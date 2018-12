￼ चौथे की बैठक ￼

हमारे पूजनीय श्री सत्यनारायण ओझा (बोहरा) बनेड़िया चारणान वाले का देवलोकगमन 14.12.18 को हो गया। तीये की बैठक रविवार 16.12.18 को सायं 4 से 5 तक हेडगेवार पार्क सेक्टर 4 मालवीया नगर में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती चन्द्रेश, उमाकान्त-विमला, रमेश-सुमन, बृजभूषण-छाया, मयंक-अर्चना (पुत्र-पुत्रवधू), चन्द्रकान्ता-जगमोहन, मनोरमा-नवल किशोर, स्वराज-सुरेश, (पुत्री-दामाद), अमित-मृदुला, प्रतीक-अर्चना, अनिमेष-तृप्ति, मानस-माधुरी, नवीन-दीपिका, राहुल-साधना (पौत्र-पौत्रवधू), इन्दू-नवीन (पौत्री-दामाद), स्वाति, पल्लवी, हर्षिता (पौत्री), रितिका, राधिका, इलेषा, प्रिंयाशी, मनीत, सम्यक, अक्षिता, आर्यव, रिद्धी, रेयांश, काव्या (पड़पौत्र-पौत्री) समस्त ओझा परिवार। 9414058190, 8290487029.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे आदरणीय दामाद श्री सत्यनारायण जी पाबूवाल (खातीपुरा वाले) का आकस्मिक निधन ALBANY (अमेरिका) में हो गया है। ससुराल पक्ष की बैठक दिनांक 16.12.2018 को सायं 4 से 4:45 बजे, सामुदायिक केन्द्र, सी-ब्लॉक, अयोध्या मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- मनोरमा देवी धर्मप|ी स्व. श्री जगदीश प्रसाद (सास), राधामोहन, राधारमण (चाचा ससुर), संजय, दीपक, दिनेश, मनीष (साले) एवं समस्त आमेरिया परिवार, भाण्डारेज वाले। मो. 9414770654, 9828022801. प्रतिष्ठान- शुभांगी एन्टर प्राइजेज, जयपुर।हमारे यहां पं. नन्दकिशोर वैष्णव की धर्मप|ी व बालकिशन (AS। थाना दूनी) दिनेश की पूजनीया माताजी श्रीमती पानादेवी का स्वर्गवास दिनांक 14 दिसम्बर 2018 को हो गया। तीये की बैठक 16.12.2018 रविवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक निजआवास जाट छात्रावास के सामने, आंगनबाड़ी के पास, दूदू रोड, मालपुरा (टोंक) पर रखी गई है। शोकाकुल परिवार:- रामजस, पं. नन्दकिशोर, महावीरप्रसाद, नन्दराम, सत्यनारायण, कैलाश, बालकिशन (ASI थाना दूनी), दिनेश, शंकर, किशन, राजेश, चन्द्रप्रकाश, मनीष, गोविन्द, संदीप, शुभम्, अभय, सुमित, दीपक, रोनक, केशव एवं समस्त वैष्णव परिवार (बांसेड़ा वाले) मालपुरा। मो. 9414308879, 8769845063.हमारे पूजनीय श्री बिरधीलालजी मेहता का देवलोकगमन शुक्रवार 14 दिसम्बर 2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक रविवार 16 दिसम्बर 2018 को दोपहर 3 से 4 बजे तक स्थान-खण्डेलवाल धर्मशाला झिलाय रोड निवाई (टोंक) पर होगी। शोकाकुल परिवार:- श्रीमती जानकीदेवी (धर्मप|ी), बंशीधर, राधेश्याम, घनश्याम (भ्राता), मूलचन्द, भागचन्द, ज्ञानचन्द, धर्मचन्द (पुत्र), रामअवतार मदन, गिर्राज (भतीजे) एवं समस्त मेहता परिवार। सीता- शम्भूदयालजी, दौसा, गायत्री- राधामोहनजी, टोडा (पुत्री- दामाद), निवास- बिरधीलाल बंशीधर मेहता डी-40, इन्द्रा कॉलोनी, निवाई। मो. 9414971729, 9414178171.