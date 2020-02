Dainik Bhaskar Feb 27, 2020, 11:47 AM IST

जयपुर. हाइकोर्ट के जज जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट कर दिया गया है। जिस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनि प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि लोगों का न्यायपालिका पर इतना विश्वास है और न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की सरकार की कोशिश बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

इसके साथ गहलोत ने लिखा कि जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर कर केंद्र सरकार क्या मैसेज देना चाहती है। जिन्होंने दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस और भाजपा के नेताओं के भड़काऊ भाषणों के चलते नाराजगी जताई थी।

मुख्यमंत्री गहलोत का ट्वीट

What message is Central govt trying to give by transferring #JusticeMuralidhar, who showed his resentment against police inaction during #DelhiViolence and in failure of police to act against BJP leaders for their hate speeches?