को छोड़कर सभी में एयर ट्रैफिक सेवाएं सरकार चलाती है। 1960 में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेनेलक्स देशों (बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्जमबर्ग) ने यूरो कंट्रोल बनाया था। इसके पीछे अपने सभी एयरस्पेस के विलय का विचार था। लेकिन, मास्ट्रिच (नीदरलैंड्स) अपर एरिया कंट्रोल सेंटर के तहत आने वाले छोटे से इलाके को छोड़कर इसमें आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।ब्रिटेन, फ्रांस सैनिक कारणों से अपने एयर स्पेस को सुरक्षित रखना चाहते हैं। यूरोप में कंट्रोलर्स की यूनियन एयर स्पेस के विलय को नई टेक्नोलॉजी लाने का विचार मानती हैं। इससे कंट्रोलर्स की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। यूरोपियन यूनियन ने विलय की बजाय हर देश में एक समान डिजिटाइजेशन का प्रस्ताव रखा है। चीन में एयर स्पेस का 80% हिस्सा सैनिक उपयोग के लिए सुरक्षित है। इससे नागरिक उड़ानों के लिए बहुत कम जगह बचती है। ब्रिटेन में केवल वायुसेना की एक्सरसाइज के दौरान एयरस्पेस बंद रहता है। सरकारी कंट्रोल सिस्टम से भी समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में सरकारी फेडरल एविएशन एजेंसी बजट में कटौती के कारण नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.अमेरिका में बिजनेस और इंडस्ट्री की गतिविधियों को नियम से चलाने की कार्यवाही (एंटी ट्रस्ट) आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। 11 जून को संसद की एक कमेटी ने न्यूज इंडस्ट्री पर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रभाव की जांच शुरू कर दी। फेडरल ट्रेड कमीशन और न्याय विभाग ने क्रमश: फेसबुक, अमेजॉन और एपल, गूगल के मामलों की जांच के लिए काम का बंटवारा करने पर सहमति जताई है। एक दर्जन से अधिक अटार्नी जनरल जल्द ही काम शुरू करने वाले हैं। कुछ राज्यों ने दो बड़े मोबाइल ऑपरेटरों स्प्रिंट और टी-मोबाइल के विलय (26 अरब डॉलर) को रोकने की पहल की है।न्याय विभाग के एंटी ट्रस्ट डिवीजन के प्रमुख माकन डेलरहिम ने पिछले सप्ताह एक भाषण में कहा, नेटवर्क के कारण डिजिटल मार्केट पर एक या दो कंपनियों का दबदबा है। जरूरी नहीं है कि ऐसा प्रभुत्व कंज्यूमर के लिए खराब हो। स्टैंडर्ड आयल के प्रभुत्व के कारण दाम घटे हैं। लेकिन, केवल कीमतों से ही प्रतिस्पर्धा को नुकसान नहीं है। वेब ब्राउजर मुफ्त हैं लेकिन 1990 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रतिस्पर्धा और इनोवेशन को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ सरकार की कार्यवाही से गूगल, याहू और एपल जैसी कंपनियों के लिए बाजार में आने का रास्ता खुला। डेलरहिम ने कहा, कंपनियों के विलय पर भी ध्यान देने की जरूरत है। डेलरहिम के कथन को बड़ी कंपनियों पर काबू पाने के लिए बढ़ते दबाव के रूप में देखा जा रहा है। डेमोक्रेट नेताओं ने बड़ी कंपनियों को भंग करने की अपील की है। उधर, रिपब्लिकन राजनेता सोशल मीडिया कंपनियों के यूजर कंटेंट को नरम करने के प्रयासों से चिंतित हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.मास्ट्रिच सेंटर में 100 एयर कंट्रोलर काम करते हैं। ये बेल्जियम, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स और उत्तर पश्चिम जर्मनी के आकाश में उड़ान भरने वाले विमानों को टकराने से बचाते हैं। यह यूरोप के सबसे व्यस्ततम एयरस्पेस में शामिल है। हर दिन बेल्जियम में 16 किलोमीटर के दायरे में 1200 प्लेन उड़ते हैं। 1972 में यूरोकंट्रोल द्वारा स्थापित मास्ट्रिच सेंटर यूरोप का सबसे आधुनिक कंट्रोल सेंटर है।बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी की वारेन एंडरसन का अभियान।