अत्यन्त दु:ख के साथ सूिचत किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री कल्याण सहाय जी मीणा का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 को दोपहर 2 से 4 बजे हमारे निवास स्थान बड़ा गांव भाटिया आमेर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रवणराम, श्रीकिशन, नानगराम (भाई), पप्पूराम, लालाराम (पुत्र) एवं समस्त बैन्दाड़ा परिवार। मो. 9414247401.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री रमेशदत्त शर्मा (सेवानिवृत इंजि. PWD) पुत्र स्व. श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा (डीग वाले) का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 रविवार को सायं 4.00 से 5.00 बजे तक, अग्रसेन भवन महाराजा अग्रसेन मार्ग, सत्कार शॉपिंग सेन्टर के पास मालवीय नगर जयपुर पर रखी गयी है। शाेकाकुल:- पुष्पा शर्मा (प|ी), दिनेश दत्त, उमेश दत्त, गोकलेश दत्त (भाई), गिरीश दत्त (PWD), सुनील दत्त, दीपक दत्त, नीरज दत्त (पुत्र) एवं समस्त शर्मा परिवार डीग वाले। 9672348069, 9314280001.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री झूथाराम घौसल्या का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 16.12. 2018 को दोपहर 1 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थानबीड़वाली ढाणी, सिंवार, जयपुर पर होगी। शोकाकुलः- सुवालाल, रामलाल, रामनारायण, बालूराम, लालाराम (पुत्र), रूपनारायण, हनुमान, सूरजमल, गोपाल, लालाराम, बाबूलाल, लालाराम, बाबूलाल, मोहरूराम, जयनारायण, तेजाराम (भतीजे), जगदीश, राजेन्द्र, राकेश, बाबूलाल, गणेशराम, राजेश, रोहित सुनील, अभिषेक (पौत्र) एवं समस्त घौसल्या परिवार। 9462693252.बड़े दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री भागचन्द शर्मा जी का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 रविवार को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक प्लाॅट नं. 288-सी, शिक्षा सागर कालोनी, गोविन्दपुरा, सांगानेर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- गजानन्द, हरिनारायण, दीनानाथ, कमल, प्रहलाद, नाथूलाल (भाई), सुनीता शर्मा (धर्मप|ी), संजय, अजय, राजीव (पुत्र), सागर, आरूष (पौत्र) समस्त घडावल्या परिवार (आंतेला वाले), 8385987533, 9057501033.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूजनीय पिताजी श्री जोरावर सिंह जी भाटी का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 (रविवार) को सायंकाल 3:00 से 4:00 बजे हमारे निवास स्थान के पास, मंगलेश्वर महादेव मन्दिर पार्क, भृगु नगर, अजमेर रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- कमलेश कंवर (धर्मप|ी), संतोष कंवर (भाभीसा), गुमान सिंह, लक्ष्मण सिंह, महेश सिंह, धर्मपाल सिंह (पुत्र), किशोर सिंह, नरपत सिंह (भतीजे), कर्ण, हर्षपाल, हर्षवर्धन, अजय, भानुप्रताप (पौत्र), चन्द्रा कंवर- महावीर सिंह राठौड़ (भतीजी- दामाद) एवं समस्त भाटी परिवार। मो. 9414241378, 9828263149, 9929151696, 9887311689.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरी धर्मप|ी श्रीमती ऊषा सक्सैना का निधन 14.12.18 को हो गया है। तीये की बैठक 16.12.18 को सायं 4 से 5 बजे सर्वेश्वर पार्क, हीरा पथ, मानसरोवर (हमारे निवास स्थान 66/77 के पीछे) होगी। शोकाकुल:- कृष्ण स्वरुप सक्सैना (पति), राजीव-योजना, संजीव-सन्ध्या, संदीप-नन्दिता (पुत्र-पुत्रवधू), रेनू-अजय, रश्मि-अजय (बेटी-दामाद), सोनल, इशिता (पोती), देवेश, हर्ष (पोते), राहुल (नवासा) एवं समस्त सक्सैना परिवार। 9314491212, 9001296015, 7792937904, 9829313580.हमारे अनुज भ्राता विनोद कुमार का स्वर्गवास 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 को सायं 3:00 से 4:00 बजे निवास स्थान प्लॉट नंबर 30, गोविंदपुरी, जमुना डेयरी के नीचे, सोडाला जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- अर्जुन, भीम (भाई), अनीता (धर्मप|ी) एवं समस्त परिवार। 9982402256हमारे पूजनीय पिताजी श्री रतन लाल शर्मा का स्वर्गवास हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 रविवार को सायं 4 से 5 बजे तक हनुमान वाटिका, खेतान हाॅस्पिटल के पास, सीकर रोड पर होगी। शोकाकुल:- पार्वती देवी (धर्मप|ी), पुरूषोत्तम (भ्राता), विनोद, सुभाष, प्रकाश, राजेश, जितेन्द्र (पुत्र), ललित मोहन, दीपक, मोहन (भतीजे), विकास, राकेश, गौरव, रघु, लक्की, अक्कू (पौत्र), टप्पू, ताशू, केशु (पड़पौत्र) एवं समस्त सारस्वत (छोटे ओझा) परिवार तिजारा वाले। 9462648584, 9351310602.हमारी पूजनीया माताजी श्रीमती सावित्री देवी प|ी स्व श्री बनवारी लाल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 रविवार को सायं 3 से 4 बजे तक ओमकारेश्वर महादेव मन्दिर, एल आई सी फ्लेट्स के सामने, सेक्टर-6, विद्याधर नगर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- विश्वनाथ शर्मा- गीता शर्मा, दिनेश शर्मा- लीला शर्मा (पुत्र-पुत्रवधू), पंकज- अनिता, अमित- रिचा, सुमित (पौत्र-पौत्रवधू), रेणुका- डॉ. डी पी शर्मा (पौत्री-दामाद), दिव्यांश, कनिष्क, ट्वीशा (पड़पौत्र-पड़पौत्री) एवं समस्त रोलीवाल परिवार। 8290768879, 8384938396.हमारे पूजनीय पिताजी श्री हजारीलाल बाछल का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 रविवार को सायं 3.00 से 4.00 बजे तक हमारे निवास स्थानः- 64, मोहन नगर, धोबी घाट, ब्रह्मपुरी, जयपुर पर होगी। शोकाकुलः- जीवन, श्रवण, लल्लू, लक्ष्मीनारायण, शंकर, चौथमल (भ्राता), संजय, रोहित, दीपक (भतीजे), अंकित, सुमित (पुत्र) एवं समस्त बाछल परिवार। 9314143914, 8279216646.हमारे पिताजी रामकरणजी चौरिया का निधन दिनांक 14.12.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 रविवार को दोपहर 12 से 2 बजे हमारे निवास स्थान चौरिया की ढ़ाणी, ग्राम:- कुन्दनपुरा पहाडिया पर होगी। शोकाकुल:- श्योजीराम, सुन्दरलाल (भाई), हनुमान, कालुराम, भंवर, लालाराम, रामकिशोर, हजारीलाल, सीताराम, हरिनारायण, गोपाल, मंगल (पुत्र), रामजीलाल, अर्जुन, शंकर, कजोड़, ओमप्रकाश, जितेन्द्र (पौत्र) समस्त चौरिया (यादव) परिवार। 9982255270, 9799680533.हमारी पूजनीया श्रीमती कंचन देवी प|ी स्व. श्री देवदत्त विजय का स्वर्गवास 13.12.2018 को हो गया। तीये की बैठक 16.12.2018 को अपराह्न 3 से 4 बजे तक श्री दिगम्बर जैन मन्दिर, मालवीय नगर, सत्कार शाेपिंग सेन्टर के पास होगी। शोकाकुल:- विद्याभुषण, अशोक (देवर), अजय, शलेन्द्र, जयन्त (पुत्र), श्रीमती वेद- पूरणमल (पुत्री- दामाद) एवं समस्त परिवार, 9314184784. पीहरपक्ष:-राधेश्याम, प्रवीण कुमार, विजयवर्गीय, गंगापुर सिटी।