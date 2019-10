Dainik Bhaskar Oct 11, 2019, 12:12 PM IST

भरतपुर. जिले के बयाना से 3 बार विधायक कांग्रेस के ब्रजेंद्र सूपा को गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात निधन हो गया। उनका जयपुर में कैंसर का इलाज चल रहा था। इस दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। जिसके बाद आज पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बता दें कि वे कांग्रेस सरकार में राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद पर रह चुके थे।

जानकारी अनुसार, ब्रजेंद्र सूपा 1985 में पहली बार सिर्फ 25 वर्ष की आयु में ही विधायक चुने गए थे। वह प्रदेश कांग्रेस केसदस्य, पीसीसी सचिव और कांग्रेस के किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव पद पर भी रहे। साथ ही भरतपुर के जिला प्रमुख पद पर भी रहे। वहीं गहलोत सरकार में उन्हे पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था।

बयाना सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के बाद ब्रजेंद्र सूप को टिकट नहीं दिया गया था। जिसके बाद उन्हें गुर्जर बहुल नगर विधानसभा सीट से भी कांग्रेस ने टिकट दिया। लेकिन वे यहां से हार गए थे।

सीएम गहलोत का ट्वीट

Saddened to know of the untimely demise of former Congress MLA and former Chairman, Pashudhan Vikas Board, Sh. Brajendra Soopa. May his soul rest in peace. My heartfelt condolences to his family members. May the Almighty give them strength in this difficult time.#Rajasthan