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डॉ. अंबेडकर के पिता की पुण्यतिथि मनाई
Dainik Bhaskar
Feb 03, 2019, 06:20 AM IST
Churu News - सादुलपुर | दलित छात्रावास में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के पिता सुबेदार रामजी सकपाल की पुण्यतिथि शनिवार को...
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सादुलपुर | दलित छात्रावास में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के पिता सुबेदार रामजी सकपाल की पुण्यतिथि शनिवार को मनाई गई। सुनील मेहरा, संदीप गागड़वास, ईशु अंबेडकर, विनोद ददरेवा, पूनमचंद नायक, सुरेश ढाणा, ईदू खां, बाबू खां, मिंटू, गौतम आदि मौजूद थे।
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