मिस राजस्थान की फाइनलिस्ट को दिए डिजिटल सेलिब्रिटी बनने के टिप्स

क्या मैं भी डिजिटल सेलिब्रिटी बन सकती हूं। मैं दुनिया में अपनी अलग पहचान कैसे बना सकती हूं? लोगों तक मेरे वीडियोज कैसे पहुंचेंगे? क्या वीडियो के जरिए मुझे पहचान मिलेगी?। मेरा नाम कब प्रिंट और रेडियो में आएगा? कुछ ऐसे ऐसे ही कई सवालों के जवाब मंगलवार को दैनिक भास्कर के जयपुर में ऑफिस में दिए गए।मौका था फर्स्ट वॉल की ओर से डिजिटल लिट्रेसी पर वर्कशॉप का। इसमें मिस राजस्थान-2018 के सलेक्टेड टॉप 28 गर्ल्स को एप्प के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में पहचान बनाने की जानकारी दी गई। साथ ही ब्यूटीज का सम्मान भी किया गया। मीट में फर्स्ट वॉल के सीईओ ज्ञान गुप्ता ने अपकमिंग मॉडल्स के करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ ही डिजिटल सेलिब्रिटी बनने के बारे में जानकारी दी और बताया की एक्टिंग स्किल, कॉन्फिडेंस और पब्लिक अपीयरेंस से फैमिलियर करवाने, कैमरा फेस करने के हेजिटेशन को दूर करने के लिए कैसे आप फर्स्ट वॉल का इस्तेमाल करके फेमस हो सकते हैं। ज्ञान ने कहा कि दैनिक भास्कर अपना सोशल वीडियो एप्प फर्स्ट वॉल लाया है। यहां न्यूज, स्पोर्ट्स, गॉसिप, वायरल और ट्रेडिंग वीडियोज समेत लाखों वीडियो देख सकते हैं, बल्कि अपने वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। एक खास बात यह है कि ये प्लेटफॉर्म हिंदी के लिए बनाया गया है। इस पर आपको सारे वीडियोज हिंदी में ही मिलेंगे।ऐसे बनाए अपना वॉल : First Wall एप्प प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद नाम और मोबाइल नंबर सबमिट करना है। आपको ओटीपी प्राप्त होगा, ओटीपी नंबर डालने के बाद वॉल क्रिएट हो जाएगा। वीडियो अपलोड करने के लिए First Wall के मी सेक्शन पर जाना होगा। इस सेक्शन पर आप कई वीडियोज अपलोड कर सकते है। First Wall एप्प की खासियत यह है कि यहां पर आप डेली हैश टैग वीडियो पोस्ट कर कैश प्राइज जीत सकते हैं।वीडियो क्रिएटर बनने के लिए कॉन्टैक्ट करें : आप भी वीडियो क्रिएटर हैं और First Wall से जुड़कर बनना चाहते हैं डिजिटल सेलिब्रिटी तो हमसे 9413209766 पर संपर्क करिए।