हमारी प्रिय राधिका कौशिक सुपौत्री श्री सत्यनारायण शर्मा सुपुत्री श्री बृजेश कौशिक निवासी 75/105, शिप्रा पथ, मानसरोवर का आकस्मिक दुर्घटना में दिनांक 14.12.2018 को निधन हो गया। तीये की बैठक 16.12.2018 को 3.00 से 4.00 बजे निवास के पास सैक्टर 75 के पार्क में होगी। शोकाकुल:- दामोदर प्रसाद, आनन्दप्रसाद, देवकीनन्दन, राधामोहन, योगेश, उमेश, राधाकिशन, विष्णु, सचिन, शांतनू, श्रीष, प्रयाग, गोविन्द, गणेश, विनायक, सारांश एवं समस्त कौशिक परिवार। 9414073302, 9602886973, 9314625563.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री बाबू सिंह जादौन का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया। जिनकी तीये की बैठक 16.12.2018 रविवार को सायं 4:00 से 5:00 बजे यादव मैरिज गार्डन 80 फीट धावास रोड, हीरापुरा पांवर हाउस के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- भगवान सिंह जादौन, लाखन सिंह (पुत्र), हेत सिंह, बने सिंह, नेम सिंह, राघवेन्द्र सिंह (पौत्र) समस्त जादौन परिवार। मो. 9799746065, 9252789175.मेरे प्रिय भ्राता रोशन गुर्जर (लोमोड़) का आकस्मिक निधन दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक रविवार 16.12.2018 को सायंकाल 4 से 5 बजे तक कान्ती कानन पार्क, पोलोविक्ट्री, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- बाबूलाल, श्रवणराम डोई (दादा), गोपाल, रामफूल, मालाराम, रामधन, रमेश, रिशपाल, विनोद, चेनसुख एवं समस्त लोमोड परिवार। मो. 6350224107.हमारे पूजनीय पिताजी श्री बाबूलाल जी कुमावत का स्वर्गवास 14.12.2018 को हो गया। जिनकी तीये बैठक 16.12.2018 को सायं 3:30 से 4:30 बजे निवास स्थान 34/65 सांवला जी की गली कल्याण जी का रास्ता जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- विष्णु (भ्राता), सुनील (पुत्र), तेजस (पौत्र), 7297066936.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री गोवर्धनलाल शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 को 3:00 से 4:00 बजे ज्वालामाता मंदिर बी-ब्लॉक, मंदिर मोड़, विद्याधर नगर पर होगी। शोकाकुल:- श्रीमती उर्मिलादेवी (धर्मप|ी), राधाकृष्ण शर्मा, दिनेश शर्मा (भाई), नीरज (पुत्र), विष्णु, योगेश, जितेंद्र, रवि, दीपक, सुशील, मोनू, जय, बुलबुल (भतीजे), रिदांत (पौत्र) एवं समस्त का काकड़ोद परिवार। मधु- रमेशजी (बहन- बहनोई), पवित्रा- सुशीलजी, ममता- सतीशजी (पुत्री- दामाद), 8561004202, 9351709008.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि श्रीमती मुन्ना देवी धर्मप|ी श्री महावीर प्रसाद छाबड़ा (राजावास वाले) का आकस्मिक निधन 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.12.2018 को भट्टारक जी की नसियां, नारायणसिंह सर्किल में प्रातः 8:30 बजे होगी। तत्पश्चात् घड़ियों का दस्तूर होगा। शोकाकुल:- राजदेवी (जेठानी), रामदेव, महावीर प्रसाद, अनिल कुमार, सत्येन्द्र कुमार (देवर), राजकुमार- सीमा (पुत्र- पुत्रवधू), गजेन्द्र- आशा, विनोद- अंजू, राजेन्द्र- संध्या (भतीजा- भतीजावधू), लल्ली देवी, सुणा देवी (ननद), पुष्पा- रमेश पापड़ीवाल, अनिता- प्रकाश गंगवाल, रिंकू- अनिल पाटोदी (पुत्री- दामाद), प्रियांशी, रिहा (पौत्री) एवं समस्त छाबड़ा परिवार (राजावास वाले)। मो. 