Âकृति सेनन और दिलजीत दोसांझ ने चंडीगढ़ में अपनी अगली फिल्म ‘अर्जुन पटियाला’ की शूटिंग शुरू कर दी है। कृति ने सेट से शूटिंग के फर्स्ट डे की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वे एक नए किरदार में नजर आ रही हैं। शूटिंग के पहले दिन कृति ने सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर की ड्यूटी संभाली। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कृति ने बताया..., No shoot for me on Day1 of #ArjunPatiala !! So what.. they had a new AD on set! “Scene 7, Shot 9, Take 1” *clap*



फिल्म में कृति एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले करेंगी।



नई पारी





