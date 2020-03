दैनिक भास्कर Mar 19, 2020, 11:17 AM IST

जयपुर। कोरोनावायरस के खौफ के कारण राजस्थान विवि ने भी गुरुवार को यूजी और पीजी की अपनी सभी परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित कर दीं। गुरुवार को सुबह सात से 10 बजे के सेशन में परीक्षा हुई लेकिन इसके बाद की सभी आज होने वाली परीक्षाएं तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दी गईं। अब इन परीक्षाओं पर 31 मार्च के बाद सरकार से चर्चा के बाद निर्णय किया जाएगा।

राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति आरके कोठारी ने गुरुवार को आदेश जारी कर कहा कि सरकार ने यूजी और पीजी की सभी परीक्षाएं स्थगित करने के आदेश दिए हैं। इन परीक्षाओं में पांच लाख स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे थे। अब इन्हें 31 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि सीबीएसई, जेईई मेन्स तथा कई यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं। साथ ही चुनाव भी टाले जा रहे हैँ। झुंझुनूं में बुधवार को कोरोना के तीन और मरीज मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने बीत रात को आदेश जारी कर प्रदेश में भीड़ को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी है। सार्वजनिक स्थानों पर एकसाथ पांच लोग नहीं दिखेंगे। देशभर में कोरोनावायरस के कारण एहतियात बरती जा रही है। इससे देशभर में अघोषित आपातकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैँ।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट

This message is universal . Stay home, stay safe - let’s Defeat Corona together #राजस्थान_सतर्क_है https://t.co/DnMKCteSTk