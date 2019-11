Dainik Bhaskar Nov 03, 2019, 04:58 PM IST

जयपुर. प्रदूषण के बढ़ते स्तर से जहरीली हुई दिल्ली की आबोहवा का असर अब राजस्थान में रविवार को लगातार दूसरे दिन भी रहा। दिल्ली-एनसीआर से सटे अलवर और भिवाड़ी क्षेत्रों जयपुर सहित में इसका असर देखने को मिला। गौरतलब है कि इन इलाकों में वातावरण में धूल के कण छाए रहे तथा धुंध की परत सी लिपटी रही। इससे अस्थमा रोगियों को खासी परेशानी हो रही है।

अलवर में रविवार को दोपहर तीन बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) यानी हवा में प्रदूषण का स्तर 224 रहा जबकि जयपुर में यह औसत 252 रहा हो सामान्य 100 के इंडेक्स से कहीं ज्यादा है। राजस्थान में बढ़ते प्रदूषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता जताई। उधर, दिल्ली में प्रदूषण के कारण तीन उड़ानों को जयपुर डायवर्ट किया गया जिन्हें बाद में रवाना कर दिया गया। जयपुर में भी प्रदूषण का स्तर रविवार को भी रहा। सुबह से ही यहां धुंध जैसा छाया रहा। जयपुर के शास्त्री नगर में प्रदूषण का स्तर 290, आदर्श नगर में 147 तथा पुलिस कमिश्नरेट में 413 रहा जो शुक्रवार के 297 से कहीं अधिक रहा।

जयपुर में शुक्रवार को पीएम 2.5 का औसत आंकड़ा 127 व अधिकतम 196 एक्यूआई था, लेकिन शनिवार को 398 एक्यूआई के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। औसत आंकड़ा 297 रहा। अलवर के भिवाड़ी, बहरोड़ व बानसूर में भी दिनभर धुंध सी छाई रही। जयपुर में रविवार को विजिबिलिटी सुबह 1000 मीटर थी जो दोपहर तक सुधर कर 2500 मीटर पर जा पहुंची। उल्लेखनीय है कि एंटी साइक्लोन डवलप होने से चली हवा के कारण एनसीआर का पॉल्यूशन जयपुर, भिवाड़ी, अजमेर व जोधपुर सहित कई शहरों की ओर डायवर्ट हो गया है। भिवाड़ी में दूसरे दिन भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई।

सीएम ने जताई चिंता

बढ़ते प्रदूषण पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। गहलोत ने रविवार को ट्वीट कर कहा, राजस्थान सहित दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय है। वृद्ध व बच्चे इससे लंबे समय से परेशान हैं। यह हैल्थ इमरजेंसी है जिसे केवल दिल्ली सरकार ही नहीं सुलझा सकती है, बल्कि केंद्र सरकार को इसके हल के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

