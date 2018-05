परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान के सवाल

Q1. इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?(a) विंडोज Vista (b) लाइनेक्स(c) माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस (d) एप्पल मैक ओएसQ2. वेन आरेख का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?(a) लुसीन विदी (b) जॉन वेन(c) थिओफिलस वॉन केनेल (d) लुईस उरीQ3. स्पंज, फाइलम से किस प्रकार संबंधित है?(a) प्रोटोजोआ (b) एनीलिडा (c) पेरिफेरा (d) निडारियाQ4. निम्नलिखित में से कौन सा स्राव ओजोन परत को कम करने का प्राथमिक कारण है?(a) नाइट्रस ऑक्साइड (b) हाइड्रोजन डाइऑक्साइड(c) क्लोरोफ्लोरो कार्बन (d) कार्बन मोनोऑक्साइडQ5. महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी?(a) पटना (b) फतेहपुर सीकरी (c) इस्लामाबाद (d) लाहौरQ6. सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की?(a) आइजैक न्यूटन (b) अल्बर्ट आइंस्टीन(c) निएल बोहर (d) माइकल फैराडेQ7. महासागर की गहराई को मापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है?(a) लेक्सोमीटर (b) नैनोमीटर (c) फाथोमीटर (d) हाइड्रोमीटरQ8. विधानसभा के विचार-विमर्श के मार्गदर्शन के लिए आंदोलन आपत्ति संकल्प किसके शुरू किया गया था?(a) जवाहर लाल नेहरू (b) किरण देसाई(c) के नटवर सिंह (d) केएम मुंशीQ9. राज्य सभा के सदस्य का कार्यकाल ______ वर्षों का होता है?(a) 8 (b) 6 (c) 4 (d) 2Q10. लिम्बा राम किस खेल से सम्बन्धित है?(a) भाला फेंक (b) तीरंदाजी (c) क्रिकेट (d) बैडमिंटनQ11. पुस्तक ‘ग्लिम्प्स ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री’ किसने लिखी थी?(a) शशि थरूर (b) महात्मा गांधी(c) निर्राद सी चौधरी (d) जवाहर लाल नेहरूQ12. निम्नलिखित में से कौन से अणु, द्विगुण सहसंयोजक बंध से जुड़ जाते हैं?(a) Cl₂ (b) O₂ (c) N₂ (d) He₂Q13. _______ मंदिर रणकपुर का प्रसिद्ध मंदिर है?(a) शिव (b) जैन (c) कृष्णा (d) रामQ14. जल्लीकट्टू _____ से सम्बन्धित है?(a) त्रिचूर (b) कार्तिगाई (c) ओणम (d) पोंगलQ15. भारतीय संसद में आम तौर पर वित्त बजट कौन प्रस्तुत करता है?(a) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (b) बजट मंत्री(c) वित्त मंत्री (d) वित्त सचिवQ16. कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जानवर की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था?(a) बंगाल टाइगर (b) हिम तेंदुए(c) एशियाई शेर (d) एक सींग वाले राइनोसQ17. किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्र का जनक कहकर सम्बोधित किया था?(a) जवाहर लाल नेहरू (b) सुभाष चंद्र बोस(c) सरोजिनी नायडू (d) चंद्रशेखर आजादउत्तर : 1 (c), 2 (b), 3 (c), 4 (c), 5 (d), 6 (b), 7 (c), 8 (a), 9 (b), 10 (b), 11 (d), 12 (b), 13 (b), 14 (d), 15 (c), 16 (a), 17 (b)एक्सपर्ट : सरोज शर्मापेज पर अपनी प्रतिक्रिया और सवाल यहां भेजेंbhaskarjobjunction@gmail.com