Dainik Bhaskar Aug 02, 2019, 02:00 AM IST

जयपुर. पिछले कुछ दिनाें से शांत पड़े मानसून ने हरियाली अमावस पर गुरुवार काे फिर मेघ मल्हार छेड़ दिया। माउंटआबू में सुबह 8 से शाम 8 बजे तक 10 इंच बारिश हुई। अजमेर में साढ़े तीन घंटे में ही साढ़े चार इंच से ज्यादा बारिश से बाढ़ की स्थिति बन गई। नागफणी इलाके में पहाड़ी पर अवैध रूप से बनाया गया एक मकान ढहने से गर्भवती महिला महिला रूबी (25) और उसके डेढ़ वर्षीय बेटे अयान और रूबी के 45 वर्षीय पिता हामिद की माैत हाे गई।

तेज बारिश का अलर्ट

माैसम विभाग ने अगले 5 दिन उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्ताैड़गढ़, सिरोही, राजसमंद, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर, झुंझुनूं, सीकर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

कहां, कितनी बारिश (मिमी में)

प्रदेश में अब तक औसत से 32 मिमी ज्यादा बारिश

पिछले साल प्रदेश में इस समय तक 290.15 मिमी तथा जयपुर में 283.67 मिमी बारिश दर्ज की गई थी

जयपुर में 19 मिमी बारिश, पुष्कर सरोवर में आया 10 फीट पानी

जयपुर में दिनभर उमस के बाद शाम काे तेज बारिश का दाैर शुरू हुआ, जाे देर रात तक चलता रहा। यहां 19 मिमी बारिश हुई। सिराेही, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्ताैड़गढ़ में भी तेज बारिश हुई। अजमेर के पुष्कर सराेवर में जलस्तर 10 फीट बढ़कर 23 फीट हुआ।

