Dainik Bhaskar Aug 12, 2019, 03:35 PM IST

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम निवास पर पुजा-अर्चना की। उन्होने सीएम निवास के परिसर में स्थित शिव मंदिर में स्टाफ की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में शिव जी का पचामृत से अभिषेक किया। इस दौरान पूरा स्टाफ पुजा में मौजूद रहा। सीएम गहलोत अपनी पत्नी के साथ इस पूजा का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने देश-प्रदेश की खुशहादी की कामना की।

सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री निवास परिसर स्थित शिव मंदिर में सीएम सुरक्षा स्टाफ की तरफ से आयोजित सहस्त्रघट कार्यक्रम में पूजा-अर्चना की एवं देश-प्रदेश में खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

ईद की मुकारबाद भी दी

Greetings and best wishes on the occasion of #EidAlAdha...

May this festival bring peace and happiness in the lives of everybody.#EidAdhaMubarak