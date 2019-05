भरतपुर. गांव गुनसारा के मेजर राहुल सिंह की जम्मू कश्मीर के मच्छल सैक्टर में 10 हजार फीट की ऊंचाई पर डयूटी देते समय आए हार्टअटैक आ गया। जिसको साथी श्रीनगर बैस अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बुधवार को राहुल का पार्थिव शरीर पहले दिल्ली लाया जाएगा। जिसके बाद सड़क मार्ग से पैतृक गांव पहुंचेगा। जहां पूरे सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी।

मृतक के बडे़ भाई मेजर रोहिताश सिंह ने बताया कि राहुल सिंह 58वीं राष्ट्रीय राइफल में मेजर के पद पर थे। वही नायब तहसीलदार सुभाष गुप्ता ने बताया कि गुनसारा निवासी मेजर राहुल सिंह के शहीद होने की जानकारी हमारे पास है। मेजर राहुल की उम्र महज 22 साल बताई जा रही है। जिनकी हालही में शादी तय हुई थी। जानकारी अनुसार, मृतक के पिता रामवीर कुंतल भी सेना से रिटायर्ड हवलदार हैं। उनके परिवार में एक बड़ा भाई और दो बहने भी हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ट्वीट

I pay tributes to #Bharatpur, #Rajasthan's braveheart Major Rahul Kuntal who has made supreme sacrifice in the line of duty in #JammuAndKashmir. I salute his valour. My thoughts and prayers are with his family members, may god give them strength in this most difficult time.