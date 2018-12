दीक्षा को मिसेज राजस्थान 2019 में वाइल्ड कार्ड एंट्री

सिटी रिपोर्टरमिसेज राजस्थान 2019 की फिनाले की जंग शुरू हो चुकी है। शनिवार को दैनिक भास्कर के First Wall एप की और से वाइल्ड कार्ड की घोषणा की गई। जिसके तहत नागौर की दीक्षा कॅवर को सेलेक्ट किया गया।गौरतलब है कि मिसेज राजस्थान 2019 के लिए 400 फिमेल्स ने रजिस्टर करवाया था। इन प्रोफाइल में से सबसे ज्यादा वीडियो First Wall पर डालने वाली कंटेस्टेंट दीक्षा को ज्यूरी द्वारा सेलेक्ट कर वाइल्ड कार्ड दी गई। इसके साथ ही मिसेज राजस्थान 2019 के फिनाले इवेंट पर सबसे ज्यादा वीडियो First Wall पर डालने वाली 5 महिलाओं को कैश प्राइज भी दिया जाएगा।मिस राजस्थान आर्गनाइजर योगेश मिश्रा ने बताया कि फिनाले राउंड जनवरी में आयोजित होगा। साथ ही राजस्थान के अलग अलग शहरों से फिनाले के लिए सेलेक्ट हुई फिमेल्स को उनके शहर में प्रेस मीट और पब्लिक अपीरियंस के जरिये रेकग्नाइज किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष सिटी टूर किया जाएगा।इस कांटेस्ट में हिस्सा लेने वाली 20 कंटेस्टेंट को वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर कैसे पोस्ट करें के बारे में जानकारी भी दी जाएंगी। जिसमें उन्हें हैशटैग कैसे इस्तेमाल करें से लेकर वीडियो एडिटिंग के टिप्स भी दी जाएंगी।