First Wall पर करे वीडियो अपलोड और बन जाए डिजिटल सेलिब्रिटी

जयपुर।दैनिक भास्कर के सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म First Wall एप की टीम की ओर से सोमवर को आईसीजी कॉलेज में डिजिटल लिटरेसी पर सेमीनार रखा गया। इस सेमीनार को First Wall के फाउंडर और सीईओ ज्ञान गुप्ता ने एड्रेस किया। ज्ञान ने बताया कि First Wall का यूएसपी है कि ये हिंदी वीडियो ऑडियंस को टारगेट करके क्रिएट किया गया है। यहां वीडियोज अपलोड, व्यू और शेयर किए जा सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने टैलेंट शोकेस करवाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए इस एक्टिविटी का आयोजन किया गया था। First Wall पर कॉलेज स्टूडेंट अपने डांस, सिंगिंग, व्लोग, ब्लॉग जैसे वीडियो अपलोड करके डिजिटल सेलिब्रिटी बन सकते हैं।



ऐसे बनाए अपना वॉल



First Wall एप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर सबमिट करना है। इसके बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी नंबर डालने के बाद आपका वॉल क्रिएट हो जाएगा। आपको अपने वीडियो अपलोड करने के लिए First Wall के मी सेक्शन पर जाना होगा। यहां पर वीडियो अपलोड करने का आप्शन है। इस सेक्शन पर आप अपने कई सारे वीडियोज अपलोड कर सकते है। First Wall एप की एक खासियत यह है कि यहां पर आप डेली हैश टैग वीडियो पोस्ट कर रोज कैश प्राइज भी जीत सकते हैं।



ये स्टूडेंट्स बने ब्रांड एम्बेसडर



कार्यक्रम के दौरान आईसीजी कॉलेज की स्टूडेंट्स को First Wall का ब्रांड एम्बेसडर और कम्यूनिटी मैनेजर भी बनाया गया। यहां आयुषी शर्मा, दीपशिखा, श्रुति, हिमांशी को ब्रांड एम्बेसडर और हर्षिता, पारुल, जानवी को कम्यूनिटी मैनेजर बनाया गया। अब ये गर्ल्स अपने कॉलेज की एक्टिविटी का डिजिटल प्रमोशन कर सकेंगे। इन सभी स्टूडेंट्स को First Wall की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।



आप भी बन सकते हैं सेलिब्रिटी



First Wall एप पर आप अपनी वाॅल बनाकर उस पर अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लोगों ने आपके वीडियो को पसंद किया तो यह वायरल हो सकता है। यह प्लेटफॉर्म आपको डिजिटल सेलिब्रिटी बनने का मौका देगा। जिन वीडियो क्रिएटर के वीडियोज यूनीक अौर सबसे ज्यादा प्रोफेशनल अंदाज में तैयार किए गए होगें उन्हें, प्रिंट, रेडियो और डिजिटल पर फीचर किया जाएंगा।



वीडियो क्रिएटर बनने हमसे करें कॉन्टैक्ट



अगर आप भी वीडियो क्रिएटर हैं और First Wall से जुड़कर बनना चाहते हैं डिजिटल सेलिब्रिटी तो हमसे 9413209766 पर करिए संपर्क। शहर के स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थान भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। First Wall की टीम उनके शिक्षण संस्थान में विजिट कर स्टूडेंट्स को मौका देगी वीडियो क्रिएटर बनने का और अपना हुनर देशभर में दिखाने का।