Dainik Bhaskar Mar 10, 2020, 03:08 PM IST

जयपुर. मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सिंधिया ने लोगों के विश्वास के साथ-साथ विचारधारा के साथ भी विश्वासघात किया है। इन्होंने साबित कर दिया है कि ऐसे लोग बिना सत्ता के कामयाब नहीं हो सकते हैं। बेहतर होगा ऐसे लोग जितना जल्द पार्टी छोड़ दें।

Mr Scindia has betrayed the trust of the people as well as the ideology. Such people proves they can’t thrive without power. Sooner they leave the better.

