दिव्यांग बन भीख मांग रहे थे 3 व्यक्ति, थाने भिजवाते ही दिव्यांगता गायब, दो को पकड़ा

दिव्यांगता का स्वांग रचाकर मौलासर बाजार में भीख मांगने की आड़ में आए तीन जनों को मौलासर के जागरूक युवाओं ने संदिग्ध मानकर पकड़ लिया।



हालांकि इनमें से एक युवक वास्तविक दिव्यांग था। लेकिन अन्य दो जनों को मौलासर थाने को सौंपा गया। जहां पूरी पोल खुल गई। युवकों ने माना कि वे दिव्यांगता का स्वांग रचकर भीख मांगने के लिए गांवों में घूमते है। पूरे मामले को लेकर मौलासर पुलिस जांच कर रही है। जानकारी अनुसार तीनों युवक हाथ में एक एफिडेविट जिसमें उनके गांव में आग लग जाने का हवाला देकर फर्जी सील साइन का सहारा लेकर भीख मांगने का नाटक कर रहे थे। तीनों युवक एक पैर से दिव्यांग व बोलने में असक्षम होने का नाटक कर रहे थे। जिनमें एक वास्तविक दिव्यांग है। लेकिन बोलने में असक्षम होने का स्वांग रच रहा था। जिन्हें कस्बे के कुछ युवाओं ने उनकी जानकारी चाही। इस पर दिव्यांग बने तीनों सकपका गए तथा वहां से खिसकने का प्रयास किया। लेकिन युवाओं ने पुलिस को फोन कर उन्हें सौंप दिया। मौलासर थानाधिकारी शंभू सिंह ने बताया कि शांति भंग के आरोप में उत्तरप्रदेश के जिला सीतापुर के गांव लहरपुर निवासी प्रेम पुत्र मोनू व जोगेंद्र पुत्र खूदू आदि को धारा 109 एवं 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है।



डीडवाना पुलिस को भी दी मामले की सूचना



मौलासर पुलिस के कांस्टेबल चेतराम, बंशीलाल, मुकेश मीणा आदि ने मौके पर पहुंचकर जागरूक युवाओं के सहयोग से थाने लेकर पहुंचे। यहां दिव्यांगता का नाटक करने लगे। लेकिन मामूली पूछताछ में एक को छोड़कर दोनों युवक सामान्य स्थिति में आ गए तथा पुलिस को बताया कि उनका पूरा डेरा डीडवाना रेलवे स्टेशन पर ठहरा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार का स्वांग धारण कर अपनी लाचारी का फायदा उठाते हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने डीडवाना पुलिस को इस संबंध में जानकारी दी।





