श्री गणेश ने कहा-आप सिर नहीं बदल सकते, हमेशा हेलमेट पहने

Dainik Bhaskar Sep 02, 2019, 06:42 PM IST

जयपुर. शहर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। इसी अवसर पर शहर की ट्रेफिक पुलिस ने भगवान श्री गणेश की मीम पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर लोगों से हेलमेट पहनने का संदेश दिया। उनसे हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की अपील की। यह पहल डीसीपी ट्रेफिक राहुल प्रकाश ने की।

इसी कड़ी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर यातायात पुलिस के द्वारा सोशल मीडिया के लिए एक मीम पोस्ट तैयार की गई है। जिसमें भगवान श्री गणेश सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश दे रहे है। इस पोस्ट में बाल स्वरूप भगवान गणेश के हाथ में एक हेलमेट है। जिसमें वह संदेश दे रहे है कि you cant replace your head, always wear helmet (आप अपना सिर नहीं बदल सकते है, इसलिए हमेशा हेलमेट पहने), हैप्पी गणेश चतुर्थी।

डीसीपी ने बताया कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता है और शुभ-लाभ के दाता है। वर्तमान में यातायात नियमों के प्रति जागरुकता नहीं होने से सड़क दुर्घटनाओं में कई वाहन चालकों की मृत्यु हो रही है। यदि आमजन सड़क पर गुजरते वक्त और वाहन चलाते वक्त यातायात नियमों की पालना करें तो हर परिवार खुशहाल होगा। इसलिए भगवान के बाल स्वरूप के जरिए यह मैसेज दिया गया।

डीसीपी राहुल प्रकाश ने बताया कि यातायात नियमों की जागरूकता के लिए ट्रेफिक पुलिस सोशल मीडिया के जरिए लगातार नित नई पहल कर रही है। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे है। गौरतलब है कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले डीसीपी ट्रेफिक राहुल प्रकाश ने जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद में भी ट्रेफिक नियमों की पालना करने की अपील की।