8824361448.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता हैं कि मेरे सुपुत्र राजेन्द्र लखन (राजू) का आकस्मिक निधन शुक्रवार दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 को सायं 4 से 5 निवास स्थान प्लॉट नं. 10, कृष्णा कॉलोनी, हरिजन बस्ती, पानी की टंकी के पास, झोटवाड़ा, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- पूरण लखन (पिता), विमला देवी (धर्मप|ी), कन्नू, मालचन्द, बाबूलाल, छुट‌्टन, सीताराम (दादा - ताऊ - चाचा), बिरजू, अशोक (भाई), मोनिका (पुत्री) एवं समस्त लखन परिवार (भैंसावा वाले)। मो. 9928262314, 8769564138.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री द्वारका प्रसाद जी रावत का निधन दिनांक 10.12.2018 को हो गया। शोकसभा आज दिनांक 16.12.2018 रविवार को शिव मन्दिर पार्क, DAV स्कूल के पास वैशाली नगर पर दोपहर 2.00 से 3.00 बजे तक होगी। शोकाकुल- मेवा देवी (धर्मप|ी), मुरारीलाल (भ्राता), मुकेश- चेतना (पुत्र- पुत्रवधू), कृष्णा (पुत्री), गुलाबचन्द, कृष्णावतार, रामप्रकाश, श्यामसुन्दर, राजेश, दिनेश, ओमप्रकाश (भतीजे), आयुष, सत्यम (पौत्र), पुनीत (दोहिता) एवं समस्त रावत परिवार राजपुर (बड़ा) फर्म- न्यू देहली हैण्डलूम हाउस, वैशाली नगर, 9414443082.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे कंवर साहब श्री राधेश्याम जी दाधीच (मरूधर विहार, खातीपुरा) का स्वर्गवास शुक्रवार 14.12.2018 को हो गया है। पीहरपक्ष की तीये की बैठक रविवार 16.12.2018 को सायंकाल 3.30 बजे मरूधर विहार पार्क, खातीपुरा मोड़, जयपुर में होगी। शोकाकुल पीहरपक्ष- राधेश्याम जी, सुरेन्द्र जी, जितेन्द्र जी, दीपक जी, केशव जी एवं समस्त तिवाड़ी परिवार (ठिकाना मंदिर श्री रामचन्द्र जी चांदपोल बाजार, जयपुर)। मो. 8619205671.हमारे पूजनीय पिताजी श्री राधेश्याम दाधीच का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक रविवार 16.12.2018 को सायंकाल 4 से 5 बजे तक मरूधर विहार पार्क, खातीपुरा मोड़, जयपुर में होगी। शोकाकुल:- श्रीमती उर्मिला देवी (धर्मप|ी), राजेश्वर- रेणु, सुभाष- मधुबाला (पुत्र- पुत्रवधू), द्वारका, गोपाल, राजेन्द्र (भतीजे), सर्वेश्वर, अनमोल, उदित, आदित्य (पौत्र), अंजू- स्व. अनिल जी, ईला- सुशील जी, सीमा- अजय जी (पुत्री- दामाद), वैभव, अंचित (दोहिते) एवं समस्त दाधीच परिवार। मो. 9214903768, 8949365541.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी प्रिय बहन श्रीमती मुन्नी देवी धर्मप|ी नवलकिशोर अग्रवाल (नौसादर वाले) का स्वर्गवास शुक्रवार 14.12.2018 को हो गया है। पीहर पक्ष की बैठक रविवार 16.12.2018 को दोपहर 1:00 बजे से 1:45 तक, पताशे वालाें की बगीची में रखी गई है। शोकाकुल:- देवीनारायण, दामोदरलाल, कन्हैयालाल (भ्राता), अजय, योगेश, मयंक, चन्द्रप्रकाश, राकेश, संजय, रवि, रिंकू, ऋषि, अमन (भतीजे), बीना-नवलकिशोर मंडावाले, मंजू-सतीश तापड़िया, अनिता-मूलचन्द मोदी (बहन-बहनोई), प्रियंका-अनिल गर्ग (भतीजी-दामाद), कीर्ति, जिव्या (भतीजी) एवं समस्त मैदावाला परिवार। 