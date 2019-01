Dainik Bhaskar Jan 14, 2019, 01:29 PM IST

जयपुर. सोमवार को पिंकसिटी जयपुर में पूरे जोश के साथ पंतगबाजी का उत्सव मनाया गया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने निवास पर पतंग उड़ाई। इस दौरान उनके बेटे वैभव गहलोत और पोती कास्वनी गहलोत भी साथ मौजूद रहे। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राफेल की पतंग बनाकर उड़ाई।

डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पायलट को पतंग भेंट की। वहीं पायलट ने सभी को दी मकर सक्रांति की शुभकामनाएं। शहर भर में पतंग उड़ाने के लिए पतंगबाज जल्द सुबह ही अपने अपने घरो की छतों पर चढ़ गए। सुबह से आकाश में पतंग उड़ाने व् काटने की युवाओं में होड़ मची हुई है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वेसे वेसे पतंगबाजी परवान चढ़ रही है। वहीं चौमूं के विधायक रामलाल ने भी परिवार के साथ अपने निवास पर पतंगबाजी की।

पतंग के जरिए राफल पर पूछ रहे सवाल

इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जेडीए सर्किल पर इकठ्ठा होकर राफेल की पतंग उड़ाई। जिस पर राफेल से जुड़े सवाल पूछे गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इस तरह की 20 हजार पतंगे बनवाई है। जिस पर कुल चार सवाल लिखे हैं।

अशोक गहलोत का ट्वीट

Heartiest Greetings and best wishes on the auspicious occasion of #MakarSankranti.

May the bright rays of mighty Sun God remove all obstacles and bring new joy & warmth in everybody's lives. #MakarSankranti2019