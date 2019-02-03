Trending Tags
SSC Sarkar Naurkri Valentine Week 2019 Somvati Amavasya Mauni Amavasya ‌Bhojpuri Gana Movie Review Income Tax Calculator Interim Budget 2019 February 2019 Calendar
  • Hindi News
  • Rajasthan
  • Churu
  • Sadulpur News rajasthan news sadulpur bhimrao ambedkar sub baba ramji sakpal ishu ambedkar sandeep gagwas vinod dadreva eidu khan babu khan mintoo gautam sunil mehra poonamchand nayak suresh dhana death anniversary
विज्ञापन

डॉ. अंबेडकर के पिता की पुण्यतिथि मनाई

Dainik Bhaskar

Feb 03, 2019, 06:20 AM IST

Churu News - सादुलपुर | दलित छात्रावास में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के पिता सुबेदार रामजी सकपाल की पुण्यतिथि शनिवार को...

Sadulpur News - rajasthan news sadulpur bhimrao ambedkar sub baba ramji sakpal ishu ambedkar sandeep gagwas vinod dadreva eidu khan babu khan mintoo gautam sunil mehra poonamchand nayak suresh dhana death anniversary
सादुलपुर | दलित छात्रावास में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के पिता सुबेदार रामजी सकपाल की पुण्यतिथि शनिवार को मनाई गई। सुनील मेहरा, संदीप गागड़वास, ईशु अंबेडकर, विनोद ददरेवा, पूनमचंद नायक, सुरेश ढाणा, ईदू खां, बाबू खां, मिंटू, गौतम आदि मौजूद थे।

-- पूरी ख़बर पढ़ें --
X
Sadulpur News - rajasthan news sadulpur bhimrao ambedkar sub baba ramji sakpal ishu ambedkar sandeep gagwas vinod dadreva eidu khan babu khan mintoo gautam sunil mehra poonamchand nayak suresh dhana death anniversary
Astrology

Recommended

Click to listen..
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended Videos