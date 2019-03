जयपुर. जहां पूरी दुनिया आज का दिन महिला दिवस के रूप में मना रही है तो वहीं राजस्थान के लिए ये दिन और भी खास है। 8 मार्च को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्म दिन है। हालांकि पुलवामा हमले की घटना के बाद देश में उपजे हालात को देखते हुए जन्मदिन नहीं मनाएंगी। शहीद सैनिकों के परिवार व वीरांगनाओं के घर जाकर उनका सम्मान करेंगी। वहीं, पार्टी कार्यकर्ता और नेता इस मौके पर जरुरतमंदों की मदद करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर वसुंधरा राजे को बधाई दी।

पीएम मोदी का ट्वीट

Birthday greetings to @VasundharaBJP Ji. Vasundhara Ji’s good work in Rajasthan ensured substantial progress in the state. Praying for her long and healthy life.

राजनाथ सिंह का ट्वीट

Warm wishes to Smt. @VasundharaBJP on her birthday. Her contribution in taking Rajasthan forward has been praiseworthy. May she be blessed with good health and long life.