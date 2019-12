Dainik Bhaskar Dec 04, 2019, 03:58 PM IST

जयपुर. आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (74) को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सशर्त जमानत दी। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा- मैं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिंदबरम को 100 दिन से अधिक जेल में रहने के बाद जमानत देने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। आखिर सच समाने आ ही गया।

सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट:

I welcome the Honourable SC's decision to grant bail to former Central Minister and senior Congress leader #PChidambaram ji after more than a 100 days in jail.

Truth finally prevails.