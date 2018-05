सप्लाई अापूर्ति होने पर दी जाएगी

एचपी : 21 अक्टूबर, भारत : 21 अक्टूबर 28 अक्टूबर कुशलगढ़ बांसवाड़ा गैस सेवा 28 अक्टूबर घाटोल 28 अक्टूबर बागीदौरा...

एचपी : 21 अक्टूबर, भारत : 21 अक्टूबर



28 अक्टूबर



कुशलगढ़



बांसवाड़ा गैस सेवा



28 अक्टूबर



घाटोल



28 अक्टूबर



बागीदौरा



28 अक्टूबर



परतापुर



नक्षत्र मल्टीप्लेक्स (250900)



city cinema



वृंदावन टॉकीज (9462939362)मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी (12, 3, 6, 9 बजे)



वीरांगना टॉकीज (9461570347)



गोलमालअगेन (12,3, 6, 9 बजे)



1. संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है-



(A)तेजोमय (B) मनःप्रसाद (C)मनोकामना (D) नीरोग



2.‘अम्बूर्मि’ शब्द का संधि-विच्छेद होगा-



(A)अम्बु+ऊर्मि (B) अम्बू+ऊर्मि (C)अम्बु+उर्मि (D) अम्बू+उर्मि



3.निम्नलिखित में से कौनसा विग्रह सही नहीं है-



(A)धर्मपरायण-धर्म में परायण (B) भयभीत-भय के द्वारा भीत



(C) कृष्णाश्रित-कृष्ण को आश्रित (D) राष्ट्रपति-राष्ट्र का पति



4.किस समास से बने शब्द का रूप, लिंग या वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है-



(A)तत्पुरुष (B) कर्मधारय (C) द्विगु (D) अव्ययीभाव



5.कौनसा शब्द ‘नदी’ का पर्यायवाची नहीं है-



(A)सरिता (B) तरंगिणी (C) तरणी (D) निर्झरिणी



6.निम्नलिखित में से ‘पुत्री’ शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौनसा है-



(A)भार्या, कान्ता, अबला, वनिता (B) लड़की, बेटी, अचला, वसुधा



(C)सुता, धरा, वसुमति, अचला (D) तनया, आत्मजा, दुहिता, तनुजा



7.निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है-



(A)शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, आग (B) आम्र, स्वर्ण, कुपुत्र, कर्ण



(C)ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू (D) निष्ठुर, हाथी, कार्य



8.‘इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ।’ वाक्य में ‘जयचंदों’ शब्द की संज्ञा है-



(A)व्यक्तिवाचक (B) भाववाचक (C)जातिवाचक (D) समूहवाचक



9.‘आज देश की किसी को चिंता नहीं है।’ वाक्य में ‘किसी को’ सर्वनाम है-



(A)निश्चयवाचक (B) अनिश्चय वाचक (C) प्रश्नवाचक (D) निजवाचक



10.‘दानवीर कर्ण का सभी स्मरण करते हैं।’ वाक्य में ‘दानवीर’ शब्द कौन-सा विशेषण है-



(A)परिमाण वाचक (B) संख्यावाचक (C) गुणवाचक (D) स्थानवाचक



11.कर्मवाच्य का उदाहरण किस वाक्य में है-



(A)निखिल खाना खाता है। (B) धावकों से दौड़ा नहीं गया।



(C) किसानों द्वारा फसल काट ली गई। (D) बच्चे घर जा रहे हैं।



12.‘प्रमोद कम्प्यूटर पर काम करता होगा।’ उक्त वाक्य में काल का भेद है-



(A)संदिग्ध भविष्य (B) सामान्य भविष्य



(C) संदिग्ध वर्तमान (D) इनमें से कोई नहीं



13.नीचे दिये गए शब्दों में से किस शब्द में तत्सम उपसर्ग जुड़ा है-



(A)अनुभव (B) कमजोर (C) सरपंच (D) बखूबी



14.निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौनसा है-



(A)उल्लंघन (B) सुरेश (C) विदेश (D) सुयोग



15.निम्नांकित में कौन-सा शब्द कृदन्त है-



(A)चतुराई (B) मिठास (C) भिड़न्त (D) ननिहाल



16.कौनसे शब्द में ‘ता’ प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है-



(A)सुन्दरता (B) महत्वता (C) औदार्यता (D) भविष्यता



17.‘नरेश को आता कुछ नहीं लेकिन अपने आपको श्रेष्ठ बताने का प्रय| कर रहा है।’ लोकोक्ति का सही विकल्प बताएं-



(A)आप भला तो जग भला। (B) अधजल गगरी छलकत जाय।



(C) काला अक्षर भैंस बराबर। (D) उलटा चोर कोतवाल को डांटे।



18.‘चादर के बाहर पैर पसारना’ मुहावरे का अर्थ है-



(A)शेखी बघारना। (B) अत्यधिक व्यय करना।



(C) खूब कमाना। (D) आय से अधिक व्यय करना।



19.वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, रेखांकित शब्द का विलोम है-



(A)सर्वज्ञ (B) अल्पज्ञ (C) अनभिज्ञ (D) विज्ञ



20.कौनसा शब्द ‘आलोक’ का विलोम शब्द है-



(A)अमा (B) श्रेप्ती (C) ज्योत्स्ना (D) तम





Web Title: splaaee aaapurti hone par di jayegi

News in Hindi from Dainik Bhaskar) splaaee aaapurti hone par di jayegi