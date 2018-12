डाइंग आर्ट दाबू साड़ीज के साथ हैंडक्राफ्ट्ड ब्लू पॉटरी पोल्की जूलरी

ब्लू पॉटरी के साथ पोल्की के काम को पूरा करने में सात से बीस दिन लग जाते हैं। पहले ब्लू पॉटरी के पीसेज तैयार होते हैं फिर उनपर हाथ से काम होता है। इसमें कलर वैरिएंट्स भी वही होते हैं जो ब्लू पॉटरी में निखर कर आ सकते हैं, इसलिए इस तरह की जूलरी अमूमन ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, वाइट, पिंक आदि रंगों में ही तैयार होती है। इस किस्म के हैंडक्राफ्ट को जयपुराइट्स भी पहन सके ऐसे में विपुल व आयुष जूलरी को स्क्रैच से हैंडमेड होती है। जिसे उन्होंने हाल ही में क्लोज गैदरिंग के दौरान लॉन्च किया। इस लॉन्च पर शहर के होटेलियर्स, जूलरी डिजाइनर्स, आंत्रप्रेन्योर, सोशलाइट्स शामिल हुए। इस मौके पर फैशन डिजाइनर हेमंत अंबवानी और विपुल के नए कलेक्शन भी लॉन्च हुए, जिसमें लिनन, सिल्क, कॉटन साड़ीज शोकेस हुईं। जहां लिनन पर रेशम के धागे का काम है वहीं दाबू प्रिंट जैसे डाइंग आर्ट को खास आर्टिजन्स से हाथ से बनवाया गया है। साथ ही यहां प्योर गोल्ड व सिल्वर के काम की साडिय़ां डिजाइन की गई हैं। हेमंत अंबवानी ने बताया कि साडिय़ों पर उन पारंपरिक और पुराने काम को कराना चाहिए, जिसका अस्तित्व देश में खत्म होता जा रहा है। दाबू उन्हीं में से एक है, जिसपर काम करने वाले परिवार सांगानेर में कुछ ही बचे हैं।Hemant, Nikita and VipulAakansha and IneetSamresh and VaishaliLeela Bordia with a guestSangeetaDurvaSunitaMeeraAyush and Ishanvi