Dainik Bhaskar Jul 06, 2019, 06:09 PM IST

जयपुर. गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर की चार दीवारी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। शनिवार को अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुई विश्व धरोहर समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर यूनेस्को के फैसले पर खुशी जताई। इससे पहले जयपुर स्थित आमेर किले और जंतर-मंतर को विश्व विरासत सूची में जगह मिल चुकी है।

नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ''जयपुर का संबंध संस्कृति और वीरता से रहा है। उत्साह से भरपूर जयपुर की मेहमाननवाजी लोगों को अपनी ओर खींचती है। खुशी है कि इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है।'' केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने इसे देश के लिए गर्व का विषय बताया है।

Jaipur is a city associated with culture and valour. Elegant and energetic, Jaipur’s hospitality draws people from all over.



Glad that this city has been inscribed as a World Heritage Site by @UNESCO. https://t.co/1PIX4YjAC4