मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश वासियों को ट्वीट कर बधाई दी

Dainik Bhaskar Oct 27, 2019, 01:02 PM IST

जयपुर. रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली के अवसर पर प्रदेश वासियों को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने सभी से सुरक्षित और इको फ्रेंडली दीपावली मनाने की अपील भी की। अशोक गहलोत ने लिखा की आप सभी से मेरी अपील है कि महात्मा गांधी के स्वच्छता के संदेश पर चलते हुए एक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाएं।

इसके साथ मुख्यमंत्री ने देश के सरहद पर तैनात जवानों को भी दीपावली की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मैं सभी से अपील करता हूं की आज सभी देश के जवानों को याद करें। इसके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी प्रदेश वासियों को दीपावली की बधाई दी।

अशोक गहलोत का ट्वीट

My appeal to all of you is to celebrate a safe & eco-friendly #Diwali following the message of cleanliness of Mahatma Gandhi. #HappyDeepavali — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 27, 2019

Wishing #HappyDiwali to all our soldiers posted away from homes and guarding our borders.

I urge all to spare a thought for our brave armymen today and remember them in #Diwali prayers.. — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 27, 2019

सचिन पायलट का ट्वीट