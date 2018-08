रोटरी क्लब जयपुर सिटिजन की कार्यकारिणी ने ली शपथ

सिटी रिपोर्टर | रोटरी क्लब जयपुर सिटिजन की 2018-19 की नई कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण किया। और 2017-18 के लिए पुरस्कार वितरण समारोह होटल राज पैलेस में आयोजित हुआ। इस मौके पर पूर्व गवर्नर रोटेरियन अशोक गुप्ता ने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। पूर्व गवर्नर अजय काला ने रोटरी क्लब का परिचय दिया। पिछले साल किए गए कामों के लिए भामाशाह पुरस्कार रोटेरियन अजय अग्रवाल और अमित अग्रवाल को दिया गया। क्लब की फिल्म ‘वाय नॉट’ का पोस्टर लॉन्च भी हुआ। इस मौके पर सभी ने केक काटकर चार्टर्ड डे भी मनाया। वहीं क्लब के आगामी अध्यक्ष सुधीर जैन, सचिव दिनेश बज, एग्जीक्यूटिव सचिव सीए मनोज जैन, उपाध्यक्ष कमलेश जैन, नीरज गंगवाल व नीरज गंगवाल, कोषाध्यक्ष मोहित अग्रवाल, क्लब ट्रेनर राजेश गंगवाल 2019-20 के लिए चुने गए।Kamlesh Jain & Monica JainMN Bhandari with wifePooja & RajdeepIndu, Dinesh, Kamal & NehaNeeru & Ashok Jain with Ashok GuptaManoj Jain, Dr. Shipra Baid, Ashish Baid, Kamal Barjatya, Anjana Barjatya, Renu JainMohit, Sunil, JK Jain with Amit