9521343297, 7424883323.मेरी धर्मप|ी श्रीमती सरदार देवी जैन (बाकलीवाल) का स्वर्गवास 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 17.12.2018 प्रात: 9:30 भट्टारकजी की नसियां होगी। शोकाकुल:- रूपचन्द (पति), महेश- साधना, सुमेर, अभय- आरती (पुत्र- पुत्रवधू), पपलेश-दिनेश, तितलेश- विजय (पुत्री- दामाद), शोभित- नितिका, अभिषेक- साक्षी, शाश्वत (पौत्र- पौत्रवधू), दीपशिखा-निखिल, श्रेया-नमन (पौत्री- दामाद), अर्पित- नेहा, मनन (दोहिता- बहू), आस्था- सचिन, अपेक्षा- आशीष, अदिति- शलज (दोहिति- दामाद), नयांशी, दैविक, डीवा (पड़पौत्री, पड़पौत्र), राजदेवी, उषादेवी, तारामणि, राजेन्द्र- अनिता, संजय- बीना, अरूण, राजीव- सपना, सिद्धार्थ- अंजु, अमित- सोनू, इन्द्र- स्तुति (भतीजा पौत्र- वधू), मो. 9414036414. पीहरपक्ष:- ताराचंद, जिनेन्द्र शाह परिवार।हमारे पूजनीय पिताजी श्री कैलाश नारायण शर्मा का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक आज दिनांक 16.12.2018 को सायं 3 से 4 बजे तक गंगा मैरिज गार्डन, निवारू रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- विनोद कुमार, ओमप्रकाश, वेदप्रकाश, सुभाषचन्द, जुगलकिशोर (भाई), विजय, अजय (पुत्र), जयप्रकाश, बिठ्ठलदेव, गोपीबल्लभ, राधाबल्लभ, देवकुमार (भतीजे), लव, कुश, वंश, अक्षत, माघव (पौत्र) एवं समस्त हरितवाल परिवार। 9829466844, 9694466844.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी पुत्री नीतू मूलचन्दानी प|ी जीतू का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 काे हो गया। जिनकी तीये की बैठक दिनांक 16.12.2018 को सायं 4 से 4:30 बजे तक निवास स्थान बी-2, हनुमान वाटिका, गलीचा फैक्ट्री के पास,जयसिंहपुरा खोर जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- जीतूमल ज्ञानी, वाधूमल ज्ञानी एवं समस्त मूलचन्दानी परिवार। 7891292131, 9636359037.हमारी पूजनीया माताजी शान्ति देवी प|ी स्व. मदनलाल जी सारडा चौमूं वाले का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 16.12.2018 को दोपहर 3 से 4 बजे तक माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, तिलक नगर जयपुर में होगी। शोकाकुल:- अटलबिहारी (पुत्र), लालचन्द (देवर), ओमप्रकाश, राजकुमार, गाेविन्द, रामबाबू, विष्णु, श्यामबाबू (भतीजे), विनाेद, दीपक, गोपाल, गौरव, विशाल, अंशु (पौत्र), पूनम-आशीष जी अजमेरा (पौत्री-दामाद) एवं समस्त सारडा माहेश्वरी परिवार। मो. 9351372711, 9829077014.अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री ओ.एस. गंगल (रिटायर्ड CTI रेलवे) का निधन दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 16.12.2018 को सायं 3 से 4 बजे, सामुदायिक केन्द्र, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर पर होगी। शोकाकुलः- श्रीमती संतोष गंगल, रिटायर्ड रेलवे टीचर (प|ी), देवेश (SBI)- कविता, सुदेश (SBI)- दीपा (पुत्र-पुत्रवधू), आरती- सुनीलजी (पुत्री-दामाद), अंकित, सुदीप-मनीषा (पौत्र-पौत्रवधू), गरिमा- लोकेश (पौत्री-दामाद), निकिता (पौत्री) एवं समस्त गंगल परिवार। 9967162049, 9950755666. प्रवचनकर्ताः पंडित शिवदत्तजी शास्त्री।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय श्री भागीरथ मीणा का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। तीये की बैठक 16.12.2018 रविवार को दोपहर 2 से 4 बजे तक हमारे निवास स्थान ग्राम- घाटी करोलान, चेतक भट्टे के पास राखोडिया की ढाणी गोनेर रोड जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- श्रवण, मोतीलाल, गोपाल (भ्राता), रमेश घाटी (पुत्र), जगदीश, कैलाश, बद्री, रामधन, सुरेश, महेश, दीपक, ज्ञानचन्द, मनोज, कालू, रघुवीर, दिनेश, हरिश, किशोर, सुमित (भतीजे), राजेन्द्र, महिपाल, ऋषिपाल, यशपाल, वंश, सम्राट, अभिमन्यु (पौत्र) व समस्त बडगोती परिवार। मो. 9414605816.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी परम पूजनीया माताजी श्रीमती ग्यारसी देवी धर्मप|ी स्व. श्री रामनाथ जी का स्वर्गवास दिनांक 14.12.2018 को हो गया है। जिनकी तीये की बैठक 16.12.2018 रविवार को 1 से 3 बजे तक हमारे निवास स्थान- ग्राम श्रृंगारपुरा नारायण विहार एस ब्लॉक, मानसरोवर, जयपुर पर होगी। शोकाकुल:- सावताराम (देवर), जगदीश नारायण, बालुराम, सीताराम, मंगल, छीतरमल, छोटू, रामेश्वर, कल्याण, कालूराम, रामफूल, कानाराम, राजू, पप्पुलाल, रामनिवास, बाबूलाल,(पुत्र), बाबूलाल, लालाराम, कैलाश, कानाराम, कजोड, लोकेश, सीयाराम, अविनाश, गणेश, कमलेश, उदय, सोमेश, राहुल, मनीष, अरूण, अरविन्द (पौत्र), ज्ञानचन्द, तनुष, प्रिन्स, दिशान्त (पड़पौत्र) एवं समस्त वासुकुआं परिवार। 9314417304, 9929375634.With deep sorrow we inform you all the sad demise of my beloved wife Mrs. Alice Kuruvilla (75 years). Her soul has left for the heavenly abode on Saturday 15.12.2018 afternoon. The funeral service will be held at St. Thomas Orthodox Church, DCM, near Elements Mall, Ajmer Road, Jaipur on 16.12.2018 at 11.30 am. and thereafter for last rituals at Girdharipura Graveyard, near Heerapura Power House, Ajmer Road, Jaipur. Kuruvilla CM (Husband), Dr. Monu Kuruvilla (PT), Binu Kuruvilla (Sons), Sheeja, Jaimol ( Daughter In Law), Rohan, Tushar, Aruneet, Aanwin (Grand Sons & Grand Daughter) Mob. 9214128650, 8118850181.हमारी पूजनीया बुआजी श्रीमती अनार देवी प|ी स्व. श्री भगवान जी पाबूवाल का स्वर्गवास 14.12.2018 को हो गया। पीहरपक्ष की बैठक 16.12.2018 हनुमान नगर सामुदायिक केन्द्र, अयोध्या मार्ग, वैशाली नगर 4.30 से 5 होगी। शोकाकुल:- रमेश, अशोक, अनिल, महेश, विनय, सुरेश (भतीजे), अंशुल, भरत, अमन (पड़ भतीजे) एवं समस्त मामोडिया परिवार (बांदीकुई वाले)।हमारी माताजी अनार देवी प|ी स्व. श्री भगवान पाबूवाल का स्वर्गवास 14.12.2018 को हो गया। तीये की बैठक 16.12.2018 हनुमान नगर सामुदायिक केन्द्र, अयोध्या मार्ग, वैशाली नगर 4 से 5 होगी। शोकाकुल:- चन्द्रप्रकाश, कुंजबिहारी- चन्द्रलेखा, अनिल- आशा (पुत्र- पुत्रवधू), जगदीश, विनाेद (देवर), राजीव- आभा, अमित- विनीता, नितिन, अमीष- मीनाक्षी (पौत्र- पौत्रवधू), कार्तिक, प्रथम, वेदान्त (प्रपौत्र), लक्षिता, भाविका (प्रपौत्री), सुशीला, नारायणजी- निर्मला, राजेन्द्रजी- सरोज, अशोक जी- सुनीता (पुत्री- दामाद), अनिल जी- अर्चना, मनीष जी- अंिकता (पौत्री- पौत्रीदामाद) एवं समस्त पाबूवाल परिवार (खातीपुरा वाले), प्रतिष्ठान:- खण्डेलवाल फोर्जिंग, खण्डेलवाल बियरिंग कम्पोनेन्टस, श्री गणेश ट्रेडर्स। नोट तीये की बैठक अंितम बैठक होगी।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री लालचन्द नारंग (Retd. AG Office) का स्वर्गवास 13.12.18 काे हो गया है। जिनकी चौथे की बैठक शांतेश्वर महादेव मन्दिर, आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल के पीछे, सैक्टर-2 मालवीय नगर में दाेपहर 1 से 2 बजे रविवार 16.12.18 को होगी। शोकाकुल:- राजेन्द्र नांरग, विजय, संजय, पृथ्वीराज भाटिया, नवीन चौधरी, ऋषि कपूर। फर्म:- चित्रशाला स्टूडियो, राजापार्क, गौसेवा समिति, राजापार्क। 9829065279.अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी श्री रामगोपाल जी अग्रवाल पुत्र स्व. श्री गोविन्दरामजी का निधन 15.12.18 को हो गया है। जिनकी अंतिमयात्रा आज 16.12.18 को प्रात: 10 बजे हमारे निवास स्थान B-11, गोविन्द देव कॉलोनी, गणगौरी बाजार से रवाना होकर चांदपोल मोक्षधाम जायेगी। शोकाकुल:- सुमित्रा (धर्मप|ी), बाबूलाल, श्याम, महेश, सुरेश, सुभाष, कमलेश, राजेश एवं समस्त सिरसली परिवार। फर्म:- रामगोपाल राजेशकुमार, श्रीगोविन्दम फैशन। 9460170677, 9314152735.हमारे पूजनीय डॉ. हरिराम आचार्य अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर दिनांक 15.12.2018 को देवलोक प्रस्थान कर गये है। उनकी अंतिम यात्रा दिनांक 16.12.2018 को दोपहर 1.00 बजे आदर्श नगर मोक्षधाम के लिए रवाना होगी। शोकाकुल - घनश्याम आचार्य, राजीव आचार्य, विवेक आचार्य, हृत्विक, पद्मनाभ। 42-ए, पर्णकुटी, गंगवाल पार्क, जयपुर, 9414047959, 9833732990अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जा रहा है कि हमारी प्रिय बहन अनीला विनायका धर्मप|ी किशोर जी विनायका का आकस्मिक निधन 12 दिसम्बर को इन्दौर में हो गया है। शोक सभा 17 दिसम्बर सोमवार को प्रात: 9 बजे भट्‌टारक जी की नसियां (कुन्द-कुन्द भवन) में रखी गई है। शोकाकुल:- अरुण- मन्जू, उमेश- सीमा, तरुण- शालिनी (भाई- भाभी), पदमचंद, सुरेशचन्द, महेशकाला, विनोद, (चाचा), सुभाष, आलोक, नीरज, रूपिन (भाई), वैभव , सम्रद्ध, सिद्धान्त, सम्यक (भतीजे), इन्द्रा-नरेन्द्र अजमेरा, अल्का- सतीश जैन (जीजी- जीजा), विभूति- निखिल छाबड़ा, साक्षी- दिव्य जैन (भतीजी-दामाद)।अत्यन्त दु:ख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य पिताजी श्री सत्यनारायण जी डंगायच (घी वाले) का स्वर्गवास दिनांक 15.12.2018 को हो गया है। शवयात्रा आज दिनांक 16.12.2018 को प्रात: 9 बजे हमारे निवास स्थान 1920, पालीवालों का दरवाजा, नाहरगढ रोड, जयपुर से चांदपोल मोक्षधाम जाएगी। शोकाकुल:- दीपककिशोर, युगलकिशोर, नन्दकिशोर, घनश्याम गुप्ता (पुत्र), श्यामा- विमलेश, रेखा- अनिल, शीला- शिव (पुत्री- दामाद) एवं समस्त डंगायच परिवार। फर्म- शिव भण्डार, 199 चांदपोल बाजार। 9